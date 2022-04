« J'ai été impressionné par l'engagement de Seed en faveur de l'excellence scientifique et par son approche fondée sur une plateforme pour exploiter la puissance du microbiome, a déclaré M. Gevers. Seed est la seule entreprise à favoriser la convergence des connaissances fonctionnelles approfondies sur le microbiome humain et des efforts visant à valider cliniquement la prochaine génération d'interventions relatives au microbiome. Ce constat, combiné à la portée du portefeuille de Seed et au modèle de commercialisation efficace, me donne l'occasion d'avoir un véritable impact sur la santé des gens. »

Avant de travailler à J&J, M. Gevers faisait partie du Broad Institute of MIT and Harvard, où il a collaboré avec des partenaires dotés de capacités cliniques et analytiques afin d'appliquer la plateforme de génération de données du Broad Institute à une série de projets liés aux microbiomes. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle de premier plan au sein du Human Microbiome Project Consortium du National Institute of Health et il a publié plus de 140 articles évalués par des pairs, dont bon nombre ont jeté les bases de la recherche sur le microbiome humain.

« Je connais M. Gevers depuis plus d'une décennie. J'ai d'abord suivi ses recherches au Broad Institute, puis j'ai interagi avec lui à J&J, et je ne pouvais imaginer un alignement plus intéressant que celui entre M. Gevers et Seed, a fait remarquer le Dr Sarkis Mazmanian. Ph. D., Professeur de microbiologie chez Luis & Nelly Soux à la division de biologie et de génie biologique du California Institute of Technology (Caltech), et membre du conseil d'administration de Seed Health. Les contributions essentielles de M. Gevers dans ce domaine, combinées aux travaux de l'entreprise visant à faire passer la recherche révolutionnaire sur le microbiome de la découverte à la commercialisation, créent une force puissante pour tenir la promesse grandissante de l'impact du microbiome sur la santé. »

En tant que directeur scientifique, M. Gevers élargira l'équipe mondiale de recherche et de développement en mettant l'accent sur la découverte, la traduction et le développement clinique pour des applications dans les domaines de la santé gastro-intestinale et digestive, de la santé des femmes, des soins de la peau et de la bouche, de la pédiatrie, de la santé mentale, de la fonction métabolique et de la nutrition. Il supervisera également les collaborations scientifiques et universitaires externes de Seed Health avec des institutions comme Caltech, Harvard University, MIT, l'Université de Zurich, Stanford University, Mass General Hospital et Cleveland Clinic.

« Les recherches de M. Gevers ont contribué à jeter les bases de la modulation du microbiome pour améliorer la santé humaine. Aujourd'hui, en tant que l'un des experts les plus recherchés dans le domaine de la recherche translationnelle sur le microbiome, la nomination de M. Gevers accélérera notre mission de gérer la prochaine génération d'innovation microbienne, a affirmé Raja Dhir, cofondateur et co-chef de la direction de Seed Health. Ensemble, nous pouvons créer un nouveau cadre d'intervention et assurer l'avenir du domaine. »

À propos de Seed Health | Seed

Seed Health est une entreprise spécialisée dans la science des microbiomes qui innove dans le domaine des probiotiques et des médicaments vivants pour améliorer la santé humaine et planétaire. Fondée dans le but d'exploiter le potentiel des microbes, notre plateforme permet l'application de percées scientifiques dans un portefeuille comprenant des applications à la fois spécifiques et préventives pour la santé gastro-intestinale et digestive, la santé des femmes, les soins de la peau et de la bouche, la pédiatrie, la santé mentale, la fonction métabolique et la nutrition. L'objectif derrière nos innovations destinées aux consommateurs, qui sont commercialisées sous le nom de Seed ®, est de fournir au marché mondial des probiotiques la précision, l'efficacité et l'éducation dont il a tant besoin, tout en favorisant une communication scientifique qui change les perspectives. La recherche environnementale est menée par SeedLabs , qui a été fondée pour mettre au point de nouvelles interventions bactériennes afin d'améliorer la biodiversité et de restaurer les écosystèmes touchés par l'activité humaine.

LUCA Biologics , cofondée avec le Dr Jacques Ravel, développe des médicaments vivants ciblant le microbiome vaginal pour la santé urogénitale et reproductive.

seedhealth.com • seed.com • luca.bio

Dr Sarkis Mazmanian

Le Dr Sarkis K. Mazmanian mène des recherches sur la façon dont le microbiome intestinal affecte les systèmes immunitaire et nerveux et communique avec ceux-ci. Ses travaux sont axés plus particulièrement sur la manière dont l'autoroute de communication interne bidirectionnelle, connue sous le nom d'« axe intestin-cerveau », influence les maladies complexes du cerveau comme la maladie de Parkinson, l'autisme et l'Alzheimer. Le Dr Sarkis a reçu de nombreux prix, dont le prix « Genius » de la MacArthur Foundation et le prix « Best Brains in Science » du magazine Discover. Actuellement professeur de microbiologie Luis & Nelly Soux à la division de biologie et de génie biologique de l'Institut de technologie de Californie (CalTech), Dr Sarkis est également membre du conseil scientifique de Seed Health, le fondateur de trois entreprises de biotechnologie et le fier mentor d'innombrables étudiants et stagiaires postdoctoraux qui ont poursuivi une carrière indépendante couronnée de succès en médecine, dans l'industrie et au sein du milieu universitaire.

