Utilisant une échelle de notation constituée des mentions Supérieure, Au-dessus de la moyenne, Moyenne, Au-dessous de la moyenne et Inférieure, Morningstar a attribué la note Supérieure à l'Inde et aux États-Unis, les deux marchés les plus conviviaux pour les investisseurs car ils émanent des pays du monde qui s'adonnent aux meilleures pratiques de divulgation dans les domaines des noms des gestionnaires de portefeuille, de la propriété des fonds et des rémunérations. En revanche, Morningstar a attribué une note Inférieure à l'Australie, qui demeure le seul marché n'ayant pas réglementé la divulgation des avoirs en portefeuille et ne s'étant pas encore adapté aux attentes croissantes des investisseurs en matière de divulgation sur les pratiques ESG et la gérance.

« Inde et États-Unis en tête, la plupart des marchés mondiaux ont peu à peu fait des progrès dans leurs pratiques de divulgation. Six marchés : l'Afrique du Sud, le Canada, la Corée, la Suède, Taïwan et la Thaïlande, ont reçu une note Supérieure. La France et les Pays-Bas ont fait un grand bond en avant grâce aux améliorations cumulées dans tous les marchés de l'Union européenne, et la note de l'Afrique du Sud, elle aussi, s'est améliorée. Il y a certains traînards notoires, comme l'Australie, qui ne sont pas soumis aux pressions de l'industrie ni ne bénéficient d'une volonté politique susceptibles de mettre en œuvre des changements positifs », dit Christina West, directrice des services de recherche sur les gestionnaires à Morningstar et co-auteure de l'étude.

« Cette année, nous avons aussi le grand plaisir d'introduire dans les divulgations de notre étude deux nouvelles dimensions : la divulgation sur les ventes et celle sur les pratiques ESG. Pour la divulgation sur les ventes, nous avons examiné si les conseillers financiers étaient mis dans l'obligation de divulguer les conflits d'intérêts et de fournir la documentation appropriée sur leurs fonds au point de vente. La divulgation sur les pratiques ESG et la gérance est elle aussi un secteur émergent important, et nous avons étudié si les marchés étaient soumis à des règlements ESG pertinents ainsi qu'à un code de gérance exigeant la divulgation d'informations en soutien de l'affirmation selon laquelle un fonds se réclamerait d'une accréditation verte ou de certaines activités de gérance. »

Le troisième chapitre sur les Divulgations est disponible ici. En voici certains faits saillants :

L'Inde et les États-Unis, une fois de plus, ont obtenu les meilleures notes grâce à leurs divulgations solides dans les six grandes dimensions de nos divulgations. Depuis le lancement de cette étude, les États-Unis n'ont cessé d'être en tête du peloton dans ce secteur, alors que l'Inde, peu à peu, a ajouté les meilleures pratiques mondiales à sa structure de divulgations. L'Inde a également mis la barre très haut en exigeant une divulgation mensuelle des avoirs en portefeuille.

grâce à leurs divulgations solides dans les six grandes dimensions de nos divulgations. Depuis le lancement de cette étude, les États-Unis n'ont cessé d'être en tête du peloton dans ce secteur, alors que l'Inde, peu à peu, a ajouté les meilleures pratiques mondiales à sa structure de divulgations. L'Inde a également mis la barre très haut en exigeant une divulgation mensuelle des avoirs en portefeuille. L'Australie est seule dernière, avec le plus faible régime de divulgations des 26 marchés évalués dans cette étude. Marché par ailleurs sophistiqué, l'Australie demeure le seul où la divulgation des avoirs en portefeuille n'est pas une obligation. Les amendements apportés à la Loi australienne sur les sociétés par actions mettant la direction d'un fonds en demeure de publier la liste de ses avoirs en ligne devait entrer en vigueur le 31 décembre 2019, mais son application a été reportée. La date limite en a déjà été repoussée trois fois, en 2017, 2016 et 2015.

Marché par ailleurs sophistiqué, l'Australie demeure le seul où la divulgation des avoirs en portefeuille n'est pas une obligation. Les amendements apportés à la Loi australienne sur les sociétés par actions mettant la direction d'un fonds en demeure de publier la liste de ses avoirs en ligne devait entrer en vigueur le 31 décembre 2019, mais son application a été reportée. La date limite en a déjà été repoussée trois fois, en 2017, 2015. Singapour et la Suisse ont été rétrogradés à la note Au-dessous de la moyenne et rejoignent la Belgique, l'Italie et le Japon. Un thème commun à tous ces pays est qu'ils ne dévoilent pas les noms de gestionnaires détenant des parts de leurs fonds, ne fournissent pas une illustration monétaire de leurs frais dans le prospectus simplifié, et sont tenus de divulguer intégralement les avoirs de leurs portefeuilles moins souvent que ne l'exigent les meilleures pratiques en cours dans le monde.

