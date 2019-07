Selon lʹétude culturelle Wave X dʹUM, quatre tendances-clés façonnent le comportement des consommateurs modernes

Le comportement de « rétrogradation » se reflète dans la façon dont les consommateurs gravitent autour du contenu et de la culture provenant de décennies précédentes et de marques qui nourrissent un sentiment de nostalgie. Les tendances générationnelles du passé se retrouvent maintenant à lʹavant-plan et façonnent un style, un langage et des convictions personnels :

68 pour cent aiment écouter de la musique ou visionner des films provenant dʹautres décennies

57 pour cent affirment que leur famille met en pratique la culture et les traditions de leurs ancêtres

55 pour cent aiment visionner des émissions télévisées qui ne sont plus diffusées sur les ondes

Selon les recherches effectuées, les consommateurs modernes désirent plus que jamais que lʹinspiration locale réponde à leur sentiment d'individualité, une tendance nommée « réglocalisation ». Lorsquʹil sʹagit dʹapprécier du contenu ou des produits dʹautres pays, 57 pour cent affirment que les marques et produits locaux sont plus authentiques.

Lʹétude démontre également que les consommateurs veulent de plus en plus élargir et « recréer » leur identité. Lorsquʹon leur demande de choisir les facteurs qui définissent leur identité, les réponses les plus populaires incluent la santé et le niveau de forme physique; les amis; lʹécole, les connaissances et lʹéducation; les traditions familiales; les passions; la croyance dans lʹimportance de la science, des preuves et de la compréhension; et le pays dʹorigine. Lorsque lʹidentité personnelle devient plus complexe, les consommateurs tiennent compte des marques qui répondent à des facteurs dʹidentité à multiples facettes, et 65 pour cent indiquent quʹils sont intéressés par les entreprises qui reflètent une nouvelle façon de faire les choses.

61 pour cent des consommateurs indiquent que leur style personnel inclut des éléments provenant de différentes périodes, cultures et traditions

« Remix Culture révèle la voie de lʹavenir en matière de connectivité culturelle en examinant en profondeur les types de contenu qui informe lʹidentité culturelle et influence le comportement des consommateurs, » déclare Deidre Smalls-Landau, directrice principale transculturelle chez UM. « Ces perspectives aident nos clients à mieux comprendre et naviguer les tendances culturelles alors que le niveau de confiance est à la baisse et quʹil est plus important que jamais de donner à leurs marques une pertinence culturelle. ».

Cette mouture de lʹétude Wave X dʹ UM, qui met lʹaccent sur Remix Culture, comprenait une étude quantitative auprès de 56 397 utilisateurs actifs d'Internet --ceux qui utilisent lʹInternet tous les jours ou tous les deux jours. Effectuée en 44 langues et dans 81 pays, lʹétude représente un univers de 1,73 milliards dʹusagers de lʹInternet à travers le monde. Pour en apprendre plus au sujet de lʹétude, veuillez visiter le site http://wavex.umww.com.

À PROPOS DʹUM

UM est une agence de médias stratégique engagée à prouver que les médias sont un facteur de première importance en matière de croissance aussi bien que dʹefficacité. Nous estimons quʹune meilleure science et un meilleur art permettent dʹobtenir de meilleurs résultats pour nos clients. Nous livrons la science par le biais du pouvoir transformationnel de lʹanalyse commerciale et de données intelligentes en temps réel. Nous livrons lʹart en créant des moments importants dans les médias permettant de donner aux marques lʹélan dont elles ont besoin. En tant que réseau mondial de médias au sein dʹIPG Mediabrands, UM opère dans plus de 100 pays, avec plus de 5 000 employés innovateurs desservant un groupe de clients internationaux incluant Accenture, American Express, BMW, Coach, Coca-Cola, ExxonMobil, Fitbit, GoPro, Johnson & Johnson, Quicken Loans, Sony, Spotify et The Hershey Company.

