Sécurité des cyclistes et des piétons - Mise en service de la passerelle multifonctionnelle située sur la route 220, à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 26 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le maire de Sherbrooke, M. Steve Lussier, sont heureux d'annoncer que la toute nouvelle passerelle multifonctionnelle située sur la route 220, à Sherbrooke, est maintenant accessible aux piétons et aux cyclistes.

En plus d'améliorer la sécurité et l'attractivité du transport actif dans la région, cette nouvelle structure parallèle au pont d'étagement de la route 220, entre les chemins Dion et Godin, au-dessus de l'autoroute 10-55, contribuera à résoudre les problèmes de fluidité de la circulation observés sur ce tronçon. En effet, puisque les cyclistes et les piétons peuvent désormais quitter la chaussée et accéder à la passerelle, les automobilistes obtiennent une voie supplémentaire sur la route 220.

« Une fois de plus, votre gouvernement démontre toute l'importance accordée au transport actif. Grâce à cette passerelle, nous offrons des déplacements plus sécuritaires et plus agréables pour l'ensemble des usagers de la route. Les piétons et les cyclistes bénéficieront d'une infrastructure de qualité favorisant la mobilité active. De plus, puisque les automobilistes pourront utiliser une nouvelle voie, la circulation sera améliorée sur cette artère névralgique à Sherbrooke. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cette nouvelle passerelle, fort attendue de la population sherbrookoise, et plus particulièrement de celle du secteur de Saint-Élie, assurera la sécurité des cyclistes tout en améliorant grandement la fluidité de la circulation. »

Steve Lussier, maire de Sherbrooke

L'ouverture de la passerelle permet aux automobilistes d'emprunter une quatrième voie de circulation sur la route 220, soit deux voies par direction.

La nouvelle passerelle a été construite par le ministère des Transports, qui la cède à la Ville de Sherbrooke en vertu d'une entente conclue entre les deux parties.

en vertu d'une entente conclue entre les deux parties. Ce tronçon de la route 220, dans l'arrondissement de Saint-Élie, figure parmi les plus achalandés à Sherbrooke, avec un débit moyen de 20 600 véhicules par jour entre le chemin Dion et le chemin Godin, et de 15 100 véhicules par jour entre le chemin Godin et le carrefour giratoire.

Le chantier de construction de la passerelle a débuté en septembre 2020.

Le montant des travaux est de 2 693 900 $.