Un thème commun à tous ces pays est qu'ils ne dévoilent pas les noms de gestionnaires détenant des parts de leurs fonds, ne fournissent pas une illustration monétaire de leurs frais dans le prospectus simplifié, et sont tenus de divulguer intégralement les avoirs de leurs portefeuilles moins souvent que ne l'exigent les meilleures pratiques en cours dans le monde. La règlementation mondiale devrait établir en priorité des divulgations plus normalisées pour donner aux investisseurs une meilleure compréhension des produits et leur en permettre une meilleure comparaison. L' Europe a été la région la plus ferme dans ce domaine, avec en tête des divulgations ESG la Suède, en raison d'exigences plus strictes. En dehors de l' Europe , la liste des fonds verts publiée sur le site Web des autorités de Hong Kong donne l'exemple d'une initiative d'impact simple mais immédiate aidant les investisseurs à mieux identifier les fonds répondant à des impératifs ESG déclarés. Dans ce domaine, les États-Unis ont pris du retard car ils n'ont pas de catégorisation ESG précise ou de normes fixées par les gouvernements ou par des organismes officiels.

L' a été la région la plus ferme dans ce domaine, avec en tête des divulgations ESG la Suède, en raison d'exigences plus strictes. En dehors de l' , la liste des fonds verts publiée sur le site Web des autorités de donne l'exemple d'une initiative d'impact simple mais immédiate aidant les investisseurs à mieux identifier les fonds répondant à des impératifs ESG déclarés. Dans ce domaine, les États-Unis ont pris du retard car ils n'ont pas de catégorisation ESG précise ou de normes fixées par les gouvernements ou par des organismes officiels. Du point de vue de Morningstar, la meilleure approche règlementaire doit s'inscrire dans une plus grande transparence. La transparence est importante pour les investisseurs car elle les aide à prendre de meilleures décisions et crée un climat de confiance au sein des véhicules de placement et des firmes gérant les actifs des clients.

Méthodologie

L'étude de Morningstar sur l'expérience des investisseurs mondiaux reflète le point de vue de Morningstar sur ce qui constitue une bonne expérience pour les investisseurs de fonds. Cette étude considère principalement les fonds à capital variable et les fonds négociés en bourse accessibles au public, qui sont tous deux des moyens typiques par lesquels les gens investissent dans des véhicules de placements collectifs. Cette étude ne comprend pas d'autres véhicules de placement en gestion commune comme les fonds à capital garanti, les rentes variables, les fonds liés aux assurances, les fonds de pension privés, les fonds à capital fixe, les fiducies de placement collectif, les fonds spéculatifs, les fonds de placement privé ou les fonds de capital-risque.

Comme dans les éditions précédentes, dans ce chapitre sur l'étude sur l'expérience des investisseurs mondiaux, Morningstar évalue les marchés selon six catégories principales de divulgation, notamment celles qui ont trait aux ventes d'une part, et aux pratiques ESG et à la gérance de l'autre. Les dimensions et pondérations générales des notations sont les suivantes :

1) Prospectus simplifié et non simplifié 30 %

2) Divulgation des frais 10 %

3) Divulgation des avoirs en portefeuille 20 %

4) Nom du gestionnaire de portefeuille et divulgation des rémunérations 15 %

5) Divulgation des ventes 15 %

6) Divulgation des pratiques ESG et de la gérance 10 %

Ce chapitre fait suite au chapitre sur les Frais et dépenses que Morningstar a publié en septembre 2019, ainsi qu'à celui sur la Règlementation et l'imposition publié en mai 2020.

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 215 milliards $ d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 septembre 2020. La société est implantée dans 29 pays. Pour plus de détails, veuillez visiter www.morningstar.com/company . Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

Le Groupe de recherche de Morningstar sur les gestionnaires est constitué de diverses filiales en propriété exclusive de Morningstar, Inc., notamment, mais sans s'y limiter, Morningstar Research Services LLC. Les notes attribuées à chaque marché proviennent d'un processus d'évaluation qualitative émanant d'analystes de recherche sur les gestionnaires. Les notes citées dans ce communiqué et dans le rapport sont des évaluations, donc des déclarations d'opinion qui ne sauraient être considérées comme des garanties. Le présent communiqué de presse et le rapport sur l'expérience des investisseurs mondiaux ne sont publiés qu'à titre d'information.

©2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

MORN-R

Personne-ressource pour les médias :

Rebecca Rogalski, +1 312 244-7771 ou [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1373515/Exhibit2_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/462798/morningstar_logo.jpg

SOURCE Morningstar, Inc.

Liens connexes

http://www.morningstar.com