Sécurité routière - Sainte-Eulalie, nouvellement membre de la famille des villages-relais

QUÉBEC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - Afin de contribuer à réduire la distraction et la fatigue au volant et ainsi améliorer la sécurité routière tout en offrant un lieu d'arrêt agréable, la Municipalité de Sainte-Eulalie est maintenant reconnue comme village-relais. C'est le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, qui en a fait l'annonce aujourd'hui.

Au cœur de la région du Centre-du-Québec, Sainte-Eulalie compte près de 1 000 habitants et est située stratégiquement sur la route 161 et tout près de l'autoroute 20. La Municipalité et ses commerçants sont heureux d'accueillir les usagers de la route pour leur proposer une variété de services répondant à leurs besoins.

« Je félicite la Municipalité de Sainte-Eulalie pour son excellente candidature et je crois qu'elle sera une fière ambassadrice des villages-relais. J'en profite également pour rappeler aux Québécoises et Québécois qui seront, encore cette année, nombreux à visiter les régions du Québec qu'il est crucial de rester vigilants et de prévoir des arrêts sécuritaires. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très fier qu'une autre municipalité de chez nous ait été reconnue comme village-relais. Quel beau signal cela envoie quant à l'hospitalité des gens de chez nous et aux commodités de nos structures d'accueil! Je veux féliciter les autorités municipales de Sainte-Eulalie et toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette belle initiative. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre, volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation

« À titre de maire, je suis très heureux que la Municipalité de Sainte-Eulalie se joigne officiellement au réseau des villages-relais du Québec. Il faut souligner le fait que, depuis 2018, les membres du comité industriel, commercial et résidentiel (ICR) ainsi que les commerçants et les élus municipaux conjuguent leurs efforts et leurs idées pour la revitalisation de Sainte-Eulalie. Au nom de tous les membres du conseil, nous sommes particulièrement fiers du plan d'action qui débutera officiellement par la réalisation de la halte village-relais, dont l'inauguration est prévue en 2022. Elle offrira un aménagement de qualité et un environnement à l'image de Sainte-Eulalie, donnant ainsi le goût aux visiteurs de prolonger leur séjour dans un cadre bucolique. C'est l'ensemble du village qui sera amélioré avec ce plan d'action, qui se veut des plus rassembleurs, et de concert avec les divers commerçants locaux. »

Gilles Bédard, maire de Sainte-Eulalie

Concept unique en Amérique du Nord, les villages-relais sont des municipalités de moins de 10 000 habitants reconnues par le ministère des Transports. Celles-ci proposent des lieux d'arrêt agréables et sécuritaires offrant une diversité de services et des attraits touristiques, culturels et naturels.

La mise en place du réseau des villages-relais vise à :

accroître la sécurité des usagers de la route (automobilistes et conducteurs de camions, d'autobus ou de véhicules récréatifs) en leur proposant des lieux d'arrêt accessibles en tout temps;



offrir une diversité de services et une qualité d'accueil;



inciter à l'amélioration physique des lieux et des bâtiments et à leur mise en valeur touristique;



apporter un soutien au développement local et régional.

