Semaine de l'alphabétisation populaire 2021 : Imaginez votre quotidien sans savoir lire ni écrire…

MONTRÉAL, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Du 29 mars au 2 avril 2021, le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) et ses 76 organismes membres souligneront la 5e Semaine de l'alphabétisation populaire.

Pandémie oblige, les activités de la Semaine se dérouleront exclusivement de façon virtuelle. Le grand public est donc invité à visiter la page Facebook du RGPAQ et celle de ses membres pour en apprendre davantage sur les obstacles vécus par les adultes peu alphabétisés et sur le travail des organismes d'alphabétisation populaire, particulièrement dans le contexte difficile de la dernière année.

Avoir des difficultés avec la lecture et l'écriture : un quotidien digne d'un parcours à obstacles

Rappelons qu'au Québec, plus d'un million d'adultes ont de grandes difficultés avec la lecture, l'écriture et le calcul. « Le quotidien des adultes peu alphabétisés n'est souvent pas simple et la crise sanitaire et les mesures mises en place pour l'endiguer n'ont fait qu'exacerber leurs difficultés. D'autant plus qu'analphabétisme rime souvent avec pauvreté, précarité, isolement et honte et que ces adultes sont souvent victimes de préjugés », indique Martine Fillion, présidente du RGPAQ.

Par ailleurs, la pandémie a révélé au grand jour la fracture numérique et le fossé qui sépare les personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté du reste de la population. « Dans un contexte de confinement, où nous étions tous appelés à demeurer à la maison et à faire nos activités quotidiennes en ligne, imaginez le casse-tête que cela a été pour les personnes qui n'avaient pas accès à un ordinateur ni à Internet et qui peinent à utiliser ces outils! », s'exclame madame Fillion.

Les groupes d'alphabétisation populaire : soutien et accompagnement en tout temps

Lieux inclusifs, les groupes d'alphabétisation populaire constituent tout à la fois des milieux de vie et d'apprentissage pour les adultes peu alphabétisés. Ces derniers contribuent à la vie de leur groupe, tout en y trouvant du soutien et de l'accompagnement pour surmonter les défis qu'ils rencontrent et pour renouer avec l'écrit.

Cela a été d'autant plus vrai dans le contexte difficile des derniers mois. « Alors que le Québec était en confinement, conserver les contacts par tous les moyens possibles est devenu un des principaux chevaux de bataille des organismes d'alphabétisation populaire », souligne la présidente du RGPAQ. « Briser l'isolement des participants et des participantes, s'assurer qu'ils sont en santé et en sécurité et qu'ils ont accès aux biens de première nécessité ou encore vérifier leur compréhension des consignes sanitaires et les vulgariser, voilà ce qui a préoccupé et occupé en priorité les équipes de travail de ces organismes au cours de la dernière année », poursuit la porte-parole.

Bien entendu, il leur a aussi fallu faire preuve d'ingéniosité et s'adapter pour assurer la continuité des apprentissages. Pour maintenir leurs activités en mode présentiel, les organismes ont dû réorganiser les horaires, les groupes, les espaces et instaurer des règles sanitaires assurant la santé et la sécurité de toutes et de tous. Lorsque ce mode n'était pas possible, il leur a fallu mettre en place des activités à distance. « Cela n'a pas été une mince affaire, vu que la majorité des adultes que nous rejoignons n'ont pas accès à des appareils connectés et n'ont souvent pas les connaissances leur permettant d'utiliser ces outils de façon autonome », insiste madame Fillion.

Cette Semaine de l'alphabétisation populaire est donc l'occasion pour le RGPAQ de partager publiquement quelques histoires d'adultes peu alphabétisés et de saluer le courage et la persévérance qu'ils démontrent pour relever les défis auxquels ils font face. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière le travail extraordinaire et soutenu des organismes d'alphabétisation populaire qui les accompagnent au quotidien.

La Semaine de l'alphabétisation populaire est une initiative du RGPAQ et de ses membres. Vous désirez soutenir l'organisme d'alphabétisation populaire de votre milieu? Il vous suffit de communiquer directement avec lui. Pour trouver la liste des organismes membres du RGPAQ, consultez l'onglet Groupes membres à l'adresse suivante : www.rgpaq.qc.ca

www.rgpaq.qc.ca www.facebook.com/rgpaq

