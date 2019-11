SEMAFO : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 50 millions $

Production d'or consolidée de 68 800 onces, incluant la contribution de Boungou avec 55 600 onces à un coût de maintien tout inclus 1 de 497 $

de 497 $ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 1 de 49,5 millions $ ou 0,15 $ par action 1

de 49,5 millions $ ou 0,15 $ par action Résultat net attribuable aux actionnaires de 8,9 millions $ ou 0,03 $ par action (après les charges d'impôts différés sur le résultat de 11,3 millions $)

Le troisième trimestre à Mana a été affecté par l'éboulement d'un mur dans la fosse Wona, mais les opérations régulières ont repris à l'usine de traitement et l'empilement de minerai à haute teneur en provenance de la fosse Siou a déjà débuté

en provenance de la fosse Siou a déjà débuté Bantou continue de livrer de bons résultats avec cinq foreuses mobilisées, en vue d'atteindre l'objectif de 2,5 à 3,0 millions d'onces en ressources d'ici la fin de 2020

L'ÉÉP à Nabanga montre une VAN après impôt de 100 millions $ ainsi qu'un potentiel de croissance

Le bilan reste conservateur, avec une encaisse nette et 100 % d'exposition à la hausse du prix de l'or

Benoit Desormeaux, président et chef de la direction de SEMAFO, a déclaré : « C'est malheureux que le revers temporaire à Wona ait potentiellement assombri un trimestre qui s'est avéré par ailleurs très solide. L'usine de traitement Mana a repris du service, traitant du minerai à haute teneur en provenance de Siou et nous nous attendons à terminer l'année en beauté. Boungou nous a offert un autre trimestre solide et continue de démontrer pourquoi c'est maintenant notre principal actif en production. Bantou continue de livrer des résultats de forage excitants, incluant un certain potentiel d'expansion, et l'ÉÉP pour Nabanga présente un scénario de base économique sur lequel nous pourrons bâtir et améliorer le projet. »

Le coût de maintien tout inclus, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et les flux par action sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS.

Résultats consolidés et opérations minières



Trimestres terminés Périodes de neuf mois

les 30 septembre terminées les 30 septembre

2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Onces d'or produites1 68 800 58 200 18 % 271 000 149 400 81 % Onces d'or vendues2 68 400 50 500 35 % 277 200 142 500 95 %

(en milliers de dollars, à l'exception des montants par once, par tonne et par action) Produits - Ventes d'or2 100 301 60 772 65 % 373 827 181 987 105 % Résultat opérationnel 27 031 4 513 499 % 100 131 (11 110) --













Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 8 903 463 1 823 % 42 274 (14 678) -- Résultat de base par action 0,03 -- -- 0,13 (0,05) -- Résultat dilué par action 0,03 -- -- 0,13 (0,05) --



Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement3 49 519 21 041 135 % 202 838 55 271 267 % Par action3 0,15 0,06 150 % 0,61 0,17 259 %













Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 466 1 205 22 % 1 348 1 277 6 % Coût comptant total (par once vendue)3 547 670 (18 %) 514 788 (35 %) Coût de maintien tout inclus (par once vendue)3 706 1 000 (29 %) 731 1 059 (31 %)

Survol et mise à jour des opérations consolidées

Les états financiers complets, incluant les résultats opérationnels pour Boungou et Mana, sont présentés à la fin du présent communiqué. Les résultats opérationnels consolidés pour le trimestre ont été affectés par l'éboulement d'un mur dans la fosse Wona. Les opérations régulières ont repris à l'usine de traitement Mana au début de novembre et l'empilement de minerai à haute teneur en provenance de la fosse Siou a déjà débuté.

Comme prévu, Boungou a continué de livrer un bon rendement ce trimestre, produisant 55 600 onces à un coût de maintien tout inclus3 de 497 $ l'once.

