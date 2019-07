Selon le plus récent rapport de PwC Canada sur le marché des PAPE : un premier semestre difficile, loin d'être à la hauteur des résultats de 2018

TORONTO, le 2 juill. 2019 /CNW/ - La hausse des émissions des petites minières et l'unique inscription transfrontalière du côté des produits pharmaceutiques n'ont pas suffi pour relancer le marché canadien des premiers appels publics à l'épargne (PAPE) au deuxième trimestre, indique le plus récent rapport trimestriel de PwC Canada.

Selon ce dernier, 13 émissions effectuées dans l'ensemble des bourses canadiennes n'ont généré qu'un produit de 13 M$ au deuxième trimestre. Pour le même trimestre en 2018, les bourses canadiennes avaient enregistré 11 émissions d'une valeur totale de 956 M$, dont 4 émissions à la TSX représentant 948 M$.

Il n'y a eu aucune émission à la TSX au deuxième trimestre de 2019, tandis qu'il y en a eu dix à la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE ») et trois à la Bourse de croissance TSX.

L'émission la plus importante au deuxième trimestre a été le PAPE sur le NASDAQ de 111 M$ de la société montréalaise Milestone Pharmaceuticals Inc., ce qui témoigne, une fois de plus, de la tendance des sociétés canadiennes à s'inscrire en bourse aux États-Unis.

Au premier semestre de 2019, les 21 PAPE émis sur l'ensemble des bourses canadiennes n'ont réussi à mobiliser que 340 M$, ce qui équivaut à moins du tiers du montant de 1,1 G$ généré par les 20 émissions effectuées pour la même période en 2018. Si on inclut l'émission de Milestone sur le NASDAQ, les sociétés canadiennes n'ont réuni que 451 M$ au premier semestre.

Le marché canadien des PAPE tire de l'arrière par rapport au marché américain en plein essor, ce qui s'explique en partie par les incertitudes sur les relations commerciales sino-canadiennes ainsi que les inquiétudes persistantes sur la ratification du nouvel ALENA, indique Dean Braunsteiner, leader national du groupe PAPE de PwC. Selon lui, ces inquiétudes, en plus du pessimisme qui régnait au début de l'année en raison d'un éventuel ralentissement économique, ont assombri les perspectives. Le marché canadien, faute d'émissions technologiques d'envergure comme celles de Slack ou de Lyft, n'a pas le momentum du marché américain, ajoute-t-il.

La hausse des petites émissions à la CSE au deuxième trimestre dans le secteur des mines est à souligner, fait remarquer M. Braunsteiner. Il est cependant trop tôt pour affirmer que le secteur connaît le regain tant attendu, car cette hausse ne signifie pas qu'une vague de reprise économique est à prévoir. Nombre de ces émissions n'ont fait qu'aider les petites sociétés à garder la tête hors de l'eau. Il s'agit là d'une occasion, pour les petites minières de se regrouper, comme le font les grandes minières.

PwC Canada produit des rapports sur le marché canadien des PAPE depuis plus de 15 ans. Ces rapports sont publiés chaque trimestre afin de fournir aux entreprises, aux investisseurs, aux médias et à d'autres parties intéressées des renseignements qui leur permettent de mettre en perspective le marché.. Pour ce rapport, les instruments de placement tels que les produits structurés ne sont pas inclus dans les résultats puisqu'ils ne représentent pas de nouveaux titres de capitaux propres de sociétés en exploitation. Les nouvelles émissions de sociétés qui sont créées à la suite d'une prise de contrôle inversée d'une société ouverte existante sont aussi exclues du rapport.

Suivez PwC sur Twitter à @PwC_Canada et sur Facebook à l'adresse http://www.facebook.com/pwccanada .

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre mission est de promouvoir la confiance dans la société et de résoudre les problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial PwC qui compte plus de 250 000 employés dans 158 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/ca/fr.

© 2019 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

« PwC » s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse http://www.pwc.com/structure.

SOURCE PwC (PricewaterhouseCoopers)

Renseignements: Pierre Campeau, Tél. : +1 416 687-8643, Courriel : pierre.campeau@pwc.com; Susan MacDonald, Tél. : +1 613 966-4969, Courriel : susan.e.macdonald@me.com

Related Links

http://www.pwc.com/ca