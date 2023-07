SÉCURITÉ DE L'INFORMATION - La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont obtient la certification ISO 27001

MONTRÉAL, le 4 juill. 2023 /CNW/ - La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) est fière d'annoncer l'obtention de la certification ISO/IEC 27001:2013, une norme internationale standardisée qui fournit un cadre d'identification, d'évaluation et de gestion des risques liés à la sécurité de l'information et à la cybersécurité. Au terme d'un processus de 18 mois, l'organisation est ainsi devenue la première fondation québécoise à être certifiée et l'une des premières au pays à répondre aux exigences du cadre d'ISO/IEC 27001:2013.

En collaboration avec VARS, division en cybersécurité de Raymond Chabot Grant Thornton, la Fondation HMR a mené un audit interne pour mettre en place des mesures de contrôle solides, garantissant le respect des plus hauts standards en matière de sécurité. « La certification ISO/IEC 27001:2013 décernée par la firme indépendante MSECB démontre notre engagement sans faille envers la sécurité de nos actifs informationnels. Notre approche proactive permet de réduire nos vulnérabilités, d'accroître notre résilience face aux menaces et de favoriser l'adoption de bonnes pratiques de gestion de la sécurité de l'information par toute notre équipe, » a déclaré la directrice générale de la Fondation HMR, Julie Desharnais.

L'obtention de la certification ISO/IEC 27001:2013 marque l'un des premiers jalons du grand chantier visant l'accélération à la mise en conformité de la fondation à la loi 25 sur la protection des renseignements personnels. « Nous demeurerons vigilants face aux évolutions technologiques et aux menaces de sécurité émergentes, en offrant des outils technologiques et des programmes de sensibilisation continus à notre équipe pour garantir le respect des meilleurs standards en matière de sécurité, » a déclaré Julie Desharnais.

Cette démarche témoigne de la volonté affirmée de la Fondation HMR de servir de modèle pour d'autres organisations philanthropiques, en les incitant à mettre en place des processus et des contrôles efficaces pour protéger leurs informations sensibles, comme elle l'a fait pour ses donateurs, partenaires, employés et bénévoles.

Soyons solidaires de l'HMR. Ensemble autour de l'Est!

À propos de la Fondation HMR

Grande partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 45 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. Avec une volonté affirmée de faire la différence, la Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche.

