Sécurité aux abords des écoles - Mobilisation des équipes pour accroître la sécurité des enfants

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga -Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais, a tenu à souligner ce matin, à l'école Notre-Dame-des-Victoires, le travail de l'Escouade mobilité, en concertation avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l'Agence de mobilité durable ainsi que les équipes de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour leur Opération spéciale Sécurité aux abords des 37 écoles de l'arrondissement.

« C'est ici en tant que maire d'arrondissement et en tant que papa de trois jeunes enfants que j'envoie un signal clair : nous ferons tout en notre pouvoir pour réduire le nombre d'accidents impliquant des enfants dans les zones scolaires. Bollards, dos d'âne, saillies et limites de vitesse évitent des blessures et sauvent des vies. L'arrondissement ne se gênera pas pour déployer toutes les mesures nécessaires puisqu'aucun argument contre ces dernières ne l'emporte sur la sécurité des enfants », a déclaré M. Pierre Lessard-Blais.

Inspection des écoles dans un de 500 mètres

Du 16 août au 2 septembre, cette opération concertée vise à accroître la sécurité la sécurité aux abords des écoles primaires et secondaires de l'ensemble du territoire de la Ville. Celles-ci ont été inspectées sur une base préventive et des actions correctives ont été entreprises en coordination avec les intervenants.

L'Escouade mobilité s'assure de la conformité des chantiers de construction, de la présence et de la conformité de la signalisation permanente et temporaire, du marquage des passages piétonniers, de la qualité de la chaussée et des trottoirs adjacents.

Pour sa part, l'Agence de mobilité durable L'AMD vérifie la conformité des dégagements de 5 mètres aux intersections adjacentes ainsi qu'au respect des débarcadères des écoles.

De son côté, le SPVM effectue un contrôle des mouvements des véhicules dans les corridors scolaires ainsi qu'aux alentours, et la SAAQ organise, suite au bilan de l'opération, des activités de prévention pour les secteurs où des enjeux auraient été constatés.

« Il est important de sensibiliser les automobilistes à être vigilant dans les zones scolaires et faire attention aux enfants. Les agents du poste de quartier 48 seront présents aux abords des écoles et cibleront les comportements imprudents. L'opération menée à l'école Notre-Dame-des-Victoires marque le début de nos activités qui se poursuivront tout au long de l'année scolaire », selon Josée Deslongchamps, Commandante et Chef de quartier, PDQ 48, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Liste des écoles primaires et secondaires de l'arrondissement visées par le projet :

Académie Dunton

Maisonneuve

Armand-Lavergne

Marie-Anne Annexe Rosalie-Jetté

Atelier

Notre-Dame-de-l'Assomption

Collège Mont-Royal

Notre-Dame-des-Victoires

Édouard-Montpetit

Notre-Dame-des-Victoires Annexe

Edward Murphy

Philippe-Labarre

Eulalie-Durocher

Sainte-Claire

Guillaume-Couture

Saint-Clément

École Irénée-Lussier

Saint-Donat

La Vérendrye

Saint-Donat Annexe

Lancée

Saint-Fabien

Le Baril

Saint-François-d'Assise

Saint-Jean-Baptiste-de-LaSalle

Louis-Dupire

École Sainte-Jeanne-D'Arc

Louis-Riel

Saint-Justin

Saint-Justin Annexe

Louise-Trichet

Saint-Nom-de-Jésus

Sainte-Claire MHH

Sainte-Louise-de-Marillac