Le développement souterrain à Siou a continué de progresser en respect des budgets et de l'échéancier, 5 000 des 5 600 mètres requis ayant été complétés à la fin du trimestre. Le taux d'avancement du développement nous permet de garder le cap sur notre objectif d'atteindre la pleine capacité de production au premier trimestre de 2020. À la fin du trimestre, le développement se poursuivait en respect des budgets, 44,7 millions $ du budget total de 51,7 millions $ ayant été engagés. Les travaux de forage de contrôle des teneurs se sont poursuivis au cours du trimestre et les résultats restent conformes au modèle de blocs.

Exploration et développement

Bantou

Les travaux de forage à Bantou-Karankasso ont repris vers la fin du trimestre. En tout, 8 sondages (974 mètres) ont été forés à Bantou et 62 sondages (7 387 mètres) à Karankasso. Cinq foreuses étaient mobilisées sur le projet combiné à la fin du trimestre. À Bantou, les travaux de forage ciblent des anomalies géophysiques et de sols coïncidentes sur l'ensemble du permis d'exploration. À Karankasso, les travaux de forage sont concentrés sur des anomalies géophysiques et de sols le long des corridors qui encaissent la minéralisation connue mais qui n'ont jamais été vérifiées par forage.

Nouveaux résultats de forage à Bantou Nord

Au troisième trimestre, les résultats complets des travaux de forage réalisés à Bantou Nord le long de lignes nord-sud et dans les extensions en profondeur ont été reçus. Tel qu'indiqué au tableau 1, les lignes nord-sud continuent de livrer de larges intervalles à des teneurs supérieures à la moyenne, similaires aux résultats obtenus le long des lignes orientées au sud-est, confirmant la nature disséminée de la minéralisation à Bantou Nord. La figure 1 montre l'emplacement des lignes nord-sud à Bantou Nord.

Par ailleurs, les sondages approfondis démontrent la présence d'une extension plus profonde, particulièrement le sondage KRC19-0297 qui, selon notre interprétation, aurait traversé l'extension en profondeur dans l'axe de plongée à la ligne 200N. Des trous de forage antérieurs à faible profondeur à la ligne 200N n'avaient livré que des valeurs anomales en or. Le sondage a rencontré la minéralisation à 211 mètres, suggérant donc une plongée au nord-est pour la zone disséminée.

Tableau 1 - Faits saillants des résultats de forage du T3 2019 à Bantou Nord











Section Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) 407650E KRC19-0444 2 94 92,0 1,60 407550E KRC19-0491 32 96 64,0 2,47 407550E KRC19-0492 2 36 34,0 1,86 407550E KRC19-0493 5 95 90,0 2,14 200N KRC19-0297 211 297,6 86,6 1,22 407750E KRC19-0432 162 192 30,0 2,40 50N KRC19-0507 11 63 52,0 1,52 50N KRC19-0508 83 212 129,0 1,46



* Aucune teneur de coupure n'a été appliquée aux résultats d'analyse

Nouveaux résultats de forage à Bantou Proximal

Durant le trimestre, les résultats des travaux réalisés dans le secteur Bantou Proximal ont été reçus. Le tableau 2 montre que les forages selon un espacement plus rapproché ont livré des teneurs systématiquement plus élevées sur des largeurs significatives. La zone demeure ouverte latéralement vers le nord, ainsi qu'en profondeur. D'autres travaux de forage sont prévus plus au nord au quatrième trimestre. De plus, du forage carotté a été planifié en vue de réaliser des essais métallurgiques préliminaires et de mieux comprendre la minéralisation aux fins de la modélisation des ressources.

Au cours du trimestre, nous avons reçu deux nouveaux résultats de forage en provenance d'un secteur situé environ 700 mètres à l'est de la zone Bantou (voir la figure 1). Les deux sondages (KRC19-0425 et KRC19-0515) sont espacés de 150 mètres l'un de l'autre et ont tous deux livré de hautes teneurs en or sur de bonnes épaisseurs. La minéralisation se compose de volcanoclastites cisaillées et séricitisées contenant des veines de quartz avec un peu de pyrite. Pour l'instant, nous n'avons pas encore établi si les deux intersections sont interreliées et leur importance reste à déterminer. Des travaux de suivi par forage sont en cours.

