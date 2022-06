De nouvelles données démontrent l'importance d'établir une réglementation efficace pour les cryptomonnaies au Canada.

OTTAWA, ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - De nouvelles données révèlent que la majorité des Canadiens (60 %) appuient la mise en place d'un nouveau cadre stratégique concernant les cryptomonnaies. Ce cadre serait élaboré en consultation avec des experts du milieu et des utilisateurs canadiens afin de protéger l'intérêt public. Le sondage, conduit par Nanos Research et commandité par le Conseil canadien du Web3, révèle que près de la moitié des Canadiens (48 %) attendent que le gouvernement fédéral mette en place une stratégie visant à établir un écosystème financier plus accessible, inclusif et efficace qui inclut l'utilisation d'actifs numériques tels que les cryptomonnaies.

« La crypto n'est plus un passe-temps niché. Elle s'est transformée en une industrie évaluée à plusieurs milliards de dollars et qui touche le cœur et l'esprit des investisseurs à travers le pays », a déclaré Brian Mosoff, président et membre fondateur du Conseil canadien Web3. « Nous nous devons, pour tous les Canadiens, de nous asseoir à la table et de construire un nouveau cadre réglementaire solide pour réglementer correctement ce secteur. Cette innovation a le potentiel de représenter un grand bénéfice économique pour notre société, et permet à notre pays d'être à l'avant-garde du changement. Si nous n'agissons pas rapidement, non seulement nous redirigeons ces activités vers des juridictions concurrentes, mais nous laissons tomber les Canadiens qui désirent participer à ce nouveau secteur qui refaçonne notre paysage financier. »

Des données démontrent que les Canadiens ayant une opinion positive du secteur de la cryptomonnaie le mentionnent souvent parce qu'ils le considèrent comme un outil d'investissement alternatif prometteur pour l'avenir (44 %). De plus, plus de trois Canadiens sur cinq considèrent que les cryptomonnaies sont très crédibles (32 %) (note de 7 à 10 sur 10) ou moyennement crédibles (29 %) (note de 4 à 6 sur 10) en tant que catégorie d'actifs d'investissement détenues. Les Canadiens sont tout aussi positifs quant à la possibilité de payer et d'être payé en cryptomonnaies. La moitié des répondants se disent favorables (17 %) ou plutôt favorables (33 %) à la possibilité pour les consommateurs d'utiliser les cryptomonnaies comme mode de paiement.

« Bien que les cryptomonnaies soient une technologie relativement récente, il est important de noter qu'une grande majorité de Canadiens (92 %) affirment qu'ils connaissent la technologie et que beaucoup d'entre eux sont à l'aise de l'utiliser dans leur vie de tous les jours », déclare Nik Nanos, scientifique des données en chef et fondateur de Nanos Research. « L'opinion que possèdent les canadiens à propos de la cryptomonnaie est très variée, allant de la méfiance en raison de l'absence de réglementation (33 %) juste qu'à considérer la cryptomonnaie comme étant très crédible (32 %). Notre objectif principal est maintenant de continuer à comprendre les sentiments que les Canadiens éprouvent à l'égard de cette nouvelle technologie, tout en apprenant comment mieux l'utiliser et en comprenant les impacts qu'elle peut avoir. Les résultats démontrent que les Canadiens sont intéressés par les actifs numériques et plus de la moitié (60 %) attendent que le gouvernement établisse un cadre réglementaire. »

Nanos a mené un sondage représentatif en ligne auprès de 1 003 Canadiens âgés de 18 ans et plus, issus d'un panel, du 20 au 22 avril 2022. Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://nanos.co/wp-content/uploads/2022/06/2022-2107-Web3-Council-Survey-Populated-Report-with-Tabs.pdf (Disponible uniquement en anglais).

Le Conseil canadien du Web3 est une association commerciale à but non lucratif dont la mission est de défendre une économie numérique inclusive pour tous les Canadiens à travers le Web3. Les membres représentent diverses organisations allant des émetteurs de produits financiers et des plateformes d'échange, aux investisseurs et aux projets blockchain à sources ouvertes. Pour en savoir plus sur cette étude et sur le Conseil canadien du Web3, consultez notre site Web à l'adresse www.web3canada.ca.

