Séisme en Haïti - Québec annonce un soutien financier à six organismes pour répondre aux besoins humanitaires en Haïti

QUÉBEC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, a dévoilé aujourd'hui les noms des organismes de coopération internationale (OCI) qui se partageront une enveloppe d'un million de dollars afin de venir en aide à la population haïtienne durement éprouvée par le séisme du 14 août dernier.

Le 17 août, le gouvernement avait annoncé une aide financière de 1,5 million de dollars à Haïti. Dans un premier temps, une enveloppe d'urgence totale de 500 000 $ a été accordée aux fonds d'urgence mis sur pied par Médecins du Monde et par la Croix-Rouge canadienne, division du Québec, afin d'aider à répondre aux besoins de première nécessité.

Un million de dollars ont été réservés pour un appel à projets humanitaires s'adressant aux OCI détenant une expertise humanitaire en Haïti, en collaboration avec des organisations locales. Voici les OCI retenus et un résumé des projets qu'ils piloteront dans les trois départements touchés par le séisme (Sud, Grand'Anse et Nippes) :

Centre d'étude et de coopération internationale - 199 650 $ : Renforcement de l'accès à l'eau, à des abris temporaires et à des trousses d'urgence, comportant également une composante de relance agricole. Collaboration Santé Internationale - 100 000 $ : Envoi de matériel de santé provenant des surplus du réseau de la santé du Québec. Développement et Paix - 250 000 $ : Soutien logistique aux centres d'opération locaux d'urgence et soutien aux familles en nourriture, en eau et en habitations provisoires. Oxfam-Québec - 200 000 $ : Distribution d'abris d'urgence adaptés aux conditions climatiques ainsi que de trousses d'hygiène qui tiennent compte des/qui répondent aux besoins spécifiques des femmes et des filles. Solidarité Union Coopération - 62 350 $ : Reconstruction d'infrastructures permettant le stockage et la transformation des récoltes. Terre Sans Frontières - 188 000 $ : Soutien psychosocial, cliniques médicales mobiles et reconstruction de structures clés.

Citation :

« Je suis très satisfaite de la réponse rapide des organismes sélectionnés qui ont depuis longtemps démontré leur grande connaissance du terrain et leurs capacités à répondre avec beaucoup d'efficacité et d'humanité aux besoins urgents en Haïti. En combinant leurs expertises, ces six organismes québécois, qui œuvrent en étroit partenariat avec des organisations basées en Haïti et en collaboration avec les autorités locales, sauront répondre aux besoins de base et contribueront à la reconstruction du pays. Nous encouragerons la participation de la diaspora haïtienne à ces efforts conjoints. Haïti a été durement éprouvé, une nouvelle fois, mais le peuple sait qu'il pourra toujours compter sur la solidarité et l'amitié du peuple québécois pour l'aider à passer à travers les moments difficiles. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le tremblement de terre du 14 août dernier de 7,2 sur l'échelle de Richter aurait fait plus de 2 200 morts et plus de 12 000 blessés.

Plus de 53 000 habitations ont été détruites. Des dommages sévères aux infrastructures publiques, y compris les hôpitaux et les écoles, ont été rapportés.

Haïti est l'un des pays prioritaires de l'action de solidarité internationale du Québec, et ce, depuis la création des programmes de solidarité du ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

SOURCE Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Source : Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 418 649-2319; Information : Patricia Leopoldino, Conseillère en communication, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 559-1298, mrif.gouv.qc.ca, Québec.ca/international

Liens connexes

http://www.mrif.gouv.qc.ca