Tableau 2 - Faits saillants des résultats de forage du T3 2019 à Bantou Proximal











Zone Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) Secteur Est KRC19-0425 62 68 6 6,10 Secteur Est KRC19-0515 91 96 5 6,47 Proximal KRC19-0460 63 70 7 44,16 Proximal KRC19-0463 4 19 15 3,14 Proximal KRC19-0464 56 67 11 8,55 Proximal KRC19-0464 72 85 13 4,62 Proximal KRC19-0476 34 61 27 5,07 Proximal KRC19-0476 76 101 25 7,86 Proximal KRC19-0478 64 98 34 2,16 Proximal KRC19-0479 90 99 9 7,53 Proximal KRC19-0480 118 140 22 2,99 Proximal KRC19-0481 71 74 3 22,47 Proximal KRC19-0487 104 111 7 12,15



* Aucune teneur de coupure n'a été appliquée aux résultats d'analyse

Estimation des ressources à Bantou

Lorsque les programmes de forage auront été complétés au quatrième trimestre, une estimation des ressources minérales révisée sera compilée pour le projet Bantou, en intégrant la portion Karankasso, de façon à pouvoir les inclure dans l'estimation de ressources globales de fin d'année. Notre objectif de délimiter 2,5 à 3,0 millions d'onces en ressources à Bantou d'ici la fin de 2020 reste inchangé.

Boungou

Un programme d'exploration impliquant trois foreuses a débuté vers la fin du troisième trimestre dans le secteur au nord du gisement Boungou, dans le but d'explorer des structures subsidiaires à la zone de cisaillement Boungou à faible profondeur. En tout, 31 sondages (3 758 mètres) avaient été forés à la fin du trimestre. Les résultats restent à venir. Les trois foreuses devraient rester dans le secteur jusqu'à la fin de l'année.

Mana

Durant le troisième trimestre, 35 sondages (3 631 mètres) ont été forés à Mana afin de compléter le programme à Pompoï et de faire un suivi des résultats significatifs obtenus à Fofina Sud. À Pompoï, les résultats obtenus jusqu'à présent sont décevants, avec seulement quelques valeurs anomales en or. Bien que la majorité des anomalies à la mototarière aient été expliquées par les travaux de forage, les sondages n'ont pas recoupé de minéralisation aurifère significative.

À Fofina Sud, un programme de suivi sur quatre lignes espacées de 50 mètres l'une de l'autre a été réalisé afin d'évaluer l'étendue de la minéralisation. Les travaux de forage couvrent une étendue latérale de 250 mètres. Tel qu'indiqué au tableau 3, de la minéralisation significative a été obtenue sur chaque section, et la zone demeure ouverte latéralement ainsi qu'en profondeur. La saprolite est exceptionnellement épaisse dans ce secteur, atteignant localement une profondeur verticale de 80 mètres.

D'autres travaux de forage sont prévus au quatrième trimestre afin de vérifier les extensions de la zone vers le nord et vers le sud, et d'approfondir les sondages sur les sections antérieures afin de s'assurer d'une couverture complète dans l'axe de pendage, ainsi que pour vérifier une zone parallèle à l'ouest qui a localement livré des résultats significatifs.

Tableau 3 - Résultats de forage sélectionnés du T3 2019 à Fofina Sud











Sondage Section De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) MRC19-5269 1 309 400N 73 77 4 2,28 MRC19-5270 1 309 400N 44 49 5 1,82 MRC19-5272 1 309 400N 52 57 5 1,58 MRC19-5275 3 309 450N 20 27 7 2,72 MRC19-5276 1 309 500N 69 76 7 2,09 MRC19-5277 1 309 500N 32 37 5 1,79 MRC19-5278 1 309 500N 7 13 6 1,04 MRC19-5282 1 309 550N 44 47 3 4,70 MRC19-5283 1 309 550N 16 30 14 1,25 MRC19-5287 1 309 600N 32 38 6 3,22

Nabanga

Le 30 septembre 2019, nous avons annoncé les résultats positifs d'une ÉÉP sur le projet Nabanga, dont les faits saillants sont les suivants :

VAN avant impôt de 147 millions $ et VAN après impôt de 100 millions $, selon un taux d'actualisation de 5 %

