L'étude révèle que les services sans fil procurent en moyenne un surplus au consommateur de 948 dollars par mois

OTTAWA, ON, le 6 oct. 2021 /CNW/ - Selon une nouvelle étude commandée à PwC Canada par l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), l'industrie du sans-fil demeure profitable pour les abonnés canadiens des services mobiles. La valeur sans cesse plus importante offerte par le secteur est le résultat des milliards de dollars que les exploitants de réseaux sans fil investissent chaque année dans les technologies de réseaux de pointe. Ces investissements permettent d'accroître le rendement des réseaux, d'abaisser le prix des transmissions de giga-octets de données et d'élargir la fonctionnalité des dispositifs connectés, éliminant ainsi la nécessité pour les consommateurs d'acheter une pléiade d'autres produits et services.

Principales conclusions de l'étude

Tendances propres à la consommation de données et des prix

De 2015 à 2019, l'utilisation de données au Canada a pratiquement triplé, progressant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27 %. Cette tendance devrait s'accélérer avec le lancement à grande échelle des forfaits de données illimitées en 2019.

a pratiquement triplé, progressant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27 %. Cette tendance devrait s'accélérer avec le lancement à grande échelle des forfaits de données illimitées en 2019. Malgré cette augmentation, le revenu moyen par utilisateur (RMPU) des fournisseurs de services sans fil s'est relativement maintenu. Il est passé de 64 dollars à 69 dollars entre 2015 et 2019, soit une augmentation à un TCAC d'à peine plus de 1,9 %.

à entre 2019, soit une augmentation à un TCAC d'à peine plus de 1,9 %. Le coût moyen du giga-octet de données pour le consommateur a fondu de 64 % depuis 2015, de pratiquement 28 dollars , il tournait autour de 10 dollars en 2019. Soulignons que dans les nouveaux forfaits de données illimitées, le prix du GO est inférieur à 3 dollars pour le service haute vitesse.

Le surplus du consommateur ou « la volonté de payer »

Pour connaître la valeur que les Canadiens accordent aux services sans fil, concept qu'on désigne comme le « surplus du consommateur », PwC a sondé les consommateurs en fonction de leur « volonté d'accepter ». On a ainsi demandé aux participants le montant qu'il faudrait leur verser par mois pour qu'ils renoncent à leur cellulaire pendant un an. Cette somme s'ajoutait aux économies qu'ils réaliseraient du fait de ne pas avoir à payer de forfait mensuel. Voici ce que démontre l'étude :

Le montant moyen avancé par les répondants pour accepter de se priver de leur cellulaire était de 948 dollars par mois, ou 11 376 dollars par année.

par mois, ou 11 par année. 17 % des répondants refuseraient à moins de 2 500 dollars par mois, ou 30 000 par année.

par mois, ou 30 000 par année. 59 % des répondants exigeraient 150 dollars par mois, ou 18 000 dollars par année, pour se priver de leur téléphone.

par mois, ou 18 par année, pour se priver de leur téléphone. Le surplus moyen du consommateur de 948 dollars représente 158 fois le surplus de l'industrie (flux de trésorerie disponibles), qui est de 6 dollars par mois par abonné.

La fonctionnalité de plus en plus riche des services et des dispositifs sans fil permet au consommateur d'économiser, puisque ceux-ci peuvent remplacer une diversité de biens et services, comme les lignes filaires, les appareils-photo, les caméras vidéo, les lecteurs audio et des imprimés :

Plus les consommateurs canadiens utilisent les services de télécommunications sans fil, plus la baisse des dépenses au titre des produits et services qu'ils remplacent compense les hausses du coût de ces services.

Les coûts des produits et services auxquels la technologie sans fil se substitue ont diminué selon un TCAC de 2,2 %, en pourcentage du revenu du consommateur, ce qui en fait accroît le revenu discrétionnaire que les ménages canadiens peuvent consacrer à d'autres dépenses ou encore ajouter à leurs épargnes.

« Pour la majorité des Canadiens, les services sans fil et les cellulaires sont devenus des indispensables du quotidien. L'étude de PwC a permis d'enfin quantifier la valeur que les consommateurs accordent aux services mobiles sans fil en comparaison de ce qu'ils paient réellement. Cela montre à quel point il est essentiel d'investir dans les infrastructures sans fil pour continuer d'accroître la valeur de ces services pour le consommateur tout en abaissant leurs prix », explique Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications sans fil

L'étude chiffre aussi les retombées de la 5G pour les consommateurs. Selon des études antérieures commandées par l'ACTS, la contribution de la technologie sans fil 5G à l'économie canadienne pourrait atteindre 40 milliards de dollars par année d'ici 2026, en plus de créer 250 000 emplois. Ces retombées proviendront de la concrétisation des cas d'utilisation dans le contexte de l'économie numérique, essentiellement grâce aux innovations technologiques dans des domaines comme l'automatisation, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les capteurs intelligents et plus encore.

« Comme les réseaux 5G faciliteront la plongée dans l'économie numérique, les Canadiens pourront profiter de retombées majeures sur le plan économique, social et environnemental », explique Chris Mar, associé du cabinet PwC Canada. « Ces retombées dépasseront le simple surplus du consommateur que nous avons évalué. Par exemple, les progrès dans le domaine de la télésanté engendreront des retombées sociales en rehaussant la qualité des services dans les régions rurales. Plus la technologie 5G gagne en maturité, plus elle engendre de l'innovation pour soutenir l'économie numérique. »

Une copie de ce rapport, intitulé « "Comprendre la valeur croissante des services sans fil pour les Canadiens"» peut être consultée ici.

À propos de l'ACTS

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada -- ses préoccupations, son développement et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie L'ACTS et ses membres se sont engagés à maintenir le leadership du Canada en matière de communication sans fil et à veiller à ce que tous les Canadiens puissent tirer parti des avantages de la connectivité sans fil avancée. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

