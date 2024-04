Semaine d'occupation et d'éducation populaire autonome pour la justice sociale et climatique - Inégalités et climat déréglé, c'est assez!

TIOHTIÁ:KE, MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - Des organismes communautaires à travers le Québec se préparent à une semaine d'occupation et d'éducation populaire du 15 au 18 avril culminant avec le Jour de la Terre. Les mobilisations porteront sur trois piliers importants de la justice sociale et climatique: la qualité de l'air, le transport collectif et la transition énergétique juste.

Le communautaire martèle ce message depuis des années: la crise des inégalités et la crise climatique nous mènent droit dans le mur. Nous devons changer de cap et s'assurer de ne laisser personne derrière. «Des dizaines d'actions auront lieu au Québec autour de trois sujets qui illustrent les liens étroits entre la crise climatique et les inégalités. La qualité de l'air et notre droit à la santé, l'accès à du transport collectif abordable et une gestion de notre énergie qui tient compte du bien commun et des gens en situation précaire sont des enjeux qui illustrent le manque de volonté politique du gouvernement. » mentionne Valérie Lépine, co-coordonnatrice au Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ).

« Les exemples dans l'actualité sont criants de vérité : Le gouvernement provincial permet à Glencore de polluer l'air et de nuire à la santé des populations de Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue. Côté transport, on ne repense pas la mobilité au Québec. On ne développe pas le transport collectif, on le perçoit comme une dépense. Pour ce qui est de la transition énergétique, ce n'est qu'une nouvelle occasion de brasser des affaires à travers la filière batterie et la dénationalisation d'Hydro-Québec. Nous en avons ras-le-bol que les décisions soient prises pour favoriser les plus riches de notre société. Mobilisons-nous pour que cesse le saccage de la planète et de nos droits sociaux. » insiste Mme Lépine.

À propos du MÉPACQ

Le MÉPACQ, le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, est un mouvement national et multisectoriel qui travaille à la transformation sociale dans une perspective de justice sociale. Il rassemble 11 Tables régionales en éducation populaire autonome (ÉPA) qui regroupent 333 groupes populaires et communautaires autonomes.