Production d'or sur la durée de vie du projet (8 ans) de 571 000 onces à un coût de maintien tout inclus de 760 $/oz et un taux de récupération de l'or de 92 %

Sur la durée de vie du projet, la production combinée (à ciel ouvert et souterraine) est estimée à 2,98 millions de tonnes à une teneur moyenne de 6,47 g/t Au pour 626 000 onces d'or

moyenne de 6,47 g/t Au pour 626 000 onces d'or Dépenses en immobilisations de préproduction de 84 millions $, incluant 20 % pour éventualités, et dépenses en immobilisations de maintien sur la durée de vie du projet de 56 millions $

Paramètres économiques du projet (scénario de base selon un prix de l'or à 1 300 $/oz) :

VAN 5 % après impôt : 100 millions $, TRI après impôt : 22,6 %, période de recouvrement : 4,4 années

Méthode d'exploitation privilégiée - exploitation à ciel ouvert/souterraine des portions supérieure et en profondeur de la zone minéralisée, respectivement

Des opportunités d'améliorer le rendement en augmentant les ressources et en introduisant des mesures de réduction des coûts au niveau des opérations minières et du développement ont été identifiées

Ressources minérales

L'ÉÉP est basée sur les ressources minérales estimées au 31 décembre 2018 pour le gîte Nabanga.











Catégorie

Tonnes Mt Au g/t Onces K oz Ressources présumées 1 3,4 7,7 840



1 Les ressources minérales à Nabanga sont présentées au-dessus d'un seuil de coupure de 3,0 g/t Au.

Potentiel d'exploration

Sur le plan de l'exploration, le gîte Nabanga reste ouvert au nord et plusieurs des zones minéralisées restent ouvertes en profondeur. Le sondage NADD18 0005, foré sur la section la plus au nord jusqu'à présent, a recoupé un intervalle titrant 5,17 g/t Au sur 3,4 mètres dans l'axe de plongée, confirmant ainsi la continuité de cette zone minéralisée. De plus, le reste de la propriété de 800 km2 est largement sous-exploré : plusieurs anomalies de sols et de mototarière situées à distance de transport par camion du gîte n'ont pas encore été vérifiées. En particulier, les travaux de forage à la mototarière réalisés en 2019 à l'intérieur d'un rayon de 10 kilomètres du gîte ont permis d'identifier des anomalies géochimiques en or qui pourraient correspondre à des zones satellites proximales de minéralisation aurifère.

Pour plus d'information sur les bases, les qualifications et les hypothèses de l'ÉÉP, veuillez vous reporter au communiqué de presse du 30 septembre 2019.

Personnes qualifiées et rapport technique

L'ÉÉP est de nature préliminaire et tient compte de ressources minérales présumées qui sont considérées trop spéculatives d'un point de vue géologique pour y appliquer des considérations économiques qui permettraient de les classer dans la catégorie des réserves minérales. Rien ne garantit que les ressources présumées pourront être converties en ressources indiquées ou mesurées, de telle sorte qu'il n'y a aucune certitude que le scénario envisagé dans l'ÉÉP se matérialisera. L'ÉÉP a été réalisée par DRA Met-Chem. M. Patrick Moryoussef, ing., vice-président aux opérations minières de SEMAFO et personne qualifiée comme défini par le Règlement 43-101, a révisé le présent communiqué pour en assurer l'exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101. L'ÉÉP est basée sur l'estimation des ressources du gîte Nabanga au 31 décembre 2018, comme annoncé le 20 février 2019. Un rapport technique portant sur l'ÉÉP, préparé conformément au Règlement 43-101, sera déposé sur SEDAR dans un délai de 45 jours suivant la publication du communiqué du 30 septembre.

Korhogo

Au cours du trimestre, 567 trous de forage à la mototarière (10 224 mètres) et 700 mètres de tranchées ont été creusés sur la propriété Korhogo en Côte d'Ivoire. Le programme est maintenant terminé pour l'année; nous compilons présentement les résultats et préparons nos plans pour 2020.

