Les Canadiens interrogés sont surtout préoccupés par la hausse des prix et les changements climatiques.

MARKHAM, ON, le 12 oct. 2023 Les résultats du baromètre de réalité climatique mondiale d'Epson de cette année sont maintenant connus. Cette étude recueille les opinions de plus de 30 000 personnes dans 39 pays pour mieux comprendre la réponse à la problématique mondiale de la lutte aux changements climatiques. L'étude révèle que si, à l'échelle planétaire, un plus grand nombre de personnes mentionnent désormais les changements climatiques comme l'un des principaux problèmes mondiaux, au Canada toutefois, plus de la moitié des répondants est d'abord préoccupée par les défis économiques à surmonter au pays, puis par les changements climatiques. Dans un contexte où le Canada a connu des records de températures ces derniers mois, et qu'on prévoit encore des vagues de chaleur, des feux de forêt et des sécheresses extrêmes dans les années à venir, 33 % des Canadiens interrogés demeurent optimistes quant à la possibilité d'éviter une catastrophe climatique au cours de leur vie, ce qui représente un pourcentage inférieur à la moyenne mondiale (47 %) et à la moyenne des États-Unis (52 %).

Il s'agit du troisième baromètre publié, et les preuves de changements climatiques catastrophiques continuent de se multiplier : records de températures de l'eau, baisse record de la glace de mer dans l'Arctique et l'Antarctique et événements météorologiques extrêmes dans le monde entier. À l'approche de la Conférence des Nations unies sur le climat des Émirats arabes unis (la COP 28), Epson s'est particulièrement concentrée cette année sur les perspectives uniques des personnes nées après 1995 (l'année de la première COP) - la « génération écolo » - en explorant leurs expériences et leurs besoins dans leur lutte contre les changements climatiques.

« Le monde reconnaît que les changements climatiques constituent l'un des enjeux les plus importants et les plus difficiles de notre vie. Nous devons continuer à œuvrer en faveur d'un changement positif et concentrer nos actions pour enrayer cette urgence climatique, a déclaré Kendra Jones, chef des services juridiques et de la durabilité d'Epson America. Nous croyons que la technologie fait partie de la réponse, mais les solutions doivent être abordables et collaboratives. »

Faits saillants de l'étude - degré d'optimisme :



Canada États-Unis Monde Plus optimistes quant à la résolution de la crise climatique de leur vivant Génération écolo (38 %) Génération écolo (43 %) Génération écolo (49 %) Moins optimistes quant à la résolution de la crise climatique de leur vivant 30 ans et plus (36 %) 30 ans et plus (55 %) 45 à 54 ans (42 %) et 55 ans et plus (32 %)

Action climatique et technologie

Quant aux mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques qu'elle prend déjà, la génération écolo enregistre un degré d'action inférieur à la moyenne mondiale dans 9 des 14 catégories. Même si l'action positive sur le climat est largement répandue, certains groupes de répondants déclarent qu'ils n'agiront jamais dans des domaines clés.

Les principales mesures déjà prises par les Canadiens pour enrayer l'urgence climatique sont les suivantes :

Améliorer les habitudes de recyclage (74,7 %).

Utiliser davantage de produits réutilisables tels que des sacs réutilisables (79,5 %).

Réduire l'utilisation du plastique (65,7 %).

Prévoir de passer à l'énergie renouvelable (50,8 %).

Prévoir de passer à un véhicule électrique (48,3 %).

Les répondants de l'étude considèrent la technologie comme l'arme la plus puissante dans la lutte contre la catastrophe climatique. Près de la moitié des Canadiens (49,8 %) mentionne l'investissement dans les technologies environnementales comme la mesure la plus importante qu'une entreprise peut prendre pour s'attaquer au problème.

« Étant donné que les effets néfastes s'accélèrent, nous devons plus que jamais comprendre l'opinion des gens face aux changements climatiques. Epson s'engage pleinement à atteindre l'objectif 13 des Nations unies en matière de développement durable grâce à une action positive sur le climat et à fournir des solutions qui contribuent à enrichir la vie et à bâtir un monde meilleur, a déclaré Yasunori Ogawa, président mondial d'Epson. Le baromètre de réalité climatique nous permet de voir comment les changements climatiques transforment nos modes de vie et comment nous pouvons tenter d'inverser la tendance. Selon nous, le fait d'écouter la jeune génération aidera les gouvernements, les communautés et les entreprises à mieux coordonner les actions positives pour soutenir les personnes qui ont toujours connu cette réalité. »

À propos du baromètre de réalité climatique mondiale d'Epson - étude 2023

Dans le cadre de l'étude 2023, on a interrogé 30 294 répondants de 16 ans et plus (pondérés par âge) dans 39 marchés. L'étude a été menée par Censuswide, qui a collecté les données entre le 13 et le 25 juillet 2023. Censuswide emploie des membres de la Market Research Society et adhère au code de conduite de cette dernière qui est basé sur les principes de l'ESOMAR.

