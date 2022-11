Segmed, soutenue par YC et Alchemist, lève 5,2 millions de dollars et lance une plateforme d'imagerie médicale en monde réel

PALO ALTO, Californie, 16 novembre 2022 /CNW/ - Segmed, une plateforme d'imagerie en monde réel basée sur le nuage et qui accélère l'innovation dans les soins de santé en simplifiant l'accès aux données médicales, a annoncé la clôture d'un cycle de financement de démarrage d'un montant de 5,2 millions de dollars, mené par Nina Capital, avec la participation d'iGan Partners, M3 Inc, Mighty Capital, Expeditions Fund et Alchemist Accelerator, portant le total des fonds amassés à plus de 10 millions de dollars. L'entreprise a également annoncé le lancement de Segmed Insight.

Segmed Insight a été conçue dans le but de mettre des ensembles de données d'imagerie médicale de haute qualité et du monde réel entre les mains des cliniciens, des chercheurs et des développeurs, en particulier ceux qui cherchent à former ou à valider leurs algorithmes d'intelligence artificielle (IA).

Les chercheurs en médecine et les développeurs en IA qui utilisent Segmed Insight peuvent effectuer une recherche, consulter des études et des rapports correspondant à leurs critères de recherche et construire des ensembles de données spécifiques à leurs paramètres. Après avoir passé une commande, les utilisateurs reçoivent les données en quelques jours, un processus qui prenait des années avant la conception de Segmed.

En forgeant des partenariats avec des systèmes de soins de santé, des hôpitaux et des cliniques d'imagerie répartis dans 1 000 emplacements sur cinq continents, Segmed a fait le gros du travail d'agrégation des diverses données médicales.

La protection de la vie privée des patients et la gérance des données demeurent primordiales à Segmed. La société se conforme aux normes strictes établies par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la Healthcare Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Elle a obtenu son attestation SOC2 cette année, et ne partage que des données entièrement anonymes, garantissant ainsi qu'aucune information personnelle ne sera exposée.

« Le secteur des soins de santé adopte de plus en plus les méthodes d'intelligence artificielle, mais l'acquisition opportune de données diversifiées et de grande qualité constitue un obstacle au développement d'algorithmes objectifs et très performants, a déclaré le Dr Martin Willemink, chef de la direction et cofondateur de Segmed. Grâce à Insight, nos clients peuvent réduire considérablement le temps mis pour l'approvisionnement de données, ce qui accélère la recherche et le développement dans le domaine médical. »

« Segmed est bien placée pour aplanir les obstacles qui font face à l'innovation en matière d'IA médicale en comblant le fossé entre les fournisseurs et les consommateurs de données, a affirmé Sebastian Anastassiou, responsable des placements à Nina Capital. Il sera ainsi plus facile de s'attaquer à des problèmes de santé difficiles et, en fin de compte, d'améliorer la qualité des soins aux patients dans les années à venir. »

« Nous sommes ravis de soutenir Segmed dans sa plus récente collecte de fonds. Nous sommes convaincus que l'entreprise est sur la voie de la croissance pour devenir l'une des principales plateformes de données d'IA dans le secteur de la santé. L'équipe a accès en temps réel à des données lisibles par machine, mettant l'accent sur l'imagerie médicale, qui est un type de données inestimable pour les soins de santé. Dans le cadre de cette ronde, iGan se réjouit à l'idée de travailler avec le Dr Willemink et son équipe pour favoriser les partenariats sortants et élargir les principales caractéristiques de la plateforme », a souligné Sam Ifergan, associé directeur chez iGan Partners.

À propos de Segmed

En établissant des partenariats avec des fournisseurs de soins de santé internationaux, en normalisant et en anonymisant les données au moyen d'une séquence d'algorithmes exclusifs et en permettant aux utilisateurs de créer des ensembles de données personnalisés, Segmed est devenue un guichet unique pour l'agrégation rapide de données médicales. Pour en savoir plus, visitez segmed.ai ou pour vous lancer, rendez-vous à join.segmed.ai.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1346461/Segmed_Logo.jpg

SOURCE Segmed

Renseignements: PERSONNE-RESSSOURCE : [email protected]