Conférence téléphonique du troisième trimestre

Une conférence téléphonique aura lieu demain, le 5 novembre 2019, à 10 h 00 HNE, pour discuter des résultats du troisième trimestre. Les parties intéressées sont invitées à composer les numéros de téléphone suivants afin de prendre part à la conférence. Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique pourra être consultée pendant une période de 90 jours sur le site web de SEMAFO à l'adresse : www.semafo.com.

Tél. local & outremer : +1 (514) 225 7341

Tél. Amérique du Nord : 1 (888) 390 0605

Webdiffusion : www.semafo.com

Retransmission outremer : +1 (416) 764 8677

Retransmission Amérique du Nord : 1 (888) 390 0541

Code d'accès à la retransmission : 921499#

Expiration : 5 décembre 2019

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou de faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « objectif », « croissance », « potentiel », « améliorer », « prévu », « prévus », « en cours », « engagée », « créer », « en tirant profit », « pipeline », « développement », et d'autres expressions semblables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité (i) d'atteindre l'objectif de délimiter 2,5 à 3,0 millions d'onces en ressources à Bantou d'ici la fin de 2020, (ii) livrer le développement souterrain à Siou en respect des budgets et de l'échéancier (iii) d'atteindre la pleine capacité de production à la mine souterraine Siou au premier trimestre de 2020, (iv) mieux comprendre la minéralisation de Bantou Proximal, (v) générer de la valeur à long terme pour nos actionnaires, (vi) d'atteindre les objectifs révisés pour 2019, (vii) de reprendre le traitement du minerai à Mana à la fin du mois d'octobre, (viii) la capacité de réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d'autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion annuel 2018 de SEMAFO, les mises à jour incluses dans les rapports de gestion des premier, deuxième et troisième trimestres de 2019, ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à l'adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

États consolidés intermédiaires de la situation financière

(en milliers de dollars américains - non audité)







Au

Au

30 septembre

31 décembre

2019

2018

$

$







Actif













Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie

77 673

96 519 Tranche courante des liquidités soumises à des restrictions

15 000

-- Clients et autres débiteurs

52 677

29 434 Impôt sur le résultat à recevoir

3 425

6 390 Stocks

96 571

83 211 Autres actifs courants

6 126

5 378



251 472

220 932 Actifs non courants







Avance à recevoir

1 547

2 117 Liquidités soumises à des restrictions

9 699

25 340 Immobilisations corporelles

854 835

782 060 Immobilisation incorporelle

1 121

1 204 Autres actifs financiers non courants

1 133

2 622



868 335

813 343 Total de l'actif

1 119 807

1 034 275









Passifs

















Passifs courants







Fournisseurs et charges à payer

60 875

63 905 Tranche courante de la dette à long terme

60 000

60 181 Tranche courante des passifs de location

13 741

7 820 Tranche courante des passifs liés aux régimes d'unités d'actions

5 414

3 311 Provisions

2 892

3 051



142 922

138 268 Passifs non courants







Dette à long terme

13 912

57 388 Passifs de location

23 296

20 144 Passifs liés aux régimes d'unités d'actions

4 147

2 263 Provisions

25 121

23 561 Passifs d'impôt différé

73 789

39 548



140 265

142 904 Total du passif

283 187

281 172









Capitaux propres

















Actionnaires de la Société







Capital social

647 215

623 604 Surplus d'apport

6 126

6 771 Cumul des autres éléments du résultat global

(18 404)

(18 909) Résultats non distribués

153 184

109 216



788 121

720 682 Participations ne donnant pas le contrôle

48 499

32 421









Total des capitaux propres

836 620

753 103 Total du passif et des capitaux propres

1 119 807

1 034 275

États consolidés intermédiaires du résultat Pour les trimestres et les périodes de neuf mois terminés les 30 septembre 2019 et 2018, respectivement (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action - non audité)



Trimestres terminés Périodes de neuf mois

les 30 septembre terminées les 30 septembre



2019 2018

2019 2018



$ $

$ $













Produits - Ventes d'or

100 301 60 772

373 827 181 987













Charges d'exploitation











Charges d'exploitation minière

41 370 33 802

146 428 112 259 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles

27 822 18 535

108 388 66 546 Charges administratives

4 096 3 736

12 005 11 512 Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative

372 600

746 1 163 Rémunération fondée sur des actions

(390) (414)

