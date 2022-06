Sécurisation de la route 117 : le gouvernement investit 222,3 M$ pour la réalisation des travaux

SAINT-JÉRÔME, QC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, annoncent le lancement d'un premier appel d'offres pour la réalisation des travaux d'élargissement de la route 117, entre Labelle et Rivière-Rouge.

La première pelletée de terre dans le cadre de cet investissement de 222,3 M$ est prévue à l'automne 2022, à Labelle. Les travaux du projet majeur de la route 117 comprennent l'élargissement à quatre voies de ce lien routier sur 14,7 km, dans l'axe actuel, entre la fin de la route à quatre voies, à Labelle, et le carrefour giratoire du chemin Deslauriers et de la rue L'Annonciation Sud, à Rivière-Rouge. Les chaussées seront séparées par un terre-plein central et une glissière médiane.

Cette intervention viendra améliorer la sécurité de ce tronçon de la route 117, en plus de contribuer à une plus grande fluidité. Grandement attendu par la population, ce projet a été priorisé et a ainsi profité des mesures d'accélération prévues à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure.

Le projet est divisé en trois lots de travaux, ce qui permet la réalisation des premières interventions dès cette année. Par ailleurs, le Ministère poursuit simultanément les études d'avant-projet définitif pour les lots 2 et 3 afin que l'ensemble de l'élargissement de la route 117 soit réalisé d'ici 2027.

De plus, la mise en place du plan d'intervention sur la route 117 entre Labelle et Mont-Laurier progresse afin d'améliorer la sécurité sur l'ensemble de celle-ci. Parmi les travaux réalisés en 2020 sur cet axe se trouvent la correction de l'inclinaison de la route au kilomètre 148 et celle de la dépression aux approches du pont Ouellet, à Labelle. En mai 2021, le Ministère a aussi réalisé la pose de bandes rugueuses médianes, entre Labelle et Mont-Laurier.

« C'est une fierté pour notre gouvernement d'avoir réussi à devancer les travaux à 2022. Notre priorité dans ce dossier a toujours été d'améliorer la sécurité routière et la mobilité pour l'ensemble des usagers de la route 117. Nos équipes poursuivent donc le travail en ce sens et nous multiplions tous les efforts afin de réaliser les interventions nécessaires de Labelle jusqu'à Mont-Laurier. »

« Le gouvernement de François Legault, dont je fais fièrement partie, passe à l'action pour la 117 dans son premier mandat, du jamais vu! Le 26 septembre 2020, le ministre François Bonnardel est venu annoncer l'élargissement de la route à quatre voies entre Labelle et Rivière-Rouge. Élus et citoyens des Hautes-Laurentides se sont alors réjouis de cette annonce tant réclamée depuis des décennies! Aujourd'hui, nous confirmons que les premiers travaux de ce projet se réaliseront cet automne. Grâce à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure de Sonia LeBel, nous nous sommes donné les outils nécessaires pour agir le plus rapidement possible pour que cessent enfin ces accidents mortels et ces tragédies qui surviennent depuis trop longtemps. »

Faits saillants

Le secteur visé par les premiers travaux se situe à Labelle , de la fin de la séparation médiane de la route 117, au nord de la sortie n o 145 - Boulevard du Curé- Labelle , jusqu'à environ 300 mètres au nord du chemin de La Minerve . Les interventions consisteront principalement à construire une nouvelle chaussée à deux voies sur 1,15 km ainsi qu'un carrefour giratoire à l'intersection de la route 117, du chemin de La Minerve et du boulevard du Curé- Labelle .

, de la fin de la séparation médiane de la route 117, au nord de la sortie n 145 - , jusqu'à environ 300 mètres au nord du chemin de . Les interventions consisteront principalement à construire une nouvelle chaussée à deux voies sur 1,15 km ainsi qu'un carrefour giratoire à l'intersection de la route 117, du chemin de et du boulevard du Curé- . L'avant-projet définitif pour les lots 2 et 3 ainsi que les plans d'acquisitions devraient être achevés au cours de l'été 2022. Par la suite, le Ministère communiquera directement avec les propriétaires concernés.

Les activités d'arpentage sont terminées pour l'ensemble du projet. Des forages et des inventaires archéologiques seront effectués d'ici l'été 2022 sur les lots 2 et 3.

