L'étude a également révélé qu'en dépit du repli de l'économie en 2020, l'industrie des télécommunications a investi plus de 11 milliards de dollars pour développer et moderniser l'infrastructure des télécommunications au pays et aidé les Canadiens à garder demeurer connectés pendant la crise sanitaire.

OTTAWA, ON, le 15 nov. 2021 /CNW/ - Malgré la conjoncture économique défavorable engendrés par la COVID-19, l'industrie canadienne des télécommunications a suivi le rythme de l'économie générale et maintenu sa contribution au PIB national au même niveau que l'année précédente. Dans un rapport d'étude commandé par l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), Accenture avance que le secteur des télécommunications aurait injecté 70,7 milliards de dollars dans le PIB et soutenu pratiquement 600 000 emplois malgré une contraction de 5,4 % de l'économie canadienne en 2020.

La pandémie de COVID-19 a mis en relief l'importance des télécommunications pour le bon fonctionnement de la société, de l'économie et du monde des affaires au Canada. Devant l'accélération de la croissance du trafic numérique, les exploitants d'infrastructure de communications ont continué d'investir pour accroître la capacité de leurs réseaux et faire évoluer les infrastructures et les services de télécommunications essentiels, puisque la résilience et la pérennité de la reprise économique au sortir de la pandémie en dépendront.

La crise a révélé quatre tendances qui ont souligné à grand trait l'importance des services de télécommunications, à savoir :

le virage vers l'économie numérique;

la désertion des milieux urbains;

le recours à de nouveaux moyens pour entretenir les liens sociaux;

l'explosion du télétravail.

En plus de contribuer à la macroéconomie, l'industrie des télécommunications a multiplié les moyens pour aider les Canadiens à demeurer connectés pendant la pandémie, la connectivité étant de plus en plus essentielle à notre mode de vie, et soutenu directement des œuvres de charité, des organismes sans but lucratif et des milieux défavorisés.

« L'industrie des télécommunications a beaucoup fait pour aider les Canadiens à rester connectés pendant la pandémie de COVID-19. Il est évident que l'infrastructure numérique de grande qualité que possède le Canada a largement contribué à soutenir l'activité économique et sociale dans toutes les régions du pays », a affirmé Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'ACTS. « Malgré la conjoncture économique défavorable en 2020, les exploitants de services de télécommunications ont continué d'investir des milliards de dollars pour étendre et moderniser les réseaux de télécommunications du pays et aider les citoyens éprouvés par la crise sanitaire. »

Principales conclusions du rapport

L'industrie des télécommunications et la plus grande connectivité dans tous les autres secteurs ont eu un apport de 70,7 milliards de dollars au PIB et soutenu plus de 596 000 emplois en 2020.

De façon générale, l'industrie des télécommunications a représenté 3,14 % du PIB du pays en 2020.

L'explosion des nouveaux abonnements aux services de télécommunications a stimulé les ventes dans tous les autres secteurs d'activité au pays et ajouté 47,9 milliards de dollars au PIB (notamment 6,4 milliards de dollars de plus pour les soins de santé).

La contribution de l'industrie des télécommunications à l'économie résulte directement des investissements massifs qu'elle a continué d'effectuer dans les services sans fil et filaires en 2020, d'une valeur de plus de 11 milliards de dollars.

En 2020, les fournisseurs de services ont dépensé quelque 12 milliards de dollars en salaires et en avantages sociaux, en plus de créer 120 000 emplois de qualité pour les Canadiens qui, grâce à leur pouvoir d'achat et aux impôts qu'ils ont payés, ont fait tourner l'économie.

Grâce à leurs cotisations fiscales de 6,8 milliards de dollars, les fournisseurs de services ont contribué à financer les services publics comme l'aide sociale, les soins de santé, les infrastructures et la sécurité publique.

Les fournisseurs de services ont également versé 245 millions de dollars à des œuvres de charité et à des organismes sans but lucratif.

« Que ce soit en donnant la capacité aux professionnels de la santé de suivre leurs patients en mode virtuel ou aux enfants de faire l'école à la maison tandis que leurs parents étaient eux-mêmes en télétravail, les services de télécommunications ont non seulement permis aux Canadiens de demeurer connectés, mais ils ont préservé leur pouvoir économique et leur place dans la société pendant la COVID-19 », a déclaré Tejas Rao, directeur général de la pratique Avantage nuagique d'Accenture. « La pandémie a révélé l'importance cruciale de la connectivité pour les citoyens, les entreprises et l'économie du pays. »

Les tendances constatées ont permis à l'industrie des télécommunications de maintenir la contribution qu'elle fait chaque année à l'économie malgré le ralentissement généralisé. Selon le rapport, la réouverture des frontières partout dans le monde et le retour à la croissance de l'économie canadienne permettent à cette industrie d'accroître ses contributions économiques, d'améliorer son empreinte carbone et de soutenir le virage du Canada vers l'économie numérique.

À propos de l'ACTS

L'ACTS fait autorité pour tout ce qui touche le sans-fil au Canada -- ses préoccupations, son évolution et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et fournissent des produits et services pour l'industrie, auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme atonal de numéros abrégés communs.

