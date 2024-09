L'heure du midi se révélant le moment le plus difficile de la journée, Ficello et Jeunesse, J'écoute créent la campagne Pas de déjeuners solitaires

TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Selon une nouvelle étude commandée par Ficello, une marque de Lactalis Canada, 70 % des parents québécois estiment que leur enfant connaît des problèmes sociaux à l'école, 46 % d'entre eux jugeant que l'heure du midi constitue le moment le plus difficile de la journée. En réponse à ce constat, Ficello et Jeunesse, J'écoute unissent leurs forces et lancent la campagne Pas de déjeuners solitaires, pour faire en sorte qu'aucun élève n'ait à passer un repas dans la solitude.

Tout au long de l'automne 2024, dans le cadre de cette initiative, le logo Ficello ornant l'emballage de la célèbre collation sera remplacé par le numéro gratuit et confidentiel du service de santé mentale numérique de Jeunesse, J'écoute, opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de sensibiliser la population à cette ligne d'écoute téléphonique. La campagne Pas de déjeuners solitaires encourage également les parents à se servir de cette collation pour aborder des questions d'ordre émotionnel avec leurs enfants. En outre, les collations Ficello arborant le numéro de Jeunesse, J'écoute permettront aux jeunes de tendre une main secourable à un camarade isolé à l'heure du midi, soit en servant de point de départ pour engager la conversation, soit en donnant l'occasion de faire connaître cette précieuse ressource en matière de santé mentale.

L'enquête de Fuse Insights commandée par Ficello a été menée auprès de 500 parents canadiens d'enfants âgés de 10 à 17 ans. L'enquête a également révélé ce qui suit :

Près de la moitié des enfants québécois (45 %) se sentent moins heureux à l'idée de retourner à l'école. Parmi eux, 73 % ont affirmé que ce sentiment était dû à leurs relations avec leurs camarades de classe et leurs amis.

Près de la moitié des enfants se disant malheureux à l'école (46 %) ont indiqué que l'heure du dîner représentait le moment le plus difficile de la journée.

Fait intéressant, 29 % des parents ont déclaré que c'est en partageant ses collations que leur enfant entamait souvent la conversation avec un autre enfant ayant l'air seul.

« La rentrée scolaire peut représenter une période éprouvante pour les enfants, surtout à l'heure du midi », a déclaré Elyse Horrigan, responsable de la marque pour Cheestrings - Ficello. « Les recherches montrant que les collations peuvent être un bon moyen de briser la glace, Ficello est heureux de s'associer à Jeunesse, J'écoute dans le cadre de la campagne Pas de déjeuners solitaires, qui encourage la conversation autour d'une collation Ficello. »

« Les relations avec les pairs et l'isolement figurent parmi les principales difficultés au sujet desquelles les jeunes contactent Jeunesse, J'écoute. Nous savons que ceux qui sont confrontés à des préoccupations ou des problèmes de santé mentale peuvent avoir du mal à trouver le bon groupe d'amis avec qui passer l'heure du midi, et que ces pressions les font souvent se sentir isolés et seuls, en plus de les exposer à un risque accru d'intimidation de la part de leurs pairs. De surcroît, les données de Jeunesse, J'écoute montrent qu'un jeune sur trois qui contacte notre service par texto se sent angoissé à l'idée de retourner à l'école », a affirmé Jenny Yuen, vice-présidente principale aux partenariats stratégiques pour Jeunesse, J'écoute. « Donner aux jeunes un espace sûr pour libérer leurs émotions peut s'avérer crucial pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes fiers de lancer cette campagne avec nos partenaires de chez Lactalis Canada afin de contribuer à sensibiliser la population, de réduire la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale et d'encourager chez les jeunes tout comportement axé sur la recherche d'aide, surtout en cette période de rentrée. »

Dans le cadre de l'engagement de Ficello à faire connaître Jeunesse, J'écoute, la campagne inclura également des publicités en ligne et à l'extérieur, dont les illustrations accrocheuses et incitant à la réflexion mettront en lumière certains des défis auxquels font face les enfants d'aujourd'hui. Ficello fera également don de 100 000 $ à Jeunesse, J'écoute, afin que les jeunes du Canada continuent à disposer d'un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsqu'ils en ont le plus besoin.

Tout au long de l'automne, les Canadiens pourront se procurer la version Pas de déjeuners solitaires de la collation Ficello dans les principales épiceries de détail au Canada. Pour en savoir plus sur la collaboration entre Ficello et Jeunesse, J'écoute, rendez-vous au cheestrings.ca/fr/redonner .

À propos de l'enquête

Les résultats de l'enquête « Pas de déjeuners solitaires » sont tirés d'une enquête nationale menée par Fuse Insights en août 2024 auprès de 509 parents canadiens d'enfants âgés de 8 à 17 ans. L'enquête a été effectuée en anglais et en français par l'intermédiaire d'un groupe de recherche en ligne; un système de quotas et de pondération a servi à faire en sorte que l'échantillon de répondants soit représentatif de la population canadienne selon l'âge, le sexe et la répartition géographique. En raison de la méthodologie employée, aucune marge d'erreur ne peut être appliquée à ces résultats; un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/-4 %, 19 fois sur 20.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur plus de 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file laitier canadien à l'origine des marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, iÖGO, iÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Bfit, Enjoy!, Marie Morin Canada, Galbani et Président. Comptant plus de 30 sites d'exploitation, dont 20 établissements de fabrication, l'entreprise - de concert avec ses plus de 4 000 employés - s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens et des Canadiennes en produisant des produits laitiers de qualité supérieure, en contribuant aux collectivités et en forgeant des partenariats avec les agriculteurs, ses clients, ses partenaires et ses fournisseurs. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.lactalis.ca .

À propos de Ficello

Bien plus qu'un simple encas, les collations Ficello® de Black Diamond® sont une invitation au jeu. Effilochez-les, dévorez-les à belles dents ou créez votre propre chef-d'œuvre gourmand! Chaque Ficello® est une toile vierge pour votre imagination, que vous soyez un enfant ou simplement jeune de cœur. Ficello® s'est donné pour mission de redonner et de préserver le bonheur, non seulement chez les générations actuelles, mais aussi chez celles à venir. Ficello® est fabriqué à partir de fromage 100 % véritable, sans colorants, arômes ou conservateurs artificiels ajoutés, le gage d'une collation saine et délicieuse qui promet d'être toujours aussi amusante que nutritive. Jouez, créez et savourez les moments qui rendent la vie extraordinaire.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute (JJE) est le seul service national de santé mentale numérique au Canada qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel dans de nombreuses langues, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant qu'experte des soins virtuels au pays depuis 35 ans, JJE offre à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour libérer leurs émotions par téléphone ou par message texte, ou pour obtenir un soutien autogéré en cas de crise ou de besoin. Libère tes émotions est le plus grand mouvement en soutien de la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. Cette campagne vise à recueillir 300 millions de dollars pour éveiller l'espoir dont les jeunes ont besoin pour s'épanouir dans leur monde. JJE compte sur la générosité des personnes donatrices, des bénévoles, des parties prenantes, des partenaires commerciaux et du gouvernement pour stimuler et financer ses programmes. Pour en savoir plus, visitez le jeunessejecoute.ca.

SOURCE Ficello

