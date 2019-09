SEMAFO : le budget d'exploration 2019 à Karankasso est fixé à 5 millions $

Le programme 2019 à Karankasso a pour but d'identifier de la nouvelle minéralisation qui pourra être délimitée et ajoutée à l'inventaire de ressources en 2020, en lien avec notre objectif d'atteindre 2,5 à 3,0 millions d'onces en ressources d'ici la fin de l'année 2020. Lorsque la compilation des données du groupe Bantou-Karankasso aura été complétée, il sera dès lors considéré comme un seul projet, nommément le projet Bantou, pour enfin arriver à une estimation des ressources consolidées conforme au Règlement 43-101 à la fin de l'année.

Richard Roy, vice-président à l'exploration, a déclaré : « Bantou est notre projet de développement prioritaire, et notre équipe d'exploration a déjà débuté des travaux plus intensifs sur la portion Karankasso. En tout, quatre foreuses sont présentement mobilisées à Bantou et notre objectif d'y délimiter 2,5 à 3,0 millions d'onces d'or en ressources d'ici la fin de l'année 2020 est tout à fait réalisable. Nous publierons une estimation des ressources conforme au Règlement 43-101 pour l'ensemble du portefeuille de 1 250 km2 à la fin de cette année, de façon à ce que nos actionnaires puissent suivre nos progrès. Les prochains 18 mois s'annoncent très excitants à Bantou. »

Figure 1 : Anomalies de sols ciblées dans le cadre du programme de forage RC de 22 000 mètres

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou de faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « dédié », « aura », « suivi », « but », « en lien », « arriver », « projet », « objectif », « réalisable », « ciblées », « engagée », « créer », « en tirant profit » et d'autres expressions semblables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité de : (i) consacrer un budget d'exploration de 5 millions $ à Karankasso en 2019, (ii) consacrer un budget d'exploration de 16 millions $ sur le projet Bantou en 2019 et un budget d'exploration global de 32 millions $ pour SEMAFO en 2019, (iii) reprendre le programme de forage de 8 500 mètres après la saison des pluies afin d'explorer le potentiel de nouvelles structures parallèles aux corridors de Karankasso, (iv) identifier de la nouvelle minéralisation qui pourra être délimitée et ajoutée à l'inventaire de ressources en 2020, (v) atteindre notre objectif de délimiter 2,5 à 3,0 millions d'onces en ressources sur le projet Bantou d'ici la fin de l'année 2020, (vii) publier une estimation des ressources consolidées conforme au Règlement 43-101 pour le projet Bantou d'ici la fin de l'année, (viii) réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d'autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion annuel 2018 de SEMAFO, les mises à jour incluses dans les rapports de gestion des premier et deuxième trimestres de 2019, ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à l'adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