6 129 1 617













Résultat opérationnel

27 031 4 513

100 131 (11 110)













Autres charges (produits)











Produits financiers

(511) (530)

(1 671) (1 783) Charges financières

2 210 1 433

8 831 2 033 Perte de change

683 826

893 1 690













Résultat avant l'impôt sur le résultat

24 649 2 784

92 078 (13 050)













Charge d'impôt sur le résultat











Exigible

2 619 376

4 492 665 Différé

11 311 1 529

36 883 1 419



13 930 1 905

41 375 2 084













Résultat net de la période

10 719 879

50 703 (15 134)













Attribuable aux :











Actionnaires de la Société

8 903 463

42 274 (14 678) Participations ne donnant pas le contrôle

1 816 416

8 429 (456)



10 719 879

50 703 (15 134)













Résultat par action











De base

0,03 --

0,13 (0,05) Dilué

0,03 --

0,13 (0,05)

Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie Pour les trimestres et les périodes de neuf mois terminés les 30 septembre 2019 et 2018, respectivement (en milliers de dollars américains - non audité)



Trimestres terminés Périodes de neuf mois

les 30 septembre terminées les 30 septembre



2019 2018

2019 2018



$ $

$ $ Flux de trésorerie liés aux :

























Activités opérationnelles











Résultat net de la période

10 719 879

50 703 (15 134) Ajustements :











Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles

27 822 18 535

108 388 66 546 Rémunération fondée sur des actions

(390) (414)

6 129 1 617 Amortissement des frais de transaction différés

245 --

1 122 -- Perte (gain) de change latente

(144) 374

(360) 813 Charge d'impôt sur le résultat différé

11 311 1 529

36 883 1 419 Autres

(44) 138

(27) 10 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

49 519 21 041

202 838 55 271 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

(21 315) 8 870

(41 297) (1 727) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles

28 204 29 911

161 541 53 544













Activités de financement











Remboursement sur la dette à long terme

(15 000) --

(45 000) -- Remboursement sur le financement d'équipement

(26) (78)

(181) (233) Versements sur les passifs de location

(3 449) (1 292)

(8 835) (3 602) Produit de l'émission de titres du capital social, déduction faite des frais d'émission

781 --

2 267 861 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement

(17 694) (1 370)

(51 749) (2 974)













Activités d'investissement











Acquisitions d'immobilisations corporelles

(39 813) (50 885)

(127 229) (160 741) Trésorerie nette reçue à l'acquisition de Savary Gold Corporation

-- --

232 -- Produits (acquisitions) de placements en instruments de capitaux propres

-- --

63 (1 508) Diminution des liquidités soumises à des restrictions

212 212

212 212 Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement

(39 601) (50 673)

(126 722) (162 037)













Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

(2 094) (499)

(1 916) (1 243) Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période

(31 185) (22 631)

(18 846) (112 710) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

108 858 108 871

96 519 198 950 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

77 673 86 240

77 673 86 240 Intérêts payés

2 256 2 532

7 642 7 268 Intérêts reçus

517 520

1 680 1 969 Impôt sur le résultat payé

168 858

1 019 4 224

Boungou, Burkina Faso Opérations minières La production commerciale à Boungou a été annoncée le 1er septembre 2018.



Trimestre Période d'un mois Périodes de neuf mois Période d'un mois

terminés les 30 septembre terminés les 30 septembre

2019 2018 2019 2018 Données d'exploitation







Extraction minière







Stérile extrait (tonnes) 4 191 400 924 600 9 836 900 924 600 Minerai extrait (tonnes) 557 400 130 200 1 308 100 130 200 Ratio de découverture opérationnel 7,5 7,1 7,5 7,1 Activités de découverture capitalisées







Matériel stérile - Boungou (tonnes) 1 188 800 476 000 9 417 200 476 000 Ratio de découverture global 9,7 10,8 14,7 10,8









