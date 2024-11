La croissance des installations du Royaume-Uni permettra la fabrication de substances médicamenteuses de qualité clinique pour une gamme de produits biopharmaceutiques

BURLINGTON, Massachusetts, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le service FDST microbienne de SEKISUI Diagnostics a annoncé avoir terminé la construction de son expansion de capacité conforme aux BPF de 15,7 millions de livres sterling sur son site au Royaume-Uni pour la fabrication de substances médicamenteuses de qualité clinique. Après l'obtention d'une licence appropriée, cette expansion permettra de fabriquer des médicaments courants, notamment des enzymes, des protéines et des thérapies par fragments d'anticorps, ainsi que des plasmides et des enzymes pour la fabrication de thérapies géniques de pointe.

Portique de fermentation (PRNewsfoto/SEKISUI DIAGNOSTICS, LLC)

BioProduction by SEKISUI est le service contractuel de SEKISUI Diagnostics en tant que FDST axé sur la fermentation avec une expertise dans les protéines et la purification en aval. Leur expérience dans le développement et la production de processus microbiens facilite le transfert technique et l'expansion des processus. Les nouvelles gammes de fermentation microbienne et de purification de catégorie C permettront d'augmenter la production jusqu'à 1 000 L.

« Cet investissement soutient la vision et la mission de SEKISUI Diagnostics et de l'ensemble du SEKISUI Medical Group en permettant la croissance continue de notre part du marché FDST des produits biologiques », a déclaré Robert Schruender, président et chef de la direction de SEKISUI Diagnostics. « Nous sommes impatients de travailler avec les entreprises biopharmaceutiques à la recherche d'un partenaire expérimenté à un moment où la demande dépasse la capacité de fabrication ».

Louise Digby, vice-présidente, Enzymes et BioProduction chez SEKISUI Diagnostics, a ajouté : « Au fil des ans, nous avons perfectionné nos compétences et notre expertise techniques et opérationnelles en matière de production d'enzymes et de fermentation microbienne pour servir nos partenaires à l'échelle mondiale. L'expansion conforme aux BPF nous permet de soutenir une clientèle plus vaste et d'élargir notre offre à nos clients existants ».

À propos de SEKISUI Diagnostics

Nous faisons partie de SEKISUI Medical Group avec plus de 40 ans d'expérience dans la fourniture de diagnostics médicaux novateurs à l'échelle mondiale aux médecins, aux hôpitaux, aux laboratoires et aux autres emplacements de dépistage. Nos gammes de produits comprennent des réactifs de chimie clinique, des tests au point d'intervention, des systèmes préanalytiques ainsi que des enzymes, des produits biochimiques spécialisés, sans oublier BioProduction, le service de fabrication et de développement en sous-traitance pour des produits microbiens de SEKISUI.

À propos de SEKISUI Medical Group

SEKISUI Medical Group est un réseau mondial diversifié composé d'une entreprise de diagnostic et de sciences pharmaceutiques qui couvre les services de développement et de fabrication de médicaments, y compris les ingrédients pharmaceutiques actifs et les intermédiaires pharmaceutiques, les acides aminés, ainsi qu'une vaste gamme d'enzymes pour le diagnostic, la fabrication sous contrat de produits biopharmaceutiques et plus encore.

