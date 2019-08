Semaine d'événements en soutien à la Fondation P.K. Subban et à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children)

#SemainePKSFmtl - Du 21 au 24 août à Montréal

QUI P.K. Subban, défenseur étoile de la LNH et nouveau joueur pour les Devils du New Jersey, veut rassembler la communauté montréalaise pour soutenir les jeunes patients du Children. P.K. souhaite promouvoir le message qu'individuellement, nous pouvons en faire beaucoup, mais que lorsque nous joignons nos forces, tout le monde en sort gagnant ! QUOI P.K. Subban organise une semaine d'activités visant à amasser des fonds pour la Fondation P.K. Subban pour la toute première fois. Il espère que cette initiative deviendra une tradition à Montréal. Voici les événements qui auront lieu pendant la semaine : 1er au 31 août : Burger #SemainePKSFmtl dans les restaurants Notre-Bœuf-de-Grâce Durant tout le mois d'août, une partie des profits réalisés par les restaurants Notre-Bœuf-de-Grâce sera remise à la Fondation P.K. Subban. 21 et 22 août : Camp de hockey : Ligue de défense Subban au Lower Canada College Le camp de hockey spécialisé de P.K. accueillera 320 enfants âgés de 6 à 13 ans. 22 août : Boutique éphémère de la #SemainePKSFmtl sur GOLO Une boutique en ligne éphémère (pop-up shop) sera disponible sur l'application GOLO. La collection exclusive PKSF x Adidas inclut une édition spéciale du logo, conçue en collaboration avec l'artiste montréalais Tava. 22 août : Vente caritative en soutien à la Fondation P.K. Subban à la boutique Holt Renfrew Ogilvy L'événement de magasinage caritatif prendra place à la boutique Holt Renfrew Ogilvy à l'étage de la mode pour hommes. Cette soirée de divertissement exclusive, animée par P.K. et Nadia Saputo, inclura un défilé de mode pour hommes et femmes, de la musique, des rafraîchissements, des collections spéciales et plus encore. 10 % des ventes nettes de la soirée sera remis à la Fondation P.K. Subban. À noter que P.K. tiendra son unique point de presse lors de cet événement. Le tout commencera à 19 h 25. 23 août : Tournoi Dynastie de la Ligue de défense Subban au Lower Canada College Un tournoi de hockey caritatif pour adultes aura lieu au Lower Canada College. 24 août : Spinning galactique de Subban chez Cadence Cycle P.K. Subban animera trois sessions de spinning avec l'instructeur reconnu, Yaron Spitzer de Cadence. Aucune expérience n'est requise. Tous les fonds amassés iront à la Fondation P.K. Subban. QUAND Du mercredi 21 août au samedi 24 août 2019 OÙ Lower Canada College 4090, avenue Royal Montréal, QC H4A 2M5 (Entre les avenues Monkland et Notre-Dame-de-Grâce) Holt Renfrew Ogilvy 1307, rue Sainte-Catherine O. Montréal, QC H3G 1P7, Canada (Entre les rues Crescent et de la Montagne) Cadence Cycle 100, avenue Dresden Mont-Royal, QC H3P 2B6, Canada (Entre les chemins Aberdare et Clyde)





Pour plus d'information, visitez : https://www.pksubban.com/pksf

À propos de la Fondation P.K. Subban

La vision de la Fondation P.K. Subban (PKSF) est de créer un changement positif en bâtissant une communauté de personnes qui s'engagent avec passion pour aider les enfants du monde entier. Notre mission est de rendre autonomes les enfants et les familles en créant des programmes qui les soutiennent pendant les périodes difficiles de leur vie. Nous croyons que les opportunités et le potentiel de nos enfants ne devraient pas être façonnés par des obstacles défavorables.

Depuis sa création en 2014, la Fondation P.K. Subban a accompli plusieurs étapes importantes. En septembre 2015, P.K. Subban s'est engagé à remettre 10 millions de dollars à l'Hôpital de Montréal pour enfants, ce qui constitue le don le plus important effectué par un athlète canadien. En octobre 2017, P.K. Subban s'est associée avec le département de police de Nashville et la Fondation des Predators de Nashville pour lancer la « Blue-line Buddies », un programme qui vise à rassembler les jeunes de quartiers défavorisés et les forces de l'ordre.

À propos de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 450 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, visitez fondationduchildren.com.

