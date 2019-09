Selon la sixième étude de Morningstar sur l'expérience des investisseurs mondiaux, ces derniers paient moins pour posséder des fonds dans le monde entier, mais une disparité persiste entre les marchés.

Au chapitre des « Frais et dépenses », les États-Unis, l'Australie et les Pays-Bas ont les meilleures notes, les plus basses étant attribuées à Taïwan et l'Italie.

CHICAGO, le 17 septembre 2019 /CNW/ - Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), chef de file de la recherche indépendante sur les placements, a publié aujourd'hui le premier chapitre de son rapport biennal sur l'expérience des investisseurs mondiaux (EIM) dans 26 marchés couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Pour cette sixième édition du rapport sur l'EIM, Morningstar publie chacune des catégories de l'évaluation (Frais et dépenses, Règlementation et imposition, Divulgations et Ventes) comme des chapitres séparés. Le premier, Frais et dépenses, est sorti aujourd'hui. Il évalue les coûts encourus par les investisseurs des fonds communs de placement dans les marchés mondiaux.

Utilisant une échelle de notation constituée des mentions Supérieure, Au-dessus de la moyenne, Moyenne, Au-dessous de la moyenne et Inférieure, Morningstar a attribué la note Supérieure à l'Australie, aux Pays-Bas et aux États-Unis, les signalant comme les marchés les plus conviviaux aux investisseurs dans le domaine des frais et des dépenses. En revanche, ce sont Taïwan et l'Italie qui ont obtenu la note Inférieure à cause de leurs frais et dépenses élevés.

« L'étude sur l'expérience des investisseurs mondiaux a pour objectif de dynamiser les investisseurs dans le monde entier par la promotion du dialogue et de la transparence qui doivent entourer les pratiques exemplaires des fonds communs mondiaux du point de vue des porteurs de parts », dit Grant Kennaway, chef des pratiques mondiales de la recherche sur les gestionnaires et co-auteur de l'étude. « Depuis la dernière étude en 2017, nous avons vu les frais des fonds continuer à baisser dans tous les marchés mondiaux. Cela reflète plusieurs tendances dominantes : une concurrence ordonnée, l'intervention des autorités et des pratiques changeantes qui ont conduit à une dissociation des frais de conseil et de vente par rapport aux ratios de frais de gestion dans certains marchés. »

Le premier chapitre sur les frais et dépenses, est disponible ici. Les points principaux sont les suivants :

Les ratios de frais médians pondérés selon les actifs des fonds du pays et des fonds disponibles à la vente ont baissé dans une majorité des 26 marchés couverts par cette étude depuis 2017. Les Pays-Bas ont connu la plus forte baisse, suivis par l'Inde et le Canada .

. Les meilleures notes ont été attribuées aux États-Unis, à l'Australie et aux Pays-Bas. Les effets positifs des économies d'échelle et de la concurrence ont justifié la note Supérieure des États-Unis dans les cinq éditions du rapport sur l'EIM. C'est la troisième fois de suite que l'Australie et les Pays-Bas l'ont reçue, une règlementation efficace ayant conduit à un degré élevé de transparence des frais dans les deux marchés, alors que la concurrence et les économies d'échelle ont permis d'économiser de l'argent en Australie.

Taïwan et l'Italie ont tous deux reçu une note Inférieure dans cette dernière étude. Taïwan est un mauvais élève permanent, ses frais et dépenses comptant parmi les plus élevés des marchés couverts par cette étude. L'Italie aussi, et elle est passée de la note Au-dessous de la moyenne à la note Inférieure pour avoir soumis les investisseurs particuliers à des frais d'acquisition à l'achat et à des rétrocessions. De plus, les fonds italiens souffrent dans leur totalité d'un excès de frais médians pondérés selon les actifs.

La moitié des marchés étudiés ont reçu une note Moyenne ou Au-dessus de la moyenne. Notre analyse fait ressortir que l'expérience des investisseurs s'améliore dans de nombreux marchés en raison de frais plus bas et d'un accès facile pour les investisseurs désireux d'acheter des fonds sans frais d'acquisition ou commissions de suivi.

Dans de nombreux marchés, les autorités prennent des dispositions pour promouvoir la transparence des frais, les politiques gouvernementales ayant facilité de meilleures économies d'argent dans ces marchés au moyen d'incitations fiscales, de mesures coercitives, ou les deux. Une croissance considérable de l'industrie du placement, aidée par la hausse des marchés et une épargne accrue, ont aussi mis en vedette le besoin de partager les avantages des économies d'échelle avec les investisseurs. Par exemple, l'Inde s'est hissée à une note Moyenne pour les frais et dépenses, alors qu'elle était Au-dessous de la moyenne en 2017. L'Inde était parmi les circonscriptions les plus chères dans le domaine des ratios de frais, mais des règlements conviviaux aux investisseurs interdisant les frais d'acquisition à l'achat et les commissions initiales, et plus récemment le plafonnement des frais de placement, ont contribué à l'amélioration de la note de ce marché.

Méthodologie

L'étude porte principalement sur les fonds à capital variable offerts à tout le monde, ou sur les fonds communs enregistrés destinés aux particuliers qui ne sont pas cotés en bourse. Elle utilise des ratios de frais pondérés selon les actifs comme la meilleure mesure objective pour comparer les fonds dans tous les marchés mondiaux. L'étude comportait un nombre limité de questions sur les fonds négociés en bourse (FNB) pour évaluer l'impact et le niveau d'utilisation des FNB dans chaque marché.

Les changements apportés à l'étude de cette année sont notamment l'utilisation du coût représentatif, qui sert de référence au ratio des frais dans la perspective de comparaisons inter-régions et inter-pays. Le calcul des frais de l'étude de 2019 se fonde sur la méthodologie du coût représentatif . Un autre élément nouveau de l'étude de cette année est l'ajout du Mexique, dont le marché des fonds a reçu une note Au-dessous de la moyenne pour les frais et dépenses.

Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas nécessairement correctes, complètes ou exactes. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 220 milliards $ d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 juin 2019. La société est implantée dans 27 pays. Pour plus de détails, veuillez visiter www.morningstar.com/company . Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

Le Groupe de recherche de Morningstar sur les gestionnaires est constitué de diverses filiales en propriété exclusive de Morningstar, Inc., notamment, mais sans s'y limiter, Morningstar Research Services LLC. Les notes attribuées à chaque marché proviennent d'un processus d'évaluation qualitative émanant d'analystes de recherche sur les gestionnaires. Les notes mentionnées dans ce communiqué et dans le rapport sont les évaluations, donc des déclarations d'opinion qui ne sauraient être considérées comme des garanties. Le présent communiqué de presse et le rapport sur l'expérience des investisseurs mondiaux ne sont publiés qu'à titre d'information.

Relations avec les médias :

Sarah Wirth, +1 312 244-7358 ou sarah.wirth@morningstar.com

