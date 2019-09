SEMAFO : Résultats positifs pour l'ÉÉP de Nabanga

Valeur actualisée nette après impôt de 100 millions $

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO inc. (TSX: SMF), (OMX: SMF) a le plaisir d'annoncer les résultats positifs d'une évaluation économique préliminaire (« ÉÉP ») portant sur son projet Nabanga au Burkina Faso.

Faits saillants

VAN avant impôt de 147 millions $ et VAN après impôt de 100 millions $, selon un taux d'actualisation de 5 %

Production d'or sur la durée de vie du projet (8 ans) de 571 000 onces à un CMTI de 760 $/oz et un taux de récupération de l'or de 92 %

Dépenses en immobilisations de préproduction de 84 millions $, incluant 20 % pour éventualités, et dépenses en immobilisations de maintien sur la durée de vie du projet de 56 millions $

Paramètres économiques du projet (scénario de base selon un prix de l'or à 1 300 $/oz) :

VAN 5 % après impôt : 100 millions $



TRI après impôt : 22,6 %



Période de recouvrement : 4,4 année

Méthode d'exploitation privilégiée - exploitation à ciel ouvert/souterraine des portions supérieure et en profondeur de la zone minéralisée, respectivement

Des opportunités d'améliorer le rendement en augmentant les ressources et en introduisant des mesures de réduction des coûts au niveau des opérations minières et du développement ont été identifiées

Benoit Desormeaux, président et chef de la direction, a déclaré : « Les résultats de l'ÉÉP publiés aujourd'hui mettent en lumière l'intérêt et la rentabilité du projet Nabanga, notamment comment le projet peut être développé avec un investissement initial modeste, en combinant des opérations minières à ciel ouvert et souterraine. Cette étude d'ÉÉP visait à évaluer la viabilité économique initiale et à identifier des pistes d'amélioration qui permettraient de faire avancer le projet Nabanga à travers le pipeline de développement de SEMAFO. Nous croyons qu'il est possible d'améliorer la rentabilité du projet en continuant de travailler sur l'optimisation des coûts d'extraction minière pour les opérations à ciel ouvert, la mine souterraine, et les dépenses en immobilisations liées au développement souterrain. Par ailleurs, il reste un potentiel d'accroître les ressources en poursuivant le forage d'exploration, puisque certaines zones minéralisées restent ouvertes et que le reste de la propriété offre aussi un potentiel d'exploration. Au fil des prochaines étapes suivant l'ÉÉP, nous chercherons à maximiser le potentiel de générer de la valeur pour nos actionnaires. »

Ressources minérales

L'ÉÉP est basée sur les ressources minérales estimées au 31 décembre 2018 pour le gîte Nabanga.

Catégorie

Tonnes Mt Au

g/t Onces K oz Ressources présumées1 3,4 7,7 840

1 Les ressources minérales à Nabanga sont présentées au-dessus d'un seuil de coupure de 3,0 g/t Au.

Minéralisation

La minéralisation du gîte Nabanga est principalement encaissée dans une intrusion granodioritique. La minéralisation en or est associée à un système de veines de quartz et une zone d'altération cisaillée très distinctive qui s'est développée autour de la structure centrale remplie de quartz. La structure minéralisée est inclinée à environ 65 degrés au nord-ouest et présente une épaisseur horizontale moyenne de 4 mètres.

Potentiel d'exploration

Sur le plan de l'exploration, le gîte Nabanga reste ouvert au nord et plusieurs des zones minéralisées restent ouvertes en profondeur. Le sondage NADD18 0005, foré sur la section la plus au nord jusqu'à présent, a recoupé un intervalle titrant 5,17 g/t Au sur 3,4 mètres dans l'axe de plongée, confirmant ainsi la continuité de cette zone minéralisée. De plus, le reste de la propriété de 800 km2 est largement sous-exploré : plusieurs anomalies de sols et de mototarière situées à distance de transport par camion du gîte n'ont pas encore été vérifiées. En particulier, les travaux de forage à la mototarière réalisés en 2019 à l'intérieur d'un rayon de 10 kilomètres du gîte ont permis d'identifier des anomalies géochimiques en or qui pourraient correspondre à des zones satellites proximales de minéralisation aurifère.

