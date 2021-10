Semaine de l'inhalothérapeute 2021 - Des professionnels irremplaçables dont nous devons aussi prendre soin

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine de l'inhalothérapeute, qui se déroule du 24 au 31 octobre 2021, le président de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec a fait la déclaration suivante ;

« Cette année, la Semaine de l'inhalothérapeute a pour thème "Les inhalothérapeutes, essentiels et irremplaçables". J'ai la ferme conviction que ces deux adjectifs sont ceux qui représentent le mieux la profession. D'ailleurs, au cours des derniers mois, les inhalothérapeutes ont exposé leur réalité et leur rôle méconnu à la population du Québec.

Soyons clairs, les inhalothérapeutes sont compétents et polyvalents. Ils sont aussi vraiment irremplaçables au sein des équipes de soins : leur expertise en soins cardiorespiratoires et en assistance anesthésique est unique et nous devons le souligner.

Depuis près de deux ans, les inhalothérapeutes sont au front avec l'ensemble de la communauté médicale, engagés dans une bataille sans merci contre la COVID-19. Durant ces moments intenses et exigeants, ils se sont entraidés et ils ont montré que malgré les difficultés et la grave pénurie de main-d'œuvre sur le terrain, ils étaient en mesure d'accomplir leurs devoirs et responsabilités auprès de la population québécoise.

Je demeure néanmoins convaincu d'une chose : il est essentiel de procéder au rehaussement de la formation initiale des inhalothérapeutes à un niveau universitaire. Oui, les inhalothérapeutes actuels effectuent bien leur travail et ils ont été en mesure de pallier les lacunes dans la formation par divers moyens depuis 20 ans. Ce rehaussement reste toutefois primordial pour garantir la sécurité des patients, renforcer l'attractivité de la formation et augmenter la rétention de la main-d'œuvre. Nous devons nous assurer que tous les finissants et toutes les finissantes possèdent les compétences requises et sont à l'aise d'assumer pleinement leur rôle dès la sortie de l'école, particulièrement en soins critiques.

En tant qu'ordre professionnel, notre rôle est d'assurer la protection du public. C'est pourquoi nous demandons ce rehaussement depuis plus de 20 ans, en consensus avec la communauté médicale. Rappelons aussi -- qu'en seulement 72 h --, le tiers des inhalothérapeutes ont appuyé une lettre ouverte à cet effet parue dans Le Devoir en février 2021. Nous ne perdons pas espoir et nous continuerons de plaider pour ce rehaussement auprès des ministères concernés.

En terminant, je souhaite à tous et à toutes une excellente Semaine de l'inhalothérapeute. Vous êtes des professionnels compétents, passionnés, expérimentés, mais surtout, essentiels et irremplaçables. »

À propos de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

L'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec a pour mission la protection du public, en assurant à la population québécoise des soins cardiorespiratoires sécuritaires et de qualité. L'OPIQ tient également un rôle central dans la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Il regroupe plus de 4400 inhalothérapeutes, des cliniciens avec une expertise confirmée en santé cardiorespiratoire, qui travaillent principalement au sein des établissements publics de santé du Québec. Pour plus de renseignements au sujet de l'OPIQ, consultez son site Internet au www.opiq.qc.ca.

