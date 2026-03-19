SEMAINE D'ACTIONS CONTRE LE RACISME ET POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - À Davos, Mark Carney a affirmé que «… l'ordre fondé sur des règles se dissipe, que les forts font ce qu'ils peuvent, et les faibles subissent ce qu'ils doivent. »

Le Québec n'est évidemment pas épargné par cette déviation vers la droite de la société; les questions identitaires sont instrumentalisées, amenant une division basée sur les concepts « Eux » et « Nous » au détriment des sentiments d'appartenance et de solidarité. Or, notre société est plurielle, chaque personne est plurielle, et, en vertu de nos chartes, a le droit d'y vivre et de s'y épanouir.

En cette période perturbée, la SACR a choisi comme thème : Résister et s'unir : repenser ensemble la société de demain. Ce thème met en lumière les préoccupations liées aux acquis de notre société en matière d'inclusion et de vivre-ensemble. Il constitue un appel à l'action collective, invitant chacun à réfléchir aux défis actuels et à contribuer à la construction d'un avenir juste, solidaire et inclusif.

Le lancement de cette 27° édition de la SACR aura lieu le vendredi 20 mars à 14 h à l'Hôtel de Ville de Montréal (275, Notre-Dame Est) en présence de dignitaires, des élu.es et des fonctionnaires.

Le Centre international de documentation et d'information haïtienne et afrocanadienne (CIDIHCA), dans le cadre de la SACR, coordonne plusieurs activités, organisées par un grand nombre d'organismes d'un peu partout au Québec. Il s'agit notamment d'un colloque, d'expositions, de tables rondes, conférences, ateliers, débats, rencontres interculturelles, activités artistiques. Le public peut consulter ces activités sur le site internet de la SACR www.sacr.ca.

« Cette 27e Semaine d'actions contre le racisme vient nous rappeler que tous les Québécois, peu importe leurs origines, ont le droit de s'épanouir et de contribuer pleinement à notre société. Cet événement important est l'occasion de continuer à sensibiliser la population de tous horizons à ce sujet de première importance au sein d'une société égalitaire comme la nôtre. Je vous invite à participer, dans toutes les régions, aux activités prévues à la programmation de cette semaine rassembleuse! » - Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

La SACR ne saurait exister sans la participation financière des gouvernements du Canada (PCH) et du Québec ainsi que de la Ville de Montréal, de la CSN et du CIDIHCA.

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SOURCE Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances (SACR)

Personnes ressources : Samira Laouni, coordonnatrice SACR, [email protected], (514) 961-6859; Frantz Voltaire, président SACR, [email protected], (514) 627-5956