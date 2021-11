Sécurité accrue sur l'autoroute 40 entre Lavaltrie et L'Assomption - Installation d'un système d'alerte météoroutière dès le 12 novembre

LAVAL, QC, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, sont heureux d'annoncer le début des travaux d'installation d'un système dynamique d'alerte destiné aux usagers en bordure de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), en direction ouest, entre Lavaltrie et L'Assomption.

Grâce à une station de détection qui permet d'activer les feux clignotants de deux panneaux d'avertissement, les usagers de la route seront informés en temps réel lors d'épisodes de poudrerie ou de conditions hivernales extrêmes. Cette mesure d'amélioration de la sécurité routière s'ajoute à celles mises en place depuis un carambolage survenu en 2019, dont un brise-vent végétal.

« Après le carambolage de 2019 sur l'autoroute 40, nous avons agi rapidement pour améliorer la sécurité routière hivernale dans ce corridor. Ce système d'alerte vient compléter une série de mesures déployées sur cet axe routier névralgique pour le Québec. Grâce à cette installation, les usagers de la route seront mieux informés en cas de mauvaises conditions routières. Ils pourront ainsi adapter leur conduite et circuler plus prudemment. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les gens de Lanaudière, tout comme ceux qui transitent par l'autoroute 40, peuvent être rassurés grâce aux mesures de sécurité mises en place dans ce secteur, notamment l'ajout d'un système d'alerte destiné aux usagers de la route. Les conditions météo sont parfois changeantes et imprévisibles en hiver, et je suis d'avis que ce système est un outil qui améliorera grandement la communication en permettant d'alerter la population en temps réel. Nous devons malgré tout demeurer vigilants et adapter notre conduite aux aléas des conditions climatiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

L'installation d'un système dynamique d'alerte destiné aux usagers vise à améliorer la sécurité en période hivernale sur un tronçon de l'autoroute 40, en direction ouest, où des épisodes de forts vents causent parfois de la poudrerie qui diminue la visibilité et affecte l'état de la chaussée.

Composé d'une station météoroutière reliée à une station de détection et à deux panneaux d'avertissement dynamiques, ce système sera installé en bordure de l'autoroute 40, en direction ouest, entre la route 341 (montée de L'Épiphanie), à L'Assomption, et l'aire de service du Point-du-Jour, à Lavaltrie .

. Alimentée à l'aide de panneaux solaires, la station de détection météoroutière permet d'activer les feux clignotants situés sur les deux nouveaux panneaux permanents de signalisation latérale « Poudrerie », afin d'alerter les usagers de la route.

Dans le cadre de ce projet, les travaux suivants seront réalisés :

la construction et l'aménagement d'une station météoroutière;



la construction et l'aménagement d'une station de détection;



la construction et l'aménagement de deux sites d'alerte comprenant deux panneaux de signalisation latérale « Poudrerie »;



l'intégration de ces installations à un poste de contrôle à distance géré par le Ministère.

Cette intervention s'ajoute aux mesures en place depuis le carambolage de 2019 :

l'implantation d'un brise-vent végétal composé de près de 24 000 végétaux, dont la réalisation a été terminée en 2021;



l'installation, en 2019, de clôtures brise-vent temporaires, qui serviront jusqu'à ce que les végétaux du brise-vent atteignent leur maturité et soient pleinement efficaces;



la mise en place d'affichage, depuis 2019, pour avertir les usagers de la route qu'ils se situent dans une zone présentant un risque de poudrerie, dont deux panneaux statiques temporaires « Zone à risque/Poudrerie sur 12 km » et neuf panneaux permanents portant le pictogramme « poudrerie ».

L'installation de ce système se déroulera du 12 novembre jusqu'à la mi-décembre et reprendra au printemps. Le parachèvement est prévu à l'été 2022. Par conséquent, le système ne sera pas en fonction cet hiver.

