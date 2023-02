Séismes en Turquie et en Syrie - Promutuel Assurance fait un don de 25 000 $ au fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne

QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Touchée par les images dévastatrices qui proviennent de la Turquie et de la Syrie à la suite des violents séismes survenus le 6 février, Promutuel Assurance, appuyée de ses 16 sociétés mutuelles et de sa Fédération, a décidé de remettre 25 000 $ au fond de secours de la Croix-Rouge canadienne afin de la soutenir dans ses efforts importants pour apporter des secours immédiats aux sinistrés.

En cohérence avec ses valeurs mutualistes, Promutuel Assurance souhaite ainsi joindre le mouvement de solidarité et faire sa part pour aider les victimes et leurs familles à surmonter cette terrible épreuve.

Promutuel Assurance invite également ses employés ainsi que toute la population à faire preuve de générosité en contribuant au Fonds de la Croix-Rouge au www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2 000 employés au service de 632 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 170 ans.

