M. Juanillo possède plus de 30 années d'expérience et a occupé de nombreux postes financiers de haut niveau, dont ceux de directeur des comptes régionaux chez Marconi Communications, de vice-président et contrôleur chez Horizon Banks et de directeur financier chez Navajo Incorporated. M. Juanillo a également été conseiller en gestion financière et a obtenu diverses attestations financières, dont une certification en assurance de gestion des risques (CRMA) et une certification de vérificateur des services financiers (CFSA).

Plus récemment, M. Juanillo a joué un rôle déterminant dans la croissance de 35 % des revenus d'un important fabricant de biens de consommation emballés au poste de directeur financier. Il y a déployé une série d'efforts d'automatisation financière, y compris la mise en œuvre de nouveaux systèmes de production de rapports qui ont permis de raccourcir de deux semaines le délai de production de chaque cycle.

« Son expérience technique et son sens des affaires font de Dan le titulaire parfait du poste qu'il occupe en cette période de croissance de l'entreprise, a déclaré le président et chef de la direction, Michael Whife. Nous sommes ravis d'avoir quelqu'un de son calibre au sein de l'équipe de direction, avec ses compétences exceptionnelles en leadership et son optimisme contagieux. »

Au cours de sa longue carrière, M. Juanillo a travaillé dans divers secteurs, notamment ceux des banques, des télécommunications, du gouvernement et des services financiers. Chez Selling Simplified, il se concentre sur trois objectifs à long terme, soit la rationalisation des opérations, l'automatisation des fonctions dans la mesure du possible et l'amélioration de l'efficacité.

« C'est une excellente période dans l'histoire de SSG. Nous prenons de l'expansion très rapidement et le marché est très stimulant », a déclaré M. Juanillo. Il a été attiré par la culture de SSG, affirmant que la portée mondiale de l'entreprise contribue à la profondeur de son équipe et au niveau de connaissances que partagent ses employés. « On met l'accent sur ce qui est le mieux pour les gens », a-t-il dit.

M. Juanillo est très enthousiaste à l'idée d'améliorer les gains d'efficience liés à la vérification de fin d'exercice 2021 et de mettre en œuvre un système financier plus robuste. « C'est une bouffée d'air frais que de faire partie de l'équipe Selling Simplified, où les idées sont encouragées et bien accueillies, a déclaré M. Juanillo. Je ne peux pas arrêter de sourire depuis que je suis ici. »

M. Juanillo est titulaire d'un MBA en finance et stratégie d'entreprise de la Pepperdine Graziadio Business School. Il se joint à Selling Simplified après que l'entreprise a été nommée pour la cinquième année consécutive l'une des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Amérique sur la liste Inc. 5000.

