Selon une nouvelle étude, les Québécois semblent croire que leur situation fiscale est plus sombre qu'elle ne l'est en réalité

La confusion et l'incertitude fiscales provoquées par la pandémie créent un sentiment d'angoisse : 45 % des Québécois craignent devoir de l'argent et 28 % affirment n'avoir aucune idée s'ils doivent payer de l'impôt ou s'ils recevront un remboursement

MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW/ - Alors qu'il ne reste qu'un peu plus que 11 jours avant la date limite pour produire sa déclaration de revenus, une nouvelle étude menée par H&R Block dans la Belle Province révèle que de nombreux Québécois procrastinent face à la tâche parce qu'ils ont du mal à comprendre leur situation fiscale. Selon les conclusions de cette étude, le changement de niveau de revenus et les prestations d'urgence reçues en raison de la COVID-19 ont fait naître chez les contribuables québécois un sentiment d'incertitude et de crainte au moment de remplir leur déclaration. Toutefois, ces inquiétudes fiscales pourraient être injustifiées pour un grand nombre d'entre eux.

L'étude révèle que près de la moitié des résidents du Québec (environ 45 %) craignent devoir de l'argent, et 28 % des répondants affirment qu'ils n'ont aucune idée s'ils doivent de l'argent ou s'ils recevront un remboursement cette année. Alors que 65 % déclarent qu'ils pourront payer leur dû, le cas échéant, une personne sur quatre (25 %) indique qu'elle n'en aurait pas les moyens. Par ailleurs, 28 % s'attendent à un remboursement moindre par rapport à l'année précédente.

« De nombreux Québécois ont l'impression de ne pas bien comprendre leur situation en cette période de production de déclaration de revenus, explique Josée Cabral, Pro de l'impôt chez H&R Block Canada. La pandémie a des répercussions sur la situation professionnelle et financière de nombreuses personnes, ce qui entraîne aussi des conséquences fiscales. Au même moment, des changements ont été apportés aux crédits d'impôt et aux avantages fiscaux offerts au Québec, ce qui ajoute à la confusion. Il est fort possible que de nombreuses personnes s'inquiètent de devoir de l'argent alors qu'en réalité elles ont droit à un remboursement. La bonne nouvelle, c'est que nous constatons qu'environ les trois quarts des Canadiens reçoivent un remboursement, y compris au Québec, et que le montant moyen des retours est légèrement supérieur à celui de l'an dernier ».

Selon Revenu Québec, environ 38 % des Québécois n'ont pas encore produit leur déclaration de revenus alors qu'il ne reste que seulement 11 jours avant la date limite. De ce nombre, plusieurs semblent repousser la production de leur déclaration de revenus en raison du sentiment de confusion et d'incertitude qu'elles éprouvent. Les Québécois affirment que cet état de confusion fiscale est alimenté par le changement de niveau de leurs revenus ou par le fait d'avoir bénéficié d'avantages fiscaux depuis le début de la pandémie. Notamment :

29 % des Québécois disent ne pas savoir de quelle façon la baisse de leurs revenus en 2021 affectera leur situation fiscale

25 % des Québécois déclarent ne pas bien saisir les conséquences fiscales de leur demande de prestations gouvernementales en raison de la pandémie

19 % des répondants s'inquiètent de devoir de l'argent parce qu'ils ont reçu des prestations liées à la COVID-19 en 2020 ou en 2021

15 % affirment ne pas savoir comment produire leur déclaration de revenus à la lumière des prestations d'urgence reçues en raison de la pandémie

23 % disent ne pas savoir comment déduire les frais liés au travail à domicile

Lorsqu'ils pensent à un éventuel remboursement, un Québécois sur deux (50 %) déclare qu'il espère fortement en recevoir un, compte tenu surtout des récentes augmentations du coût de la vie.

Fait intéressant lorsqu'on les interroge sur le crédit d'impôt unique annoncé récemment pour aider à compenser la hausse des prix (jusqu'à 500 $ pour tous les résidents du Québec dont le revenu total est inférieur ou égal à 100 000 $ en 2021 au moment de la déclaration de revenus) : même si 93 % des Québécois disent être au courant de ce nouveau crédit, seulement 18 % d'entre eux sont plus enclins à produire leur déclaration en raison de ce crédit. En comparaison, 82 % ont dit que le crédit ne faisait aucune différence.

Les opinions sont partagées quant à la perspective de recevoir un remboursement d'impôt. En effet, alors que plus d'un tiers (34 %) des Québécois disent qu'ils comptent sur un remboursement pour se remettre de cette année financière difficile ou pour garder la tête hors de l'eau, 35 % ont répondu qu'ils seraient heureux de bénéficier d'un remboursement, mais que ce n'était pas essentiel pour eux.

« Le compte à rebours pour produire la déclaration est lancé, déclare Madame Cabral. S'il est vrai qu'il y a de nombreux avantages à déclarer ses revenus le plus tôt possible - comme recevoir plus rapidement son remboursement - il y a aussi un réel inconvénient à déclarer ses revenus en retard. Cela peut se traduire par des pénalités financières et le fait de ne pouvoir toucher des prestations auxquelles vous auriez autrement droit. Nous comprenons que la déclaration des revenus n'est pas une partie de plaisir et qu'il peut être difficile de s'y retrouver parmi les centaines d'avantages fiscaux et crédits d'impôt offerts. Si vous ne savez pas comment maximiser votre remboursement d'impôt, demandez l'aide d'un expert fiscal. Ne prenez pas le risque de perdre au change. »

