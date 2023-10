GUANGZHOU, Chine, 31 octobre 2023 /CNW/ - Le Forum financier international (IFF) a souligné son 20e anniversaire et tenu son assemblée annuelle 2023 à Nansha, Guangzhou, le 28 octobre. Au cours d'une séance parallèle en après-midi, des dirigeants mondiaux et des universitaires du monde entier ont exploré l'impact des tendances géopolitiques sur le commerce, les chaînes d'approvisionnement et les politiques industrielles.

Alessandro Teixeira, membre du conseil d'administration de l'IFF, ancien ministre du Développement, de l'Industrie et du Commerce extérieur du Brésil et ancien président de l'Association mondiale des agences de promotion des investissements (WAIPA), a souligné le lien profond entre la géopolitique et l'économie mondiale, en soulignant son importance dans la vie quotidienne des gens ordinaires.

Yi Xiaozhun, vice-président de l'IFF et ancien directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, a exprimé ses inquiétudes concernant la vague croissante de démondialisation qui touche l'économie mondiale. Il a exhorté les nations, notamment les puissances commerciales dominantes, à renforcer les liens multilatéraux. En outre, il a appelé à un recalibrage de la gouvernance mondiale qui met l'accent sur l'administration mutuelle, la prospérité partagée et la collaboration réciproque, tout en bâtissant des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales robustes et résilientes.

Zhao Zhongxiu, membre du comité universitaire de l'IFF et président de l'Université de commerce international et d'économie, a décrit en détail les répercussions possibles d'une telle fragmentation, en particulier dans le secteur des semiconducteurs. Parmi celles-ci, il y a les risques de nuire à l'innovation, d'entraîner une surcapacité et d'avoir une incidence négative sur le modèle actuel de l'industrie des semiconducteurs efficaces.

Jenny Shipley, coprésidente de l'IFF et ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, a souligné la nécessité pour les institutions internationales de s'attaquer efficacement aux conflits dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Elle a appelé à une résurgence de la tendance des 15 dernières années vers une plus grande inclusivité.

Craig Allen, président du US-China Business Council, a souligné qu'en tirant parti de relations bilatérales et multilatérales particulières, le gouvernement chinois est prêt à renforcer la confiance des entreprises qui investissent dans le pays, ce qui favorisera davantage la collaboration sino-américaine.

À propos du 20e anniversaire du Forum financier international (IFF) et de son assemblée annuelle

Sous le thème « New Capital, New Value, New World - Revitalization & Cooperation in a Fragmenting Global Economy » (nouveau capital, nouvelle valeur, nouveau monde - revitalisation et coopération dans une économie mondiale fragmentée), le 20e anniversaire de l'IFF a réuni des dignitaires de plus de 50 pays, des dirigeants d'institutions financières internationales, d'éminents universitaires, experts et entrepreneurs de premier plan. Les participants ont discuté de questions économiques, financières et commerciales urgentes qui ont récemment attiré l'attention de la communauté internationale, facilitant le dialogue de haut niveau et la collaboration multilatérale au sein du secteur financier mondial.