Traitement du minerai







Tonnes traitées (tonnes) 288 100 91 300 879 500 91 300 Teneur traitée (g/t) 6,25 3,96 6,64 3,96 Récupération (%) 96 90 96 90 Onces d'or produites1 55 600 10 500 180 300 10 500 Onces d'or vendues2 53 100 4 200 181 600 4 200



















Données financières (en milliers de dollars)







Produits - Ventes d'or2 78 301 5 009 246 937 5 009 Charges d'exploitation minière 18 446 2 051 53 135 2 051 Redevances gouvernementales et taxes de développement 4 514 241 13 939 241 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 21 681 1 849 71 272 1 849 Charges administratives 262 33 757 33 Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative 95 156 182 156 Résultat opérationnel sectoriel 33 303 679 107 652 679









Statistiques (en dollars)







Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 475 1 203 1 360 1 203 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)3 68 55 61 55 Coût comptant d'exploitation incluant les frais de découverture (par tonne traitée)3 78 67 85 67 Coût comptant total (par once vendue)3 432 550 369 550 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)3 497 807 503 807 Dotation aux amortissements (par once vendue)4 408 444 392 444



Mana, Burkina Faso Opérations minières



Trimestres terminés

Périodes de neuf mois

les 30 septembre

terminées les 30 septembre

2019 2018 Variation

2019 2018 Variation Données d'exploitation













Extraction minière













Stérile extrait (tonnes) 1 462 600 3 076 300 (52 %)

7 595 600 13 403 400 (43 %) Minerai extrait (tonnes) 185 300 413 300 (55 %)

1 072 000 1 483 800 (28 %) Ratio de découverture opérationnel 7,9 7,4 7 %

7,1 9,0 (21 %) Activités de découverture capitalisées











Matériel stérile - Siou (tonnes) 2 222 200 2 559 900 (13 %)

6 676 800 2 559 900 161 % Matériel stérile - Wona (tonnes) 4 403 300 2 824 500 56 %

7 814 300 9 542 400 (18 %)

6 625 500 5 384 400 23 %

14 491 100 12 102 300 20 % Ratio de découverture global 43,6 20,5 113 %

20,6 17,2 20 %













Traitement du minerai











Minerai traité (tonnes) 179 200 519 400 (65 %)

1 110 000 1 735 600 (36 %) Matériel à basse teneur (tonnes) 168 000 129 700 30 %

496 500 202 000 146 % Tonnes traitées (tonnes) 347 200 649 100 (47 %)

1 606 500 1 937 600 (17 %) Teneur traitée (g/t) 1,39 2,50 (44 %)

2,02 2,36 (14 %) Récupération (%) 85 92 (8 %)

87 94 (7 %) Onces d'or produites 13 200 47 700 (72 %)

90 700 138 900 (35 %) Onces d'or vendues 15 300 46 300 (67 %)

95 600 138 300 (31 %)















Données financières (en milliers de dollars)











Produits - Ventes d'or 22 000 55 763 (61 %)

126 890 176 978 (28 %) Charges d'exploitation minière 17 341 29 257 (41 %)

73 549 102 030 (28 %) Redevances gouvernementales 1 069 2 253 (53 %)

5 805 7 937 (27 %) Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 5 996 16 590 (64 %)

36 673 64 410 (43 %) Charges administratives 553 639 (13 %)

1 680 1 973 (15 %) Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative 277 444 (38 %)

564 841 (33 %) Résultat opérationnel sectoriel (3 236) 6 580 --

8 619 (213) --













Statistiques (en dollars)











Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 435 1 205 19 %

1 327 1 280 4 % Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)¹ 33 46 (28 %)

42 52 (19 %) Coût comptant d'exploitation incluant les frais de découverture (par tonne traitée)3 54 68 (21 %)

61 68 (10 %) Coût comptant total (par once vendue)3 946 681 39 %

789 795 (1 %) Coût de maintien tout inclus (par once vendue)3 1 434 1 017 41 %

1 164 1 067 9 % Dotation aux amortissements (par once vendue)4 392 358 9 %

384 466 (18 %)