Analyse de la sensibilité au prix de l'or

La sensibilité du projet Nabanga a été analysée en étudiant l'impact d'une variation de 100 $ du prix de l'or du scénario de base, tel qu'illustré dans le tableau suivant :



Scénario de base 1 300 $/oz d'or 1 400 $/oz d'or 1 500 $/oz d'or VAN 5 % après impôt (M$) 100 $ 130 $ 160 $ TRI après impôt (%) 23 28 32 Période de recouvrement (années) 4,4 3,8 3,4

Exploitation minière

L'ÉÉP envisage l'exploitation du gîte Nabanga par une combinaison de méthodes d'extraction à ciel ouvert et souterraine effectuées par un entrepreneur. La partie supérieure de la zone minéralisée serait exploitée par des méthodes conventionnelles à ciel ouvert, avec excavatrices et camions, jusqu'à une profondeur maximale de 60 à 70 mètres. La production à ciel ouvert est envisagée à un taux de 16 000 tonnes par jour (tpj), pour un total de 14,7 millions de tonnes de matériel, ce qui inclut 616 000 tonnes de matériel minéralisé à une teneur moyenne de 6,45 g/t Au. Du forage et du dynamitage seront requis dès le début des travaux d'excavation puisqu'il n'y a pratiquement pas de mort-terrain. Les opérations à ciel ouvert ont été planifiées sur une période de 2,5 ans, incluant la période de préproduction.

Sous les fosses, il est prévu d'exploiter la zone minéralisée par des méthode souterraine (abattage par forage de longs trous) en ayant recours à un remblai rocheux cimenté. Dans le scénario envisagé dans l'ÉÉP, le développement de la mine souterraine débuterait pendant la deuxième année d'exploitation, à partir d'une des petites fosses satellites située dans la partie centrale du gîte Nabanga. Plus de 9 600 mètres de développement souterrain sont prévus sur la durée du projet, afin d'accéder aux différentes zones minéralisées. Selon l'étude, environ 2 365 millions de tonnes de matériel à une teneur moyenne de 6,48 g/t Au seraient extraites de la mine souterraine sur les sept années d'exploitation prévues, à un taux moyen de 1 000 tpj.

Sur la durée de vie du projet (Life of Mine ou « LoM »), la production combinée (à ciel ouvert et souterraine) est estimée à 2,98 millions de tonnes à une teneur moyenne de 6,47 g/t Au. Un seuil de coupure de 2 g/t Au a été utilisé pour le matériel minéralisé dans les fosses, tandis que le seuil de coupure pour la minéralisation souterraine a été fixé à 3,7 g/t Au.



Tonnes K t Teneur g/t Au Onces K oz Minéralisation exploitable par fosse de l'ÉÉP1 616 6,45 128 Minéralisation souterraine de l'ÉÉP2 2 365 6,48 498 Minéralisation totale de l'ÉÉP (fosse & sous terre) 2 980 6,47 626

1 La minéralisation exploitable par fosse de l'ÉÉP pour Nabanga est présentée au-dessus d'un seuil de coupure de 2,0 g/t Au et inclut 12 % de dilution. 2 La minéralisation souterraine de l'ÉÉP pour Nabanga est présentée au-dessus d'un seuil de coupure de 3,7 g/t Au et inclut 0,5 mètre de dilution dans l'éponte supérieure et dans l'éponte inférieure de la minéralisation.

Métallurgie et traitement du minerai

L'usine de traitement à Nabanga sera composée d'un circuit conventionnel de concassage et de broyage, le concassage se faisant en une seule étape dans un concasseur à mâchoires. Le minerai concassé sera ensuite transféré par convoyeur au circuit de broyage incluant un broyeur semi-autogène (SAG) et un broyeur à boulets. Par la suite, un circuit de flottation devrait permettre de récupérer près de 80 % des minéraux aurifères, le dernier 20 % étant traité dans des cuves de lixiviation CIL. Le concentré de flottation passera par une étape de rebroyage pour réduire la taille des particules avant d'être expédié à un réacteur de lixiviation intensive. Le flux CIL subira une étape d'élution sous pression, après quoi les deux solutions imprégnées d'or seront acheminées à des cellules d'électroextraction pour y récupérer l'or.

