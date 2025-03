Sécurité des contrôleurs routiers dans l'exercice de leurs fonctions - Décision du Tribunal administratif du travail

QUÉBEC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Contrôle routier Québec (CRQ), agence de la Société de l'assurance automobile du Québec, prend acte de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) en matière de santé et de sécurité au travail des contrôleurs routiers dans l'exercice de leurs fonctions à la suite d'un recours déposé par la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ).

Toujours dans un souci de prévenir et de réduire les risques liés à la santé et à la sécurité au travail de son personnel, CRQ procédera, en toute diligence, à l'analyse de la décision et à l'identification des prochaines étapes et des mesures à prendre. Dans le cadre de ces travaux, CRQ s'assurera d'impliquer la FCCRQ. Dès à présent, CRQ suspend les interventions sur route non planifiées jusqu'à ce que soit revue l'organisation de son travail, conformément au jugement.

À propos de Contrôle routier Québec

Contrôle routier Québec est une agence d'application de la loi rattachée à la SAAQ. Elle a pour mission de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens au Québec afin d'améliorer la sécurité des usagers et usagères de la route, d'assurer la protection du réseau routier et de veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport de personnes et de biens.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-presse

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541