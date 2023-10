Sécurité piétonne - Un parcours encore plus sécuritaire et amusant pour les élèves de l'école Saint-Bernardin

MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté et de plaisir que l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a officiellement inauguré le Chemin des tortues, un sentier piéton sécuritaire et verdi aux abords du boulevard Crémazie Est, dans le district de François-Perrault. Le 10 octobre s'est tenu un événement, en présence d'élèves et de membres du personnel de l'école Saint-Bernardin, pour souligner la réalisation de cet ambitieux projet : trois terrains en bordure du boulevard Crémazie Est ont été réaménagés afin d'y construire un nouveau sentier sinueux et ludique, entouré d'une végétation abondante créant ainsi un parcours plus agréable et sécuritaire à l'abri de la circulation automobile. Le sentier se déploie entre la 6e Avenue et la 10e Avenue.

Le parcours piéton se démarque avec ses surprenantes tortues gravées au sol et sa peinture colorée. Ces tortues sont l'œuvre d'élèves de l'école Saint-Bernardin. Les dessins réalisés dans le cadre d'un atelier créatif en 2022 ont été convertis en pochoirs, puis gravés de manière permanente pour rendre le lieu encore plus unique.

« Grâce à ce nouveau chemin ludique, les élèves de l'école Saint-Bernardin et leurs parents pourront se rendre à l'école en toute sécurité. De plus, la participation active des élèves à l'aménagement renforce leur sentiment d'appartenance tout en initiant nos jeunes à la participation citoyenne. C'est ce qui me rend le plus fière de ce magnifique projet! », a déclaré Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

À certaines intersections, des saillies drainantes et verdies ont été construites afin d'absorber les eaux de pluie et ainsi d'améliorer la résilience du milieu. Ces ajouts importants permettront de réduire les risques d'accumulation des eaux de ruissellement dans le secteur en plus de rendre les intersections plus sécuritaires à traverser pour les piétons.

La revalorisation des trois terrains a permis de déminéraliser une superficie de 260 m2, augmentant ainsi la perméabilité du site et la capacité d'infiltration de l'eau de pluie dans le sol naturel. En plus, 38 arbres supplémentaires ont été plantés le long du parcours. Les végétaux qu'on y retrouve ont été spécifiquement choisis pour leur résistance aux embruns salins de l'autoroute Métropolitaine, leur floraison spontanée et leur attrait pour les oiseaux, les papillons et les pollinisateurs. Le site sera entretenu selon un mode de gestion différenciée des espaces verts, c'est-à-dire que les plantations ne seront fauchées que quelques fois par année. En plus de favoriser la diversité biologique, d'améliorer la qualité du paysage et la santé des espaces verts, il s'agit d'une méthode efficace de lutte contre plusieurs plantes envahissantes. Cette nouvelle approche est doublement avantageuse, puisqu'elle répond à des préoccupations écologiques et économiques.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Rachel Vanier, Chargée de communication, [email protected]