Le taux de récupération de l'or a été estimé à environ 92 % dans le minerai de roche fraîche et à 90 % dans le minerai oxydé, d'après les résultats d'essais métallurgiques obtenus par Orbis Gold Limited en 2013 et en 2014.

Dépenses en immobilisations

Les dépenses en immobilisations initiales sont estimées à 84 millions $, tandis que les dépenses en immobilisations de maintien sur la durée de vie du projet sont estimées à 56 millions $. Se référer aux tableaux ci-dessous pour de plus amples détails.

Dépenses en préproduction M $



Développement de la mine à ciel ouvert 8,7 Infrastructures en surface 7,1 Usine de traitement 27,6 Gestion des résidus et de l'eau 2,4 Centrale et distribution d'électricité 6,6 Frais indirects 17,2 Éventualités 13,9 Total des dépenses en immobilisations initiales 84

Dépenses en préproduction par année

En millions de dollars An 1 An 2 Dépenses en préproduction 17 67

Coût comptant total et coût de maintien tout inclus sur la durée de vie de la mine

Le tableau ci-dessous présente le CMTI par tonne traitée à Nabanga sur la durée de vie du projet (LoM), ce qui inclut les redevances gouvernementales et les dépenses en immobilisations de maintien.



M$ $/oz produite Extraction minière 154,6 271 Traitement du minerai 139,1 244 Charges administratives 39,9 70 Redevances gouvernementales 44,4 78 Dépenses en immobilisations de maintien 55,9 98 Coût de maintien tout inclus (CMTI) 433,9 760

Prochaines étapes

Les prochaines étapes recommandées dans l'ÉÉP comprennent des travaux de forage visant à convertir les ressources minérales aux catégories mesurées et indiquées, et le lancement d'une étude de faisabilité dans le but de démontrer les paramètres économiques et techniques anticipés. Au niveau de l'entreprise, nous évaluerons la meilleure façon de générer de la valeur pour nos actionnaires.

Personnes qualifiées et rapport technique

L'ÉÉP pour le gîte Nabanga est de nature préliminaire et tient compte de ressources minérales présumées qui sont considérées trop spéculatives d'un point de vue géologique pour y appliquer des considérations économiques qui permettraient de les classer dans la catégorie des réserves minérales. Rien ne garantit que les ressources présumées pourront être converties en ressources indiquées ou mesurées, de telle sorte qu'il n'y a aucune certitude que le scénario envisagé dans l'ÉÉP se matérialisera. Un rapport technique préparé conformément au Règlement 43-101, portant sur l'ÉÉP sera déposé sur SEDAR (www.sedar.com) dans les 45 jours suivant la publication du présent communiqué.

L'ÉÉP a été réalisée par la firme DRA Met-Chem et révisée par Patrick Moryoussef, ing., vice-président aux opérations minières de SEMAFO et personne qualifiée comme défini par le Règlement 43-101. M. Moryoussef a révisé le présent communiqué pour en assurer l'exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101. L'ÉÉP est basée sur le rapport technique portant sur les ressources du gîte aurifère Nabanga au 31 décembre 2018 préparé par SEMAFO, disponible sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou de faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « préliminaire », « période de recouvrement », « opportunités », « améliorer », « augmentant », « initial », « développement », « pipeline », « croyons », « potentiel », « accroître », « poursuivant », « prochaines », « chercherons », « maximiser », « générer », « reste », « pourraient », « envisagée », « planifiées », « durée de vie du projet », « sont estimées », « devrait », « initiales », « prochaines étapes », « lancement », « démontrer », « évaluerons », « engagée », « créer », « tirant profit », et d'autres expressions semblables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité de (i) livrer les résultats de l'ÉÉP pour Nabanga, incluant les faits saillants, (ii) tirer profit du potentiel d'exploration à Nabanga, (iii) atteindre les résultats prévus à Nabanga en termes d'extraction minière, de métallurgie, de méthodes de traitement, de dépenses en immobilisations, de dépenses en préproduction, de durée de vie du projet et de CMTI, (iv) respecter toutes les hypothèses contenues dans l'ÉÉP, (v) réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d'autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion annuel 2018 de SEMAFO, les mises à jour incluses dans les rapports de gestion des premier et deuxième trimestres de 2019, ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à l'adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

