SAN FRANCISCO, 16 juin 2023 /CNW/ - MoEngage, une plateforme d'engagement des clients axée sur les renseignements, a publié aujourd'hui un nouveau rapport intitulé The Global Consumer Trends Report 2023 . Selon le rapport mondial de MoEngage, fondé sur les comportements et les préférences de 1,3 milliard de consommateurs dans le monde, les acheteurs nord-américains interagissent en moyenne trois fois avec une marque avant de convertir. Les résultats mettent en évidence les préférences changeantes des consommateurs, ainsi que l'importance de la personnalisation et de l'engagement omnicanal pour les marques.

« Aujourd'hui, les consommateurs recherchent une valeur ajoutée, et le prix est au cœur de leurs motivations pour changer de marque », a déclaré Raviteja Dodda, chef de la direction de MoEngage. « Pour réussir, les spécialistes du marketing de marque doivent adapter leur offre en fonction de meilleures données sur les clients. Notre étude montre que l'hyperpersonnalisation aidera les spécialistes du marketing à fidéliser les clients, dans la mesure où ils peuvent offrir une expérience de marque uniforme dans tous les canaux. »

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

50 % des Nord-Américains passent 2 à 4 heures par jour devant leur écran, en dehors du travail

C'est une occasion pour les marques de créer une relation plus significative avec les clients grâce à une personnalisation accrue et à une expérience client améliorée.

La plupart des dépenses des consommateurs nord-américains sont consacrées aux plateformes de divertissement (49 %) et de magasinage (32 %).

Les marques des secteurs du magasinage et du divertissement peuvent améliorer les conversions en tirant parti de l'analyse des données et des renseignements sur les clients afin d'offrir des recommandations personnalisées.

53 % des acheteurs nord-américains consultent une application mobile ou un site Web plus de trois fois avant de magasiner en ligne.

Les acheteurs ne convertissent pas tout de suite. Le rapport montre que la plupart des consommateurs ont besoin de plus de trois interactions avec des marques avant de décider d'acheter en ligne. Pour maximiser les conversions, les marques doivent créer un parcours client robuste qui offre une expérience omnicanal transparente.

1 Nord-Américain sur 2 préfère la diffusion en continu de musique, de vidéos et de films à la télévision.

Bien que les consommateurs préfèrent la diffusion en continu à la télévision, les marques offrant des services par contournement doivent suivre le rythme des canaux de communication comme les courriels, les messages textes ou les notifications poussées mobiles.

La connaissance des préférences des clients et l'élaboration d'une stratégie de communication pertinente peuvent aider les marques à interagir avec leur public et à fidéliser efficacement les clients.

Un Nord-Américain sur deux visite les plateformes bancaires au moins deux à trois fois par semaine.

Le rapport montre que les Nord-Américains sont plus actifs que jamais sur les plateformes bancaires. En fait, il y a eu une augmentation de 61 % des utilisateurs actifs mensuels sur les plateformes bancaires. Cependant, fidéliser les clients demeure un énorme défi pour celles-ci, car la fidélisation des clients a chuté de près de 50 % au cours des 12 derniers mois.

58,8 % des Nord-Américains préfèrent obtenir de l'information sur les plans de voyage et les réservations à partir de sites Web de voyage sur leur appareil mobile ou leur ordinateur de bureau. Il est essentiel de créer des expériences Web personnalisées en fonction du segment de visiteurs et de leurs préférences pour accroître la conversion des marques du secteur touristique sur le Web.

Une version gratuite du rapport complet est disponible à l'adresse suivante : The Global Consumer Trends 2023 Report.

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme de mobilisation de la clientèle axée sur les renseignements, à laquelle font confiance plus de 1 200 marques mondiales de consommateurs, comme Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino's, Nestlé, Deutsche Telekom, Travelodge et plus encore. MoEngage donne aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de produits des renseignements sur le comportement des clients et la capacité d'agir en fonction de ces renseignements pour établir des liens avec eux à travers des canaux comme le Web, les appareils mobiles, la messagerie par courriel, les réseaux sociaux et la messagerie personnalisée. Les marques grand public de 35 pays utilisent MoEngage pour créer des expériences numériques pour plus d'un milliard de clients chaque mois. Avec des bureaux dans 13 pays, MoEngage est soutenu par Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiple Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast et Helion Ventures. MoEngage est nommé l'un des fournisseurs les plus prisés pour le marketing multicanal, selon les cotes attribuées par les clients, et jouit d'une grande reconnaissance dans l'ensemble du G2. Pour en savoir plus, visitez le site www.moengage.com .

