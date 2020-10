TORONTO, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Le Groupe d'action sur l'accès à la justice en Ontario présente la cinquième Semaine de l'accès à la justice (semaine A2J) du 26 au 30 octobre.

Une série de programmes de sensibilisation, présentés par voie virtuelle, porteront sur les répercussions de la COVID-19 sur les professions juridiques, le secteur de la justice, l'éducation juridique publique, la santé mentale, ainsi que sur les droits des Autochtones, les droits linguistiques et les droits de la personne.

De concert avec le Barreau de l'Ontario, trois programmes ont été organisés en partenariat avec les coordinateurs de l'accès à la justice en Alberta, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.

« La Semaine de l'accès à la justice réunit divers intervenants du secteur de la justice pour créer des solutions importantes et axées sur le public dans le but d'apporter des changements systémiques dans le système de justice. La COVID-19 a de lourdes répercussions sur les secteurs de la justice et sur les gens qu'ils servent. Cette semaine offre de bonnes possibilités pour se renseigner sur les nouvelles initiatives, pour rencontrer les divers partenaires et pour explorer cette question cruciale de différentes perspectives à la lumière des répercussions de la pandémie. J'encourage tous les titulaires de permis et les Ontariens et Ontariennes à participer à ces grandes discussions sur l'accès à la justice », a déclaré Teresa Donnelly, trésorière du Barreau de l'Ontario.

La semaine débutera par un discours de la journaliste et auteure canadienne anishinaabe Tanya Talaga le 26 octobre, de midi à 13 h 15 qui parlera de justice autochtone, suivi d'une discussion informelle avec la conseillère du Barreau de l'Ontario Dianne Corbiere.

Voici les autres séances :

« A Conversation about Access to Justice & Systemic Racism » avec Trevor Farrow , professeur de droit de la faculté de droit d'Osgoode Hall et Joshua Sealy-Harrington , doctorant à la Columbia Law School, modérée par la doyenne Barbara Billingsley de la faculté de droit de la University of Alberta .

, professeur de droit de la faculté de droit d'Osgoode Hall et , doctorant à la Columbia Law School, modérée par la doyenne faculté de droit de la . « Exploring Community Justice Help to Advance Community-based Access to Justice » - une présentation du récent rapport d'Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO). Les auteurs Julie Matthews de CLEO et David Wiseman de l'Université d' Ottawa feront un survol de leur rapport et discuteront avec les participants.

(CLEO). Les auteurs Julie Matthews de CLEO et l'Université d' feront un survol de leur rapport et discuteront avec les participants. « Legal Coaching & Unbundling » - une discussion sur des solutions efficaces à un cout raisonnable pour les gens qui cherchent de l'aide juridique. Présenté par : John-Paul Boyd c.r., arbitre agréé en droit de la famille, médiateur en droit de la famille et coordonnateur parental ; Lisa Eisen , fondatrice de Family Law: A La Carte, un cabinet en droit de la famille de Toronto ; et Sonali Sharma , fondatrice du cabinet Athena Law firm en C.-B.

Les titulaires de permis, les membres du public et les médias de l'ensemble du Canada sont invités à assister gratuitement aux programmes. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance.

La description des programmes, les horaires et les liens pour s'inscrire sont en ligne.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

