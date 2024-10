OTTAWA, ON, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Selon un récent sondage mené par Nanos Research, la plupart des Canadiens pensent que les propriétés de location à court terme ont un impact négatif ou plutôt négatif sur la disponibilité des logements et les prix des loyers au Canada.

« Dans un contexte où l'accessibilité au logement réside au cœur des préoccupations des Canadiens, les locations à court terme font partie des enjeux liés à la disponibilité des logements et à l'augmentation des prix des loyers », a souligné Nik Nanos, responsable scientifique des données chez Nanos Research. « Les Canadiens souhaitent qu'il y ait davantage de restrictions sur les locations commerciales à court terme. »

Selon le sondage, près des trois quarts des Canadiens pensent que les locations de courte durée ont un impact négatif sur la disponibilité des logements (51 % négatifs; 23 % plutôt négatifs) et un peu plus de sept sur dix pensent qu'elles ont un impact négatif sur les prix des loyers (44 % négatifs; 27 % plutôt négatifs).

De plus, les Canadiens sont deux fois plus enclins à penser que les prix des loyers dans leur quartier connaîtront une hausse (47 %) plutôt qu'une stagnation (23 %), ce qui représente une augmentation notable par rapport à 2018 où les Canadiens étaient tout aussi enclins à penser qu'ils resteront inchangés (31 %) plutôt qu'à augmenter (28 %). L'impact sur la sécurité des communautés est également perçu comme négatif. En effet, deux Canadiens sur cinq estiment que les locations à court terme ont rendu les communautés moins sûres au Canada (43 %) plutôt que de n'avoir aucun impact sur la sécurité (34 %).

En réalité, la restriction de la location commerciale à court terme bénéficie d'un large soutien dans tout le Canada, puisque plus de trois Canadiens sur cinq sont favorables (39 %) ou plutôt favorables (23 %) à la restriction de la location commerciale à court terme. Les jeunes Canadiens sont également très favorables à cette mesure : près des deux tiers des Canadiens âgés de 18 à 34 ans (64 %) sont favorables ou plutôt favorables à une limitation des locations commerciales de courte durée.

Enfin, les politiciens locaux partisans d'une réglementation plus stricte des plateformes de location à court terme sont plus susceptibles de percevoir un impact positif sur leurs perspectives électorales qu'un impact négatif. En effet, les Canadiens sont deux fois plus susceptibles de déclarer qu'ils seraient plus enclins (38%) que moins enclins (15%) à voter pour un politicien local si ce dernier optait pour un contrôle plus strict des plateformes de location à court terme en ligne.

À propos de la recherche

Ce projet a été commandé par l'Association des hôtels du Canada et l'étude a été réalisée par Nanos Research. Nanos a mené un sondage aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double base de sondage (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 058 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, entre le 29 septembre et le 2 octobre 2024, dans le cadre d'un sondage omnibus. La marge d'erreur pour ce sondage est de ±3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Pour accéder au rapport complet, aux tableaux et à la méthodologie, veuillez consulter le site Internet de Nanos Research à l'adresse nanos.co.

