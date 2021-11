TORONTO, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Les Canadiens vont renouer avec l'effervescence des Fêtes, et nombre d'entre eux prévoient faire leurs achats en magasin, pendant une bonne partie du mois de décembre, selon le Rapport sur les achats des Fêtes 2021 d'Accenture (NYSE : ACN).

Ce 10e sondage annuel mené auprès des consommateurs canadiens révèle que plus de la moitié d'entre eux (57 %) prévoient faire la majorité de leurs achats en magasin, tandis que 43 % ont l'intention de faire leurs achats principalement en ligne. Le rapport indique également que 75 % des consommateurs ont l'intention de faire une partie (46 %) ou une grande partie (29 %) de leurs achats de Noël en décembre, et que près de la moitié (47 %) admettent qu'ils feront une partie ou la majorité de leurs achats à la dernière minute.

Les hommes ont plus tendance à faire leurs achats dans des magasins traditionnels, avec une proportion de 63 % qui a l'intention de faire la majeure partie de ses achats en magasin, contre 53 % pour les femmes.

Les dépenses des Fêtes sont également en hausse. Les Canadiens ont l'intention de dépenser 635 $ en moyenne pendant la période des Fêtes, ce qui représente une hausse de 23 % (119 $) par rapport au sondage de l'an dernier. Les adultes qui ont des enfants qui croient au Père Noël vont dépenser le plus, soit 956 $. Les baby-boomers vont également se gâter, avec une dépense moyenne prévue de 713 $. Les hommes devraient dépenser environ 38 $ de plus que les femmes, soit 655 $, tandis que les adultes célibataires devraient dépenser le moins, soit 453 $.

« Malgré la croissance spectaculaire observée dans les achats en ligne à la suite de la pandémie, de nombreux Canadiens feront leurs achats des Fêtes en magasin », a déclaré Robin Sahota, directeur général, responsable de la division de commerce de détail chez Accenture au Canada. « Les acheteurs sont au courant des retards d'expédition et des problèmes de stocks. Plusieurs vont magasiner tôt pour s'assurer d'obtenir ce qu'ils veulent, mais nous avons également constaté que de nombreux consommateurs canadiens ont l'intention de se rendre dans les magasins en décembre. Beaucoup d'entre eux prévoient faire une grande partie de leurs achats de cadeaux à la dernière minute. »

De nombreux Canadiens se montrent généreux

Le sondage a également révélé que près de sept consommateurs canadiens sur dix (69 %) ont l'intention de faire un don de bienfaisance pendant les Fêtes.

« La volonté d'un si grand nombre de Canadiens de faire des dons pendant les Fêtes constitue une occasion pour les marques de s'associer à des organismes de bienfaisance que leurs consommateurs ont à cœur. Mais les commerçants et les marques qui encouragent leurs clients à soutenir leurs organismes de bienfaisance affiliés doivent également faire en sorte que cela soit une expérience facile », a déclaré M. Sahota. « Par ailleurs, de nombreuses familles ressentent encore l'impact économique de la pandémie, ce qui aura naturellement une incidence sur le montant qu'elles sont en mesure de donner, tandis que d'autres ont peut-être déjà fait des dons au courant de l'année. »

Les consommateurs privilégient les achats traditionnels en magasin et les innovations technologiques

Les personnes interrogées ont cité le personnel attentionné comme l'une des principales raisons pour lesquelles elles ont envie de faire des achats en magasin chez un commerçant plutôt qu'un autre. Ceci indique que l'expérience client demeure un aspect essentiel du commerce de détail.

Les clients sont également avides d'innovation de la part du commerce de détail traditionnel. Par exemple, un Canadien sur trois (32 %) a déclaré qu'il utiliserait des codes QR associés à des articles en magasin et qui fournissent des informations supplémentaires, comme les tailles disponibles, et leur permettent d'acheter facilement en ligne pour faire livrer à domicile.

« Les consommateurs canadiens aiment être choyés par le personnel en magasin, mais ils veulent aussi des options », a déclaré Suzana Colic, responsable des services conseils pour le commerce de détail chez Accenture au Canada. « Ils comprennent les avantages et les gains d'efficacité que la technologie apporte à l'expérience d'achat, et ils veulent pouvoir choisir entre les deux. »

Les Canadiens sont des acheteurs de plus en plus consciencieux

La durabilité et la responsabilité continuent d'être une priorité évidente pour les acheteurs canadiens, tant en magasin qu'en ligne. Quatre personnes sur dix (40 %) ont déclaré qu'elles opteraient pour des emballages et moyens de livraison écologiques ou respectueux de l'environnement, 44 % ont déclaré qu'elles avaient l'intention de rechercher des produits vendus dans des emballages recyclables ou réutilisables, et 58 % ont déclaré qu'elles avaient l'intention d'acheter davantage de produits d'origine locale et auprès de commerçants locaux au cours des six à douze prochains mois.

Une autre tendance émergente est que les Canadiens choisissent de soutenir des détaillants diversifiés. En effet, 32 % d'entre eux ont déclaré qu'ils allaient faire leurs achats dans des magasins appartenant à des personnes noires, des premières nations ou de couleur.

« La moitié des individus de la génération Z sont susceptibles de soutenir les entreprises PANDC (BIPOC), tout comme 45 % des jeunes milléniaux et 40 % des milléniaux plus âgés. Cela suggère que le nombre de consommateurs canadiens qui cherchent à appuyer délibérément la diversité chez les commerçants est susceptible d'augmenter avec le temps - une tendance que les commerçants doivent surveiller en permanence », a déclaré Mme Colic.

Autres constatations clés du sondage :

La fabrication compte : Les événements de l'année dernière ont fait en sorte qu'un tiers (32 %) des consommateurs craignent de ne pas obtenir ce qu'ils veulent ou dont ils ont besoin à temps pour les Fêtes. Par conséquent, le même pourcentage (32 %) a l'intention d'acheter des articles fabriqués au Canada afin d'éviter les délais d'importation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement.

afin d'éviter les délais d'importation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Les voyages sont de retour : 58 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles avaient l'intention de voyager pendant la période des Fêtes, que ce soit pour un voyage local (24 %), des vacances au pays (19 %) ou à l'étranger (14 %).

À propos du sondage

Le sondage d'Accenture sur le magasinage des Fêtes propose un aperçu des habitudes d'achat des consommateurs pendant la période des Fêtes et donne une idée des attentes en matière de rendement des commerçants, tant en magasin qu'en ligne, à un moment clé pour le secteur. Pour l'étude de cette année, Accenture a mené un sondage en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 1 514 consommateurs canadiens, chacun ayant acheté un article pour son usage personnel, en ligne ou en magasin, au cours des six derniers mois. Les répondants étaient répartis entre les genres et les groupes d'âge, avec 8 % de la génération Z (18-24 ans), 14 % de jeunes milléniaux (25-31 ans), 15 % de milléniaux plus âgés (32-39 ans), 23 % de la génération X (40-55 ans), 24 % de baby-boomers (56-69 ans) et 17 % de personnes âgées de 70 ans et plus.

