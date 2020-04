Seegene a exporté vers plus de 60 pays 10 millions de tests de diagnostic COVID-19

SÉOUL, Corée du Sud, 26 avril 2020 /CNW/ - Seegene, Inc., le développeur leader de tests de diagnostics multiplex, a annoncé aujourd'hui avoir exporté vers plus de 60 pays ses tests Allplex™ 2019-nCoV Assay, plus de 10 millions, ce qui représente une partie importante du nombre de tests de dépistage COVID-19 effectués dans le monde entier.

Seegene, ayant décidé tôt de mettre au point une trousse de dépistage COVID-19, laquelle est capable de développer rapidement des essais à l'aide de son système breveté de données à grande échelle axé sur l'IA, a permis à de nombreux pays d'augmenter rapidement leur capacité de test alors que le virus commençait à envahir le monde entier.

Actuellement, la demande du test de Seegene, fort de sa réputation de haute qualité et d'efficacité, poursuit sa courbe ascendante. Le test monotube a une caractéristique unique qui identifie dans un seul tube de réaction, par ses ses propres technologies de chimie multiplex, les trois différents gènes cibles (E, RdRP et N), ce qui donne des résultats très précis et optimise le débit de traitement nécessaire aux tests à haut volume. En effet, le test Seegene, combinant son système automatisé et son logiciel de pointe, a prouvé son efficacité à l'échelle mondiale dans le cadre des tests à grand volume, facteur déterminant pour contrôler les éventuelles flambées épidémiques.

Seegene, qui exporte à présent plus de trois (3) millions de tests par semaine, atteindra sa capacité de fabrication en mai, soit plus de 20 millions de tests, et continuera d'augmenter sa production pour répondre à la demande croissante et non satisfaite du monde entier.

« Nous nous attaquons chaque jour à de nouveaux défis pour répondre au besoin mondial, alors même que nous faisons toujours face à des problèmes inattendus devant l'augmentation explosive de la production et des exportations. Je suis très fier de notre contribution jusqu'ici à la lutte contre le virus et du fait que nos technologies de pointe en matière de diagnostic moléculaire ont joué un rôle dans ce combat vital », a déclaré Jong-Yoon Chun (Ph.D.), chef de la direction de Seegene.

Dans la même veine, et pour aider les pays à combler leurs besoins de tests de dépistage exponentiels et en cas d'urgence, Seegene s'est également associée à sa filiale, la Seegene Medical Foundation (SMF), laboratoires de référence en Corée dont la capacité de test COVID-19, se chiffrant à hauteur de 15 000 par jour, est la plus importante. Qui plus est, la SMF est prête à communiquer les résultats des tests dans les 24 heures suivant l'arrivée des échantillons en provenance de l'étranger. Alors que la pandémie de COVID-19 continue de faire des ravages dans le monde entier, Seegene et la SMF se sont organisées pour faire leur part en fournissant les tests et les capacités d'essais tant nécessaires.

À propos de Seegene

Seegene (KQ : 096530), grand pionnier mondial du diagnostic moléculaire in vitro à base de symptômes, s'attache à faire progresser la science afin de développer des technologies moléculaires multiplex et de fabriquer des dispositifs et des réactifs de diagnostic in vitro multiplex. Au cœur du pouvoir habilitant de Seegene se trouve la passion pour une large dissémination des diagnostics moléculaires multiplex afin d'améliorer la qualité de vie et la santé des populations. S'appuyant sur ses technologies innovantes brevetées, Seegene apporte depuis une contribution importante à l'offre des solutions de diagnostic moléculaire les plus économiques et les mieux adaptées aux cliniques englobant les maladies infectieuses, la génétique, la pharmacogénétique et l'oncologie. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur http://www.seegene.com/.

