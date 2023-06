MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - Segic, une entreprise technologique spécialisée dans le développement d'une plateforme globale pour l'ensemble des avantages collectifs et individuels d'une organisation, est fière d'annoncer le lancement de nouveaux avantages aux employés grâce à un partenariat avec Kaleido, une chef de file québécois en matière d'épargne-études (REEE).

La croissance rapide de Segic sur le marché canadien et son désir d'accélérer son entrée sur le marché mondial l'amènent à cibler des fournisseurs novateurs, qui proposent des services qui seront livrés aux employés participant à un programme d'avantages et d'assurance collective, à des travailleurs autonomes ou à des associations, et ce par l'entremise du Marketplace des avantages de la plateforme Segic.

« Segic développe depuis 8 ans une plateforme qui permet de gérer un programme d'assurance collective, de l'administration jusqu'au paiement des réclamations. Cependant, en raison de l'évolution du marché, les organisations désirent avoir une approche globale tout en proposant un choix d'avantages adaptés aux besoins de l'employé », a déclaré Danny Boulanger, président et chef de la direction de Segic.

Le partenariat avec Kaleido permettra aux clients de Segic de profiter de REEE flexibles et d'avantages distinctifs en matière de soutien à la famille et à l'éducation, ce qui s'intègre parfaitement à l'offre globale d'avantages pour un groupe au sein de ce marché. « Par exemple, les organisations n'ayant pas d'assurance collective pourront proposer des produits d'investissement clé en main et des services d'accompagnement aux familles de Kaleido à travers le Marketplace des avantages de la plateforme Segic », a ajouté Danny Boulanger.

« Segic et Kaleido partagent une vision commune d'offrir des solutions accessibles pour soutenir le développement et le bien-être des employés et de leurs familles, a partagé Isabelle Grenier, présidente et cheffe de la direction de Kaleido. Nous sommes ravis de travailler avec Segic afin d'encourager les employés à investir dans l'avenir de leurs enfants et à profiter des nombreux avantages offerts par nos programmes d'épargne-études et de soutien aux familles, comme des ressources en finances familiales, en tutorat et soutien scolaire, en santé, en coaching familial ou en orientation de carrière, par exemple. »

À propos de Segic

Segic a pour mission le développement d'une plateforme technologique dans le domaine des avantages globaux afin de créer de nouveaux revenus, de procurer des gains d'efficacité opérationnelle et de favoriser un avantage compétitif pour ses clients.

La conception infonuagique de la plateforme et son accessibilité comme logiciel en tant que service (SaaS) en font une solution idéale dont vous pourrez rapidement tirer avantage en économisant sur vos frais et en fournissant moins d'efforts en infrastructure informatique et en développement de logiciels.

De plus, la plateforme Segic est mise à jour, optimisée et améliorée mensuellement pour suivre les besoins d'innovation de sa clientèle.

Personne-ressource : Danny Boulanger, [email protected] , 514 880-7704

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web : www.segic.ca

À propos de Kaleido

Pionnière de l'épargne-études depuis 1964, Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Ce sont près de 200 employés et représentants qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement familial qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer la société de demain.

Kaleido a versé, au fil des ans, plus de 1 milliard $ en paiements d'aide aux études et en remboursement d'épargne. Kaleido détient près de 1,8 milliard $ en actifs sous gestion, au bénéfice de plus de 236 000 jeunes.

Pour en savoir plus sur Kaleido, ses produits et services, ainsi que les différentes initiatives qu'elle soutient, visitez www.kaleido.ca

Personne-ressource :

Patrick Pedneault

[email protected]

SOURCE SEGIC