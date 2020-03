Selon le Science and Technology Daily, l'expérience chinoise de lutte contre la COVID-19 pourrait aider la planète à combattre l'épidémie

BEIJING, 27 mars 2020 /CNW/ - Le Science and Technology Daily rapporte :

Alors que l'épidémie de COVID-19 se poursuit en Europe, la Chine a déjà remporté une victoire d'étape grâce à une méthode scientifique permettant de lutter contre ce virus. Selon les plus récentes données officielles, les infections en Chine ont été contrôlées à l'origine et seulement quelques nouveaux cas, voire aucun, ont été rapportés au cours des derniers jours. Entre-temps, les chercheurs chinois ont commencé à rendre compte de l'expérience de la Chine en matière « d'anti COVID-19 » à la demande de plusieurs pays.

À 20 h, le 19 mars, une réunion médicale mondiale a eu lieu en ligne depuis Beijing afin de partager l'expérience de la Chine sur les plans de la prévention et du confinement de la COVID-19. De nombreux chercheurs chinois, comme Zhong Nanshan, Li Lanjuan et Qiao Jie, ont pris part à la réunion pour discuter étroitement avec leurs homologues étrangers. Ces derniers ont répondu à plus de dix questions posées par des experts étrangers et les utilisateurs en ligne, alors que près de 70 000 travailleurs de la santé et internautes de partout dans le monde assistaient à la discussion.

La « méthode Wuhan » devient l'une des initiatives les plus représentatives pour combattre l'épidémie. La situation incarne les dires du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, secrétaire général, qui a affirmé que l'épidémie qui sévit en Chine jusqu'à maintenant est maîtrisée, et que les mesures prises par la Chine pour lutter contre la COVID-19 ont porté leurs fruits. Autrement dit, la mise en œuvre de la « méthode Wuhan » joue un rôle très important dans la réussite de la Chine à lutter contre l'épidémie.

La « méthode Wuhan » comporte plus précisément trois composantes essentielles :

D'abord, une « stratégie de clôture » a été implantée à Wuhan par le gouvernement chinois afin de réduire le flux de personnes. L'ensemble des lieux publics, comme les bars, les cinémas et les collèges, ont été fermés pour lutter contre la COVID-19. Parallèlement, le gouvernement chinois a surveillé activement les enjeux sanitaires affectant la population de Wuhan, mais aussi d'autres villes. Il a aussi mis en place une politique centrale axée sur « le suivi proactif, le dépistage hâtif, le diagnostic, l'isolement et le traitement, ainsi que la surveillance stricte et l'isolement des patients et des personnes qui ont été en contact avec la COVID-19. »

Ensuite, afin d'endiguer la source d'infection, de prévenir la propagation à grande échelle de l'épidémie et d'alléger le fardeau reposant sur le système médical local de Wuhan, la Chine a réaménagé de grandes constructions publiques, dont des stades, pour mettre sur pied plusieurs hôpitaux spécialisés afin de limiter la pression mise sur le réseau de la santé de Wuhan. Ces « hôpitaux de fortune », une branche satellitaire in situ du système médical de l'Armée populaire de libération, comportent différentes unités, notamment une unité de traitement médical, une unité de confinement et une unité de soutien technique. L'érection de tels hôpitaux a permis de garantir le traitement d'urgence des patients atteints de la COVID-19, de même que les interventions, les essais cliniques ainsi que les autres traitements médicaux.

En troisième lieu, le gouvernement a pu compter sur la collaboration active du peuple chinois. Plusieurs équipes médicales de différentes provinces se sont ruées à Wuhan pour aider au dépistage et au traitement des patients atteints de la COVID-19, alors que les gens non infectés ont accepté volontairement de demeurer à la maison pour éviter tout contact avec les agents pathogènes.

Jusqu'à maintenant, de nombreux pays européens se sont inspirés de la « méthode Wuhan ».

Le 16 mars, le président français Emmanuel Macron a déclaré à la télévision nationale que « jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions […] en temps de paix » afin de lutter contre la COVID-19. Ces mesures prévoyaient notamment la restriction des déplacements de la population pour une durée minimale de 15 jours, le report du second tour des élections municipales, le gel des réformes gouvernementales en cours de même que l'expropriation des taxis et des hôtels par l'État. Le transfert des patients a aussi été confié à l'armée française, tout comme le déploiement d'hôpitaux in situ dans les zones fortement touchées. Bref, la France, suivi de l'Italie et de l'Espagne, est devenue le troisième pays européen à imposer la loi martiale.

La France fait graduellement la promotion de diverses mesures en implantant à terme la « méthode Wuhan », indiquant que l'expérience de la Chine contre l'épidémie a été mise en pratique. Dominique BERTRAND, président de la Commission nationale de santé publique, estime que les mesures de quarantaine de la Chine ont été hautement efficaces et ont produit des résultats favorables, devant ainsi une importante référence pour la France. La France n'a pas immédiatement décrété la loi martiale pour que le public puisse s'adapter à la situation, compte tenu des caractéristiques nationales du pays, ce qui entrave la réussite de cette mesure dans l'ensemble.

La propagation du virus a toujours devancé les statistiques confirmées. L'Organisation mondiale de la santé déclare une fois de plus : « La marge de manœuvre que la Chine a accordée à la planète s'amenuise.

BERTRAND souligne que la coopération internationale visant à contrer l'épidémie actuelle de COVID-19 est nécessaire, soutenant et espérant que la Chine collabore elle aussi avec la communauté internationale pour endiguer la COVID-19. Actuellement, de nombreux pays doivent comprendre pourquoi la Chine prend de telles mesures et, plus particulièrement, à quel point elles sont efficaces. La France compte rehausser sa collaboration avec la Chine pour lutter contre l'épidémie, qui a su réussir le test. En résumé, la France attache une grande importance à l'expérience de la Chine à l'égard de l'épidémie.

