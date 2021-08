Sécurité routière - La municipalité de Lac-des-Écorces acquiert le statut de village-relais

QUÉBEC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but d'inciter les usagers de la route à effectuer des arrêts fréquents afin de contribuer à réduire la fatigue et à diminuer les risques d'accident, la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, est heureuse d'annoncer que la municipalité de Lac-des-Écorces est maintenant reconnue à titre de village-relais.

Située dans la région des Laurentides, tout près de Mont-Laurier, la municipalité de Lac-des-Écorces compte une population d'environ 2 800 personnes. Elle est accessible par les routes 117 et 311. Grâce à cette nouvelle reconnaissance, une région de plus pourra profiter des services et des attraits des villages-relais. Les haltes des automobilistes en seront facilitées.

« Les Écorçoises et les Écorçois peuvent être fiers de l'obtention du titre de village-relais. Les voyageurs auront maintenant accès à une municipalité additionnelle pour effectuer des arrêts sécuritaires et bénéficier de services diversifiés. Ces pauses sont également une excellente occasion pour prendre le temps de découvrir les attraits touristiques et culturels de la région. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« C'est un honneur pour la municipalité de Lac-des-Écorces d'intégrer la grande famille des villages-relais du Québec. Par sa situation géographique stratégique, notre belle municipalité est l'endroit idéal pour accueillir la clientèle touristique et ainsi lui permettre d'apprécier toute la richesse de notre environnement et de profiter d'un accueil chaleureux de nos citoyens corporatifs. »

Pierre Flamand, maire de Lac-des-Écorces

Concept unique en Amérique du Nord, les villages-relais sont des municipalités de moins de 10 000 habitants reconnues par le ministère des Transports.

La mise en place du réseau des villages-relais vise à :

accroître la sécurité des usagers de la route (automobilistes et conducteurs de camions, d'autobus ou de véhicules récréatifs) en leur proposant des lieux d'arrêt accessibles en tout temps;



proposer des lieux offrant une qualité d'accueil ainsi qu'une diversité de services et des attraits touristiques, culturels et naturels;



apporter un soutien au développement local et régional.

