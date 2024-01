Renseignements exclusifs de 900 décideurs en matière de sécurité du monde entier

UNIONTOWN, Ohio, 17 janvier 2024 /CNW/ - Securitas Technology a publié aujourd'hui son sixième rapport annuel intitulé Rapport sur les perspectives technologiques mondiales qui présente des renseignements, des tendances et des données sur divers sujets liés à la sécurité dans tous les secteurs verticaux. Nouveauté cette année : des données d'enquête exclusives provenant de plus de 900 décideurs en matière de sécurité de partout dans le monde révèlent des renseignements sur les nouvelles technologies, les possibilités et les défis dans l'industrie de la sécurité.

« Nous avons pour mission de devenir le principal partenaire et conseiller de confiance de l'industrie en matière de technologies de sécurité, de santé et de sûreté, a déclaré Tony Byerly, président mondial de Securitas Technology. Recueillir et fournir ce type d'information à nos clients est une façon pour nous de remplir cette mission. Nos clients évoluent dans un environnement d'affaires de plus en plus dynamique et complexe, y compris dans le monde en constante évolution de la technologie. »

De l'intelligence artificielle (IA) à l'analyse des données en passant par la cybersécurité et la confidentialité des données, le rapport présente les points de vue collectifs des utilisateurs finaux, des partenaires technologiques et de nos propres experts en sécurité.

Pour consulter le Rapport sur les perspectives technologiques mondiales 2024 de Securitas Technology, cliquez ici.

À propos de Securitas Technology

Securitas Technology, qui fait partie de Securitas, est un fournisseur de calibre mondial de solutions de sécurité intégrées qui protègent, connectent et optimisent les entreprises de tous types et de toutes tailles. Plus de 13 000 collègues dans 40 pays se concentrent chaque jour sur notre objectif de rendre votre monde plus sûr et sur notre engagement à offrir une expérience client inégalée. Avec nos clients au cœur de tout ce que nous faisons, nos gens, nos connaissances et notre technologie alimentent notre écosystème interconnecté de solutions de santé, de sûreté et de sécurité.

