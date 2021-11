L'activité économique générée par les régimes permet de soutenir près de 900 000 emplois et plus de 55 000 entreprises aux quatre coins du Canada.

TORONTO and VANCOUVER, BC, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Le Canadian Centre for Economic Analysis a publié une étude qui met en évidence la valeur unique que procurent les régimes de pensions du secteur public canadien dans l'ensemble du pays. L'activité économique générée dans le cadre des opérations des régimes de pensions et grâce aux dépenses réalisées par les retraités permet de soutenir 877 100 emplois et 55 500 entreprises dans tout le Canada, ce qui représente 33,1 G$ en salaires annuels et 21,4 G$ en recettes fiscales.

C'est le Canadian Public Pension Leadership Council (CPPLC) qui a commandé le rapport, pour comprendre la mesure dans laquelle les régimes de pensions du secteur public contribuent à l'économie canadienne. Selon le rapport, chaque tranche de 10 $ de pension versée engrange 16,70 $ d'activité économique à l'échelle du pays, pour une contribution totale de 82 G$ (3,6 %) à l'économie canadienne, sur une base annuelle.

Les régimes de pensions du secteur public canadien procurent une sécurité de revenu à 1,85 million d'infirmiers, enseignants, pompiers, conducteurs d'autobus, travailleurs sociaux, concierges et autres fonctionnaires retraités. Selon le rapport, les pensions de 49 G$ versées chaque année se traduisent par des retombées générales dans l'ensemble du Canada, tant sur le plan géographique que démographique. Au total, 39 % des 877 100 emplois ainsi soutenus sont occupés par des personnes âgées de moins de 35 ans; 797 900 enfants vivent dans des foyers dont le revenu provient d'une activité associée à un régime de pensions du secteur public; les retombées par habitant dans les régions rurales sont de 6,4 % supérieures à celles des régions urbaines; et 72 % des entreprises soutenues comptent moins de dix employés.

Le rapport souligne le fait que les sommes dépensées par les retraités des régimes de pensions du secteur public assurent une stabilité aux régions dans l'ensemble du Canada, et démontre les diverses façons dont les provinces en profitent. C'est dans le Canada atlantique que la contribution économique est la plus élevée, en pourcentage; l'Ontario profite des plus importantes retombées économiques par tranche de 10 $ de pension versée, tandis que l'Alberta présente la plus grande proportion d'emplois générés pour les personnes âgées de moins de 35 ans.

Le CPPLC diffuse le rapport pour éclairer les discussions sur la contribution économique des régimes de pensions du secteur public au Canada.

« Si les régimes de pensions du secteur public canadien ont été mis sur pied dans le but de procurer un revenu de retraite stable aux fonctionnaires, l'étude réalisée démontre que leurs répercussions sont bien plus vastes. Quatre millions de Canadiens de tous âges et dans toutes les régions bénéficient directement ou indirectement de l'activité économique générée par les opérations liées aux pensions et les dépenses effectuées par les retraités. Voilà qui témoigne de la valeur offerte par les régimes de pensions du secteur public en tant qu'atouts uniques du Canada en ce qui concerne le soutien des emplois, des foyers et des communautés. » Derek Dobson, coprésident, CPPLC

Le rapport intitulé Economic Benefits of Canadian Public Sector Pension Plans renferme de plus amples renseignements sur les répercussions économiques des régimes de pensions du secteur public canadien.

À propos du Canadian Public Pension Leadership Council (CPPLC)



Le CPPLC est un conseil non partisan qui regroupe les dirigeants principaux de régimes de pensions du secteur public à l'échelle du Canada. Fondé en 2013, il a pour mission d'éclairer les discussions du moment sur la sécurité des travailleurs canadiens en matière de revenu de retraite. Au total, les treize régimes de pensions composant le CPPLC comptent plus de 1,6 millions de participants actifs et retraités.

CAAT Pension Plan, College Pension Plan, Centre des pensions du gouvernement du Canada, LAPP, Municipal Pension Plan, NS Pension Services Corporation, OMERS, Provident 10, régime de pensions de la fonction publique, Saskatchewan Healthcare Employees Pension Plan, Saskatchewan Teachers' Retirement Plan, Teachers' Pension Plan, Winnipeg Civic Employees' Benefits Program.

À propos du Canadian Centre for Economic Analysis (CANCEA)

Le CANCEA est une firme de recherche, d'analyse et de données socioéconomiques appliquant des techniques de pointe en science des données, comme la modélisation axée sur les agents. Fournissant en toute indépendance une analyse objective et fondée sur des éléments probants, il cherche à dégager une compréhension exhaustive, collaborative et quantitative des risques et bénéfices à court et long terme découlant de l'évolution du marché, des décisions stratégiques et du comportement économique.