TABLEAU 1 - PLAN D'EXPLOITATION MINIÈRE ET FLUX DE TRÉSORERIE SUR LA DURÉE DE VIE DU PROJET NABANGA



Total ou moyenne Période de An An An An An An An An An

LoM construction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EXTRACTION MINIÈRE





















Minerai dans la fosse (t) 615 974 88 067 308 251 219 657













Teneur dans la fosse (g/t) 6,45 6,20 6,33 6,70













Stérile dans la fosse (t)

2 894 907 5 401 199 5 762 218













Minerai souterrain (t) 2 364 459



88 411 359 981 358 593 360 361 360 726 391 598 360 883 83 907 Teneur souterraine (g/t) 6,48



6,96 5,75 6,87 7,14 6,81 5,51 6,67 6,96 Total du minerai extrait (t) 2 980 434 88 067 308 251 308 068 359 981 358 593 360 361 360 726 391 598 360 883 83 907 Teneur du minerai (g/t) 6,47 6,20 6,33 6,78 5,75 6,87 7,14 6,81 5,51 6,67 6,96 TRAITEMENT DU MINERAI





















Minerai traité (t) 2 980 434

330 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 130 434 Teneur traitée (g/t)



6,3 6,69 5,79 6,83 7,13 6,82 5,55 6,54 6,81 Récupération (%) 92

92 92 92 92 92 92 92 92 92 Production (oz)



61 531 71 263 61 602 72 750 75 897 72 649 59 151 69 656 26 268 REVENUS (en $)



79 806 232 92 427 652 79 897 446 94 357 380 98 438 174 94 226 215 76 718 696 90 344 453 34 069 843 COÛTS D'EXPLOITATION (en $)



(40 893 017) (46 773 854) (48 473 535) (44 778 921) (46 829 207) (49 732 430) (44 887 293) (42 833 341) (12 734 303) BAIIA (en $)



38 913 215 45 653 798 31 423 911 49 578 459 51 608 968 44 493 785 31 831 403 47 511 113 21 335 540























Comptes débiteurs (en $)



9 975 779 11 553 457 9 987 181 11 794 672 12 304 772 11 778 277 9 589 837 11 293 057 4 258 730 Comptes créditeurs (en $)



(3 407 751) (3 897 821) (4 039 461) (3 731 577) (3 902 434) (4 144 369) (3 740 608) (3 569 445) (1 061 192) Fonds de roulement (en $)



6 568 028 7 655 635 5 947 720 8 063 096 8 402 338 7 633 908 5 849 229 7 723 612 3 197 538 Variation du fonds de roulement (en $)

(6 568 028) (1 087 608) 1 707 916 (2 115 376) (339 242) 768 430 1 784 678 (1 874 382) 4 526 073 3 197 538 Dépenses en immobilisations initiales (83 695 551) (83 695 551)

















Dépenses en immobilisations de maintien (55 914 520)

556 818 19 500 314 13 722 562 13 730 456 7 357 276 1 047 095





Activités de découverture capitalisées

(incluses dans les dépenses initiales) (13 923 466) (13 923 466)

















Coûts de réhabilitation et de fermeture (5 000 000)













(1 250 000) (1 250 000) (2 500 000) FLUX DE TRÉSORERIE

(90 263 579) 37 268 790 27 861 401 15 585 973 35 508 761 45 020 122 45 231 369 28 707 020 50 787 186 22 033 079 Coût comptant total /oz 662

665 656 787 616 617 685 759 615 485 Coût de maintien tout inclus /oz 760

665 664 1 103 804 798 786 777 615 485

