Sécurité routière - Mise en service d'un radar photo mobile sur l'autoroute 440

QUÉBEC, le 14 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports procédera, à partir du 15 septembre 2019, à la mise en service d'un radar photo mobile afin de surveiller les excès de vitesse et d'accroître la sécurité à proximité de la sortie no 22 de l'autoroute 440, en direction ouest, à Laval. Cette mesure s'inscrit dans la foulée des recommandations contenues dans l'avis de sécurité produit à la suite de l'accident du 5 août 2019 sur l'autoroute 440.

Le mandat d'analyse de sécurité qui a été amorcé au lendemain de cet accident se poursuit. Ce mandat porte notamment sur la configuration des autoroutes 440 et 15 à Laval et les recommandations finales seront connues au printemps 2020. Des experts ont entrepris l'analyse de l'environnement routier sur le terrain et continueront leurs recherches au cours des prochains mois.

