Le rapport publié par PwC révèle également que le secteur canadien des télécommunications continue de devancer ses homologues ailleurs dans le monde quant aux sommes investies pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité, de couverture et de résilience des réseaux, alors que les prix des services cellulaires et d'accès Internet ont diminué de 17,2 % et de 7,8 %, respectivement, entre septembre 2022 et septembre 2023.

TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - La place de plus en plus grande qu'occupe la connectivité dans la vie des Canadiens a accru les attentes des consommateurs quant à la qualité, à l'étendue et à la résilience des réseaux de télécommunications qu'ils utilisent.

Dans un rapport commandé par l'Association canadienne des télécommunications intitulé Connecter les Canadiens grâce à des réseaux résilients : incidence du secteur des télécoms en 2022 et pour les années suivantes, PricewaterhouseCoopers (PwC) dévoile comment le secteur investit des milliards de dollars chaque année pour répondre aux attentes de la population, augmentant du coup sa contribution à l'économie nationale.

Le rapport révèle que les six plus grandes entreprises de télécommunications du Canada ont effectué des dépenses en immobilisations totalisant 13,3 G$ en 2022 pour continuer d'étendre, d'améliorer et de renforcer leurs réseaux sans fil et à large bande de calibre mondial. Au cours des cinq dernières années, le secteur canadien des télécommunications a investi en moyenne 12,1 G$ par année en capital dans l'infrastructure de réseau du pays. Cela représente environ 18,6 % du chiffre d'affaires moyen du secteur, la moyenne étant de 14,2 % pour les entreprises comparables aux États-Unis, au Japon, en Australie et en Europe.

Alors que le secteur des télécommunications continue d'investir massivement pour étendre la couverture de ses réseaux de grande qualité, PwC a constaté que pour la période de 12 mois terminée en septembre 2023, les prix des services cellulaires et des accès Internet ont diminué de 17,2 % et de 7,8 %, respectivement. Pendant ce temps, l'indice global des prix à la consommation a progressé de 3,8 %.

En plus de ses investissements dans la couverture et la qualité des services de télécommunications, le secteur canadien des télécommunications a contribué directement à hauteur de 76,7 G$ au PIB national et soutenu 724 000 emplois canadiens en 2022 selon les estimations de PwC. Les prévisionnistes de PwC estiment en outre que l'amélioration de la connectivité réalisée par les télécommunicateurs, grâce à la 5G notamment, pourrait se traduire par un apport supplémentaire de 112 G$ au PIB canadien d'ici 2035.

L'étude examine aussi comment les changements climatiques et la multiplication des phénomènes météorologiques violents ont pu causer des millions de dollars de dommages aux infrastructures de télécommunications. Comme la force et la fréquence des dérèglements de la météo vont aller en s'aggravant ces prochaines années, PwC conclut que le secteur privé devra continuer d'investir non seulement pour étendre la couverture, mais aussi pour renforcer l'infrastructure réseau et se préparer à résister aux futurs déchaînements de la nature.

« Le secteur des télécommunications continuera d'être un allié essentiel de la prospérité du Canada grâce à sa contribution au PIB, à la création d'emplois et à ses investissements dans l'infrastructure réseau. De plus, la vive concurrence que se livrent les fournisseurs de services nationaux et régionaux continue de faire fondre les prix des services cellulaires et d'accès à Internet, a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications. Il nous reste néanmoins du travail à accomplir et de l'argent à investir pour étendre la couverture et la résilience des réseaux. Pour inciter le secteur privé à faire les investissements requis dans l'infrastructure réseau, il faudra donc des politiques publiques qui reconnaissent l'importance des investissements et favorisent la stabilité du cadre réglementaire.

Principales conclusions du rapport :

En 2022, la contribution directe du secteur des télécommunications au PIB et à l'emploi s'est chiffrée à 76,7 G$ et à 724 000 emplois (comparativement à 74,9 G$ [+2,4 %] et à 650 000 emplois en 2021 [+11,3 %]*).





L'amélioration de la connectivité, incluant la 5G, pourrait se traduire par une contribution additionnelle de 112 G$ au PIB canadien d'ici 2035.





La contribution directe du secteur des télécommunications au PIB inclut 24,7 G$ provenant de la chaîne de valeur sectorielle et jusqu'à 52 G$ liés à l'augmentation des ventes et de la production d'autres secteurs d'activité du marché canadien, grâce à l'ajout de connexions sans fil et en large bande.





Les six plus grands exploitants de réseaux de télécommunications canadiens ont fait des dépenses en immobilisations de 13,3 G$ en 2022 pour continuer d'étendre et d'améliorer leurs services d'accès Internet en large bande et sans fil.





Au cours des cinq dernières années, le secteur canadien des télécommunications a consacré en moyenne 12,1 G$ par année à l'expansion et à l'amélioration de l'infrastructure réseau. Cela représente environ 18,6 % des revenus moyens du secteur, soit davantage que la moyenne de 14,2 % pour les secteurs des États-Unis, du Japon, de l'Australie et d' Europe .





. Grâce aux investissements soutenus dans la connectivité que le secteur canadien des télécommunications continue d'effectuer, un plus grand nombre de Canadiens ont accès à la couverture Internet à large bande et aux services sans fil de qualité nécessaires pour soutenir leur consommation de données, faire avancer l'économie numérique et leur offrir d'autres avantages sociaux et environnementaux.



En 2021, 99,7 % des Canadiens avaient accès à des services mobiles à la maison ou dans leur entreprise, dont 87,8 % grâce à la 5G.



En 2022, 93,5 % des ménages canadiens avaient un accès Internet large bande à 50/10 Mbit/s, conformément aux cibles du CRTC. Le CRTC estime que les fournisseurs atteindront la cible d'accès Internet large bande à 50/10 Mbit/s au Canada pour 98 % des ménages d'ici 2026 et 100 % d'ici 2030.





Les prix des services de télécommunications ont diminué de septembre 2022 à septembre 2023 : les prix des services cellulaires ont baissé de 17,2 % et ceux des services d'accès Internet, de 7,8 %, alors que l'indice global des prix à la consommation a progressé de 3,8 %.





L'infrastructure réseau du Canada a déjà subi des millions de dollars de dommages en raison des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles. Pour atténuer les risques futurs, les fournisseurs de services canadiens continuent d'investir dans la résilience de leurs réseaux.

Selon John Simcoe, leader national, Médias et télécoms à PwC Canada : « Le secteur des télécoms joue un rôle important au sein de l'économie canadienne et il continuera d'être un moteur essentiel de l'économie numérique du Canada. Les entreprises de télécommunications canadiennes ont bâti des réseaux résilients et continuent d'offrir des avantages substantiels aux consommateurs canadiens. Maintenant que la connectivité rythme de plus en plus la vie des Canadiens, il sera essentiel de continuer d'investir dans cette infrastructure pour qu'elle puisse résister aux phénomènes météorologiques violents de plus en plus fréquents. »

Lisez le rapport Connecter les Canadiens grâce à des réseaux résilients : incidence du secteur des télécoms en 2022 et pour les années suivantes en cliquant sur le lien https://canadatelecoms.ca/wp-content/uploads/2023/11/Connecter-les-Canadiens-grace-a-des-reseaux-resilients.pdf.

*Les chiffres de 2021 sont tirés d'un rapport précédent commandé par l'Association canadienne des télécommunications.

