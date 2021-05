Sécurisation de la route 117, entre Labelle et Mont-Laurier - Nouvelle intervention pour assurer la sécurité sur la route 117

QUÉBEC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Afin de rendre la route 117 entre Labelle et Mont-Laurier plus sécuritaire, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, annoncent la mise en place d'une bande rugueuse.

Ces travaux doivent débuter le 10 mai prochain et s'étendre sur une période de cinq jours. Ils figurent parmi la vingtaine d'interventions prévues dans un plan visant à sécuriser cette portion de la route 117 au cours des 10 prochaines années.

Citations

« Notre gouvernement poursuit la mise en œuvre de son plan d'intervention sur la route 117 par l'installation d'une bande rugueuse centrale. Cela permettra l'évitement des collisions frontales. Il s'agit d'un bel exemple de notre détermination à agir promptement pour nous assurer de rendre cette voie plus sécuritaire, et ce, dès maintenant. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La question de la sécurité sur la route 117 est primordiale pour les citoyennes et les citoyens des Laurentides. C'est pourquoi nous travaillons de concert avec les différents partenaires du milieu, et je tiens à souligner chaleureusement leur implication. Tous ensemble, nous veillerons à l'adoption de solutions durables pour les routes de notre belle région. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants

Les travaux seront réalisés sur une distance de 61 km, uniquement dans les zones où la limite de vitesse affichée est de 90 km/h. Ils se dérouleront de 20 h à 5 h du lundi soir au vendredi matin, puis de 23 h à 8 h dans la nuit du vendredi au samedi. La circulation se fera en alternance à l'aide d'un véhicule escorte.

Les bandes rugueuses agissent comme un dispositif d'alerte et stimulent la vigilance des conducteurs qui ont quitté partiellement la voie de circulation, le tout en produisant des vibrations inconfortables et bruyantes.

Le plan d'intervention de Labelle à Mont-Laurier inclut la correction de courbes, la construction de ponts et ponceaux, la construction de voies lentes ainsi que le réaménagement d'intersections.

à inclut la correction de courbes, la construction de ponts et ponceaux, la construction de voies lentes ainsi que le réaménagement d'intersections. Parmi les projets déjà réalisés par le Ministère se trouvent la correction de l'inclinaison de la route 117 au kilomètre 148 et la correction de la dépression aux approches du pont Ouellet, à Labelle .

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724