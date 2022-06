Une nouvelle entente donne aux agrégateurs d'Amazon l'accès à de nouveaux entrepôts et à 4 millions de pieds carrés supplémentaires d'espace d'entreposage

CHICAGO, 8 juin 2022 /CNW/ - SEKO Logistics a annoncé aujourd'hui un partenariat avec une entreprise de logistique de commerce électronique MyFBAPrep en tant que partenaire privilégié d'Amazon FBA. La nouvelle entente inclura des produits comarqués et élargira l'offre de SEKO pour inclure les services d'exécution d'Amazon FBA. Le partenariat donne à la clientèle des agrégateurs d'Amazon de MyFBAPrep un accès aux entrepôts d'exécution mondiaux de SEKO et à quatre millions de pieds carrés supplémentaires de nouvel espace d'entreposage à l'échelle mondiale.

Installation de SEKO à Milton Keynes

En plus d'accroître son empreinte aux États-Unis, SEKO fournit un réseau qui rejoint l'Europe, le Canada et les régions de l'Asie-Pacifique. SEKO contribuera à l'expansion du commerce électronique transfrontalier de MyFBAPrep dans d'autres marchés, dont l'Australie, le Japon et la Chine. Chaque entrepôt de SEKO est stratégiquement situé à proximité des principaux ports et aéroports, ce qui permet d'avoir au maximum des fenêtres de livraison de 24 à 72 heures facilitées par des installations modernes gérées par les meilleurs talents ayant une expertise dans la préparation, l'exécution du commerce électronique et les solutions logistiques d'Amazon.

« Nous sommes ravis de nous associer à MyFBAPrep qui cadre parfaitement avec notre stratégie globale de cybercommerce et nous permet de poursuivre notre mission, soit d'être une entreprise suffisamment petite pour nous soucier de la clientèle, mais assez grande pour prendre de l'expansion à l'échelle mondiale. Grâce à ce partenariat stratégique, nous serons en mesure de combiner nos vastes connaissances de l'industrie tout en tirant parti de la plateforme technologique de MyFBAPrep pour desservir de façon transparente une nouvelle cohorte de plus grands agrégateurs et vendeurs d'Amazon qui poussent le marché du cybercommerce à des sommets records. Nous avons hâte d'élargir nos capacités d'Amazon grâce à MyFBAPrep », a déclaré David Emerson, premier vice-président, Commerce électronique, chez SEKO Logistics.

« Les agrégateurs de marques privées d'Amazon ont recueilli plus de 12 milliards de dollars en financement institutionnel et acquis des centaines de marques d'Amazon au cours de la dernière année. Ce partenariat avec SEKO crée une solution véritablement mondiale qui permet à ces agrégateurs d'ajouter rapidement des nœuds d'entrepôt performants, de consolider leur empreinte et d'étendre leurs marques, tout en réduisant la complexité de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Tom Wicky, cofondateur et chef de la direction de MyFBAPrep. « Grâce à ce nouveau partenariat, nous doublons notre empreinte mondiale tout en étant en mesure d'offrir à nos clients le même niveau de service hors pair cinq étoiles qui fait notre renommée. Personne d'autre ne fait ce que nous faisons dans le secteur Amazon FBA et nous sommes ravis d'amener notre entreprise à un niveau supérieur avec SEKO. »

Pour en savoir plus sur MyFBAPrep, visitez MyFBAPrep.com/services/. Pour en savoir plus sur SEKO Logistics, visitez SekoLogistics.com/us/.

À propos de SEKO Logistics

Nous fournissons une gamme de services logistiques qui vous permettent d'utiliser votre chaîne d'approvisionnement comme un facteur de différenciation concurrentiel. En tant qu'organisation centrée sur le client, nous nous appuyons sur l'expertise de nos employés et notre technologie interne, la meilleure de sa catégorie et configurable. C'est cette combinaison qui fait la force de SEKO. Avec plus de 120 bureaux dans 40 pays du monde, le modèle unique de gestion des actionnaires de SEKO vous permet de bénéficier de notre expertise sectorielle spécifique, associée à des connaissances nationales vitales et à un service inégalé au niveau local.

À propos de MyFBAPrep

MyFBAPrep est le principal réseau d'entrepôt de commerce électronique pour les agrégateurs d'Amazon, les marques de niveau entreprise et les principaux vendeurs d'Amazon. Exploitant un réseau mondial de plus de 50 entrepôts et de 7 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage, MyFBAPrep offre une gamme complète de services de commerce électronique 3PL, y compris le commerce en gros sur Amazon et leurs marques privées, l'exécution de commandes directement aux consommateurs et la vente au détail interentreprises. Grâce à sa plateforme de technologie SaaS PreptopiaMC, les vendeurs ont accès à une facturation unifiée, à des outils d'analyse, à des outils de rapports de veille stratégique et à des vues d'inventaire en temps réel dans de multiples entrepôts du réseau. L'entreprise fournit l'automatisation FBA Prep, la sélection robotisée moderne d'articles et une équipe de gestion de compte dédiée. Basée à Coral Springs, en Floride, MyFBAPrep transporte plus d'un milliard de dollars en volume brut des marchandises et traite plus de 10 millions d'unités chaque année.

