Sécurité à vélo : Audition Québec lève la voix pour les cyclistes malentendants et Sourds

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Imaginez-vous à vélo, sans pouvoir entendre les voitures derrière vous ou les cyclistes alentour de vous. C'est une réalité que vivent quotidiennement les cyclistes qui composent la communauté des quelques 1,6 million de personnes malentendantes de plus de 15 ans au pays (Statistique Canada, 2022).

Audition Québec - visuel campagne (Groupe CNW/Audition Québec)

Alors que des plaques à vélo du pictogramme de l'oreille barrée sont offertes sur la boutique en ligne d'Audition Québec depuis le début de l'été, l'organisme va encore plus loin que de simplement offrir un outil d'identification aux cyclistes malentendants et Sourds : Audition Québec vise à changer les mentalités et les comportements afin qu'il soit évident pour tous que l'on peut être actif et pratiquer du sport, même lorsqu'on vit avec une surdité !

Un symbole clair pour un monde plus attentif

La campagne Sécurité et surdité à vélo est bien active et s'ajoute à celle-ci une campagne publicitaire, soutenue par une vidéo de sensibilisation et des visuels de soutien, qui ont été développés grâce à la collaboration de la Caisse Desjardins du Centre-Nord de Montréal et l'Office des personnes handicapées du Québec. Cette campagne est essentielle pour instaurer un vent de changement des mentalités, mais aussi des comportements au sein de la communauté et faire en sorte que les routes et les pistes cyclables soient plus accessibles, inclusives et sécuritaires pour tous.

« Le projet de Sécurité et surdité à vélo est un projet unique. Nous sommes fiers d'être les instigateurs de cette campagne et de pouvoir compter sur de si précieux partenaires, » souligne Jeanne Choquette, présidente d'Audition Québec. Avec l'estimation de l'Organisation mondiale de la santé qu'une personne sur quatre aura des problèmes d'audition dans le monde d'ici 2050, il est primordial d'agir maintenant pour assurer une bonne compréhension, mais aussi pour éliminer les discriminations en lien avec la surdité. Le soutien de tous dans la diffusion de cette campagne est incontournable afin d'engendrer un réel impact.

À propos d'Audition Québec

Audition Québec est un organisme incontournable au Québec en matière de santé auditive. Depuis plus de 40 ans, l'organisme représente les personnes malentendantes et devenues sourdes, travaillant à assurer leur autonomie et leur pleine inclusion dans la société, grâce à du soutien, des services d'information et des programmes sans cesse renouvelés et améliorés.

Contenu associé

Voir la vidéo : https://auditionquebec.org/securite-surdite-velo-video/

Voir la page de sensibilisation : https://auditionquebec.org/securite-surdite-velo-video/

Acheter une plaque : https://auditionquebec.org/produit/plaque-a-velo-de-loreille-barree/

SOURCE Audition Québec

Pour plus d'information : Laurence Durocher, Coordonnatrice des communications et chargée de projet, Audition Québec, [email protected], 438 777-9304