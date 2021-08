Séisme Haïti - Le gouvernement du Québec annonce une aide de 1,5 million de dollars pour Haïti

QUÉBEC, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault, annonce une aide financière d'urgence de 1,5 million de dollars pour soutenir la population haïtienne à la suite du séisme ayant secoué le pays le 14 août.

Dans un premier temps, une aide d'urgence sera accordée afin de contribuer aux efforts immédiats visant à fournir une aide de première nécessité : de l'eau, des médicaments et du matériel médical. Un soutien financier sera par la suite rendu rapidement disponible via un appel à projets du ministère des Relations internationales et de la Francophonie ouvert aux organismes de coopération internationale du Québec qui œuvrent en Haïti et qui ont la capacité d'intervenir rapidement et efficacement dans ce type de situation. Le mécanisme d'attribution de l'aide financière sera communiqué aux organismes de coopération internationale prochainement. En outre, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, rend également disponible du matériel médical.

Rappelons qu'Haïti est l'un des pays prioritaires de l'action de solidarité internationale du Québec, et ce, depuis la création des programmes de solidarité du Ministère. Depuis 1996, près de 200 initiatives ont été soutenues, totalisant des engagements financiers de plus de 20,5 millions de dollars.

Citation :

« Au nom du gouvernement du Québec et en mon nom, je tiens à exprimer à la communauté haïtienne du Québec et au peuple haïtien, durement éprouvés par cette catastrophe, toute notre solidarité. En ces moments difficiles, nos pensées vont aux familles et aux proches des défunts, des disparus et des blessés, ainsi qu'aux sinistrés. Des liens étroits unissent le Québec et Haïti depuis longtemps, notamment par notre appartenance à la Francophonie et par la grande communauté haïtienne présente au Québec. Nous annonçons donc un soutien financier en aide d'urgence pour soutenir les victimes de ce séisme qui affecte le peuple haïtien. ».

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Je suis très préoccupé par la situation dramatique engendrée par cette catastrophe pour la population haïtienne, particulièrement en ce qui a trait aux soins de santé qui doivent être fournis, et ce, de manière urgente, dans des conditions très difficiles. C'est pourquoi nous avons pour priorité de fournir le plus rapidement possible du matériel médical essentiel dans de telles circonstances, afin qu'il soit acheminé vers les personnes qui en ont le plus besoin et les personnes les plus vulnérables. Nous restons par ailleurs à l'affût et attentifs à l'évolution des besoins au cours des prochains jours et des prochaines semaines. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Le bilan provisoire fait état de plus de 1 400 morts et près de 7 000 blessés. Au moins 60 000 personnes ont été affectées.

Plus de 7 000 maisons ont été détruites et des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans abri. Des dommages sévères aux infrastructures publiques, y compris les hôpitaux et les écoles, ont été rapportés.

Haïti est l'un des pays prioritaires de l'action de solidarité internationale du Québec, et ce, depuis la création des programmes de solidarité du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Depuis 1996, près de 200 initiatives ont été financées par le Ministère, totalisant des engagements financiers de plus de 20,5 millions de dollars. La diaspora d'origine haïtienne au Québec compte environ 150 000 personnes.

