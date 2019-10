­Semaine de la géomatique 2019 - Des experts de partout au Canada seront à Québec pour enrichir leurs connaissances dans le domaine géospatial

QUÉBEC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Du 15 au 18 octobre, les spécialistes en géomatique des provinces et territoires, du gouvernement fédéral, du milieu municipal et universitaire, de même que des entreprises privées, seront à Québec pour participer à trois grands événements qui s'inscrivent dans le cadre de la semaine de la géomatique. La Journée ACRIgéo, le Sommet sur les infrastructures de données spatiales (Sommet IDS) et l'Assemblée générale annuelle du Conseil canadien de géomatique se tiendront successivement à l'hôtel Le Concorde Québec.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, a souligné la présence en sol québécois de ces experts venant des quatre coins du pays pour échanger sur les dernières innovations dans ce domaine en plein essor. Une fine connaissance de l'information géospatiale est essentielle dans plusieurs sphères d'activité et constitue un élément d'aide à la décision dont bénéficient des millions de citoyens.

Citation :

« Le Gouvernement du Québec est un chef de file en matière d'acquisition, de production et de diffusion des données géospatiales et peut compter sur une expertise de pointe dans ce domaine. L'information géospatiale et la géomatique sont des composantes essentielles de notre économie numérique. Elles constituent des instruments puissants de développement économique, social et environnemental. Ce grand rendez-vous sera une occasion privilégiée pour nos experts en géomatique de partager leurs connaissances et d'échanger avec leurs homologues canadiens. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

La Journée ACRIgéo est la seule activité gouvernementale réunissant en un seul lieu tous les intervenants en géomatique des ministères et organismes concernés par l'information géospatiale à l'échelle provinciale. Elle est exclusivement réservée aux experts du gouvernement du Québec. Cette communauté regroupe 23 ministères et organismes activement engagés dans l'acquisition, la production, le partage ainsi que la diffusion de l'information géospatiale. Elle favorise le développement d'outils et de services communs en géomatique.

Plus de 200 experts en géomatique de tous les milieux sont attendus au Sommet IDS. Sur le thème Villes et territoires intelligents/Smart Cities and Communities , les participants échangeront au sujet des infrastructures de données géospatiales en termes d'évolution et de perspectives.

, les participants échangeront au sujet des infrastructures de données géospatiales en termes d'évolution et de perspectives. La rencontre annuelle du Conseil canadien de géomatique permet aux délégués des différents ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux de discuter des programmes et des enjeux, de développer des possibilités et de promouvoir des normes nationales en géomatique. La dernière présence au Québec du Conseil a eu lieu en 2